Com aporte de R$ 30 milhões, MS ganhará nova indústria

Ocupando a segunda posição do ranking nacional de produção de amendoim, Mato Grosso do Sul atraiu mais um investimento estratégico para o setor. A empresa MS Grãos Nuts vai instalar uma indústria de beneficiamento de amendoim em Nova Alvorada do Sul.
O projeto foi apresentada nesta sexta-feira (13) ao secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck.
O empreendimento terá aporte de R$ 30 milhões e previsão de geração de 60 empregos diretos.
Segundo Verruck, a empresa já iniciou a terraplanagem em área doada pela Prefeitura de Nova Alvorada do Sul.
Conforme o projeto apresentado, a unidade industrial irá atuar no beneficiamento, secagem e branqueamento do grão, além da fabricação de ração animal, produção de sementes certificadas, extração e refino de óleo vegetal, comercialização e exportação de cereais in natura e industrializados.
Os empresários afirmaram que, mesmo sendo produtores, também pretendem adquirir amendoim de terceiros para garantir escala e regularidade no abastecimento da indústria.
“Estamos iniciando esse processo de beneficiamento do amendoim, agregando valor à cadeia produtiva. É exatamente isso que está faltando no Estado: ter uma base industrial consolidada, porque hoje ainda enviamos parte do amendoim para beneficiamento fora de Mato Grosso do Sul", disse Verruck.
"A industrialização é o ponto central para o crescimento da cadeia. Nova Alvorada do Sul tem capacidade e segurança logística para ampliar muito essa produção”, acrescentou o secretário.
Verruck ressaltou ainda que o projeto já nasce com foco no mercado externo.
“Eles já têm linhas estruturadas para exportação. Parte da produção será destinada ao mercado local e outra parte atenderá parceiros e produtores, com foco também nas exportações”, destacou.
Durante a reunião, também foi debatida a possibilidade de incentivo à cultura do amendoim voltado à agricultura familiar, em parceria com a Agraer.
“Nós queremos, a partir da industrialização, incentivar junto com a Agraer o desenvolvimento da cultura do amendoim para a agricultura familiar. Esse também é nosso foco”, concluiu o secretário.
Produção de amendoim
Na safra 2023/2024, Mato Grosso do Sul registrou crescimento expressivo de área plantada e produtividade do amendoim, consolidando-se como o 2º maior produtor de amendoim do Brasil, atrás apenas de São Paulo.
A produção estadual ultrapassou 170 mil toneladas na safra passada. Grande parte da produção se concentra em Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Maracaju e Dourados.
Neste ano a previsão é de crescimento de 6% na área plantada, superando 46 mil hectares cultivados.