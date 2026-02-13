Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

amendoim

Com aporte de R$ 30 milhões, MS ganhará nova indústria

MS Grãos Nuts vai instalar uma indústria de beneficiamento de amendoim em Nova Alvorada do Sul

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

13/02/2026 - 17h45
Ocupando a segunda posição do ranking nacional de produção de amendoim, Mato Grosso do Sul atraiu mais um investimento estratégico para o setor. A empresa MS Grãos Nuts vai instalar uma indústria de beneficiamento de amendoim em Nova Alvorada do Sul.

O projeto foi apresentada nesta sexta-feira (13) ao secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck.

O empreendimento terá aporte de R$ 30 milhões e previsão de geração de 60 empregos diretos.

Segundo Verruck, a empresa já iniciou a terraplanagem em área doada pela Prefeitura de Nova Alvorada do Sul.

Conforme o projeto apresentado, a unidade industrial irá atuar no beneficiamento, secagem e branqueamento do grão, além da fabricação de ração animal, produção de sementes certificadas, extração e refino de óleo vegetal, comercialização e exportação de cereais in natura e industrializados.

Os empresários afirmaram que, mesmo sendo produtores, também pretendem adquirir amendoim de terceiros para garantir escala e regularidade no abastecimento da indústria.

“Estamos iniciando esse processo de beneficiamento do amendoim, agregando valor à cadeia produtiva. É exatamente isso que está faltando no Estado: ter uma base industrial consolidada, porque hoje ainda enviamos parte do amendoim para beneficiamento fora de Mato Grosso do Sul", disse Verruck.

"A industrialização é o ponto central para o crescimento da cadeia. Nova Alvorada do Sul tem capacidade e segurança logística para ampliar muito essa produção”, acrescentou o secretário.

Verruck ressaltou ainda que o projeto já nasce com foco no mercado externo.

“Eles já têm linhas estruturadas para exportação. Parte da produção será destinada ao mercado local e outra parte atenderá parceiros e produtores, com foco também nas exportações”, destacou.

Durante a reunião, também foi debatida a possibilidade de incentivo à cultura do amendoim voltado à agricultura familiar, em parceria com a Agraer.

“Nós queremos, a partir da industrialização, incentivar junto com a Agraer o desenvolvimento da cultura do amendoim para a agricultura familiar. Esse também é nosso foco”, concluiu o secretário.

Produção de amendoim

Na safra 2023/2024, Mato Grosso do Sul registrou crescimento expressivo de área plantada e produtividade do amendoim, consolidando-se como o 2º maior produtor de amendoim do Brasil, atrás apenas de São Paulo.

A produção estadual ultrapassou 170 mil toneladas na safra passada.  Grande parte da produção se concentra em Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Maracaju e Dourados.

Neste ano a previsão é de crescimento de 6% na área plantada, superando 46 mil hectares cultivados.

MS é o segundo maior produtor de amendoim do PaísMS é o segundo maior produtor de amendoim do País (Foto: Mairinco de Pauda)

Meio Ambiente

Governo firma parceria para aprimorar o crescimento de eucalipto em MS

O acordo deve aumentar a produtividade de florestas plantas e fortalecer o Estado como polo de inovação sustentável

13/02/2026 11h30

Plantio de eucalipto impulsiona o crescimento do Estado como polo socioeconômico

Plantio de eucalipto impulsiona o crescimento do Estado como polo socioeconômico Gerson Oliveira / Correio do Estado

O Governo de Mato Grosso do Sul firmou, na última quinta-feira (12), um acordo para desenvolver bioinsumos voltados ao setor florestal.

A parceria, que envolve a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), a Universidade Federal de Viçosa (UFV) e a startup Pantabio, é voltado para pesquisa, desenvolvimento e inovação tem como objtivo criar soluções biológicas para melhorar o crescimento das mudas de eucalipto no Estado. 

A ideia é aumentar a produtividade das florestas plantadas e reduzir os efeitos das mudanças climáticas, como o calor excessivo e a falta de chuva. 

A Pantabio, que nasceu dentro da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Aquidauana, trabalha com bioinsumos produzidos a partir do fungo Trichoderma. Esse microorganismo ajuda no desenvolvimento das plantas e reduz a necessidade de produtos químicos. 

A empresa foi criada pelos pesquisadores Tiago Calves e Mércia Celoto. O diferencial da tecnologia, segundo eles, é que o fundo utilizado foi isolado no Pantanal, um ambiente com condições climáticas extremas. Isso faz com que o produto seja mais resistente ao calor e à seca. 

O Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), que formaliza a cooperação técnica e científica para execução do projeto "Biológico para implantação de mudas de eucalipto validação de protocolos de aplicação e testes de eficácia", prevê pesquisa aplicada, transferência de recursos, gestão administrativa e execução conjunta do plano de trabalho.

Na prática, a parceria conecta universidade e empresa para desenvolver soluções tecnológicas sustentáveis destinadas à implantação de mudas de eucalipto, ampliando a produtividade e reduzindo riscos climáticos nas florestas plantadas.

O secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação da Semadesc, Ricardo Senna, explicou que o acordo faz parte de uma estratégia do governo para fortalecer o ambiente de inovação no Estado. 

"Queremos que esse fluxo se torne orgânico. A empresa procura a universidade, estrutura a parceria e encontra, na Fundect e nos instrumentos de fomento do Estado, o apoiio necessário para transformar pesquisa em solução tecnológica", afirmou.

Para o pesquisador Tiago Calves, da Pantabio, o projeto mostra como a ciência pode retornar para a sociedade e para o produtor rural.

"Estamos falando de tecnologia com DNA do Pantanal, preparada para enfrentar estresse térmico e hídrico. O nosso foco é simples: como essa inovação resolve problemas reais do campo, aumenta a produtividade e reduz perdas", destacou. 

O professor doutor Jean Marcel de Sousa Lira, da UFV,  lembrou que a universidade foi pioneira na interação com a iniciativa privada por meio da Sociedade de Investigações Florestais (SIF), há mais de cinco décadas, modelo que segue ativo e facilita parcerias como a firmada em Mato Grosso do Sul, inclusive com empresas como MS Florestal, Arauco e Suzano.

"Contribuir com a validação de uma tecnologia já aprovada na agricultura e apoiá-la na transição para o setor florestal reforça o papel complementar das instituições e amplia os benefícios ao longo de toda a cadeia produtiva, da proteção de mudas em viveiro e em campo à redução de prejuízos e ganhos de eficiência".

A parceria da Pantabio e UFV tem integração com grandes players do setor, como Arauco e Bracell (por meio da MS Florestal), que participam do processo de validação e conexão com o ambiente produtivo, reforçando a articulação entre pesquisa, indústria e mercado.

A aproximação com empresas consolidadas amplia a escala e a aplicabilidade dos bioinsumos desenvolvidos, inserindo a inovação sul-mato-grossense em cadeias globais de celulose e fibras.

"O que desenvolvemos aqui, permanece aqui. Nosso objetivo é encurtar caminhos, transferir experiência e apoiar o crescimento do setor florestar em um dos principais polos do país", afirmou a representante da Embrapii, Jaqueline Nascimento. 

Para o secretário da Semadesc, Jaime Verruck, afirmou que o projeto representa um avanço importante para o Estado.

"Estamos demonstrando que Mato Grosso do Sul não é apenas um grande produtor de florestas plantadas, mas um território capaz de gerar tecnologia com identidade própria. Ao integrar startups, universidades, centros de excelência e empreas como Arauco e Bracell, criamos um ambiente colaborativo que transforma ciência em competitividade". 

Com a assinatura do acordo, o governo espera aumentar a produtividade das florestas plantadas e fortalecer a imagem de Mato Grosso do Sul como um polo de inovação sustentável.

 

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1176, quinta-feira (12/02): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

13/02/2026 08h30

Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1176 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 150 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 67 apostas ganhadoras, (R$ 1.499,86)
  • 5 acertos - 1.700 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 16.544 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Setembro - 49.141 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1176 são:

  • 06 - 30 - 24 - 29 - 31 - 12 - 05
  • Mês da sorte: 09 - setembro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1177

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 14 de fevereiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 1177. O valor da premiação está estimado em R$ 350 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

