Dupla que fez show gratuito em Campo Grande fatura R$ 1,5 milhão de prefeituras do interior

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Um dia depois de se apresentar gratuitamente em posto de gasolina em Campo Grande, publicação do Diário Oficial do Estado revela que a dupla Ícaro e Gilmar vai faturar mais de R$ 1,5 milhão por apresentações no interior de Mato Grosso do Sul, nos próximos meses. Todos os eventos serão bancados por recursos públicos.

As publicações do DOE de hoje e de março mostraram que a dupla sertaneja foi contratada pela prefeitura dos municípios de Água Clara, Ivinhema e Jateí para realizar shows em festas comemorativas das cidades.

Em março, a prefeita de Jateí, Cileide Cabral (PSDB) publicou por meio do DOE, que não era necessário licitação para a contratação da dupla, e garantiu aos cantores R$ 480 mil para se apresentarem na "49ª Festa da Fogueira", que irá acontecer no dia 28 de junho deste ano.

Já na publicação de hoje, as outras duas prefeituras também divulgaram a participação da dupla em eventos municipais. Em Água Clara, pela primeira vez, a prefeita Gerolina (PSDB) contratou o show para a "Expo Clara" por R$ 480 mil, que acontecerá em agosto deste ano.

O "mais louco do Brasil", prefeito de Ivinhema Juliano Ferro Barros Donato (PSDB) também contratou a dupla, mas com acréscimo de R$ 120 mil a mais do que os outros eventos. A dupla irá se apresentar na "4ª Edição da Festa da Mandioca 2026", em julho, pelo valor de R$ 600 mil, com show de 1h30, mesmo tempo que as outras apresentações.

Essa não é a primeira vez que a dupla se apresenta na cidade, em 2024, a prefeitura de Ivinhema pagou R$ 250 mil para a apresentação na 3ª Edição da festa de peão de boiadeiro. O mesmo aconteceu em Jateí, que também em 2024 contratou os cantores para se apresentarem na 47ª Festa da Fogueira do município, pelo valor de R$ 320 mil.

Nos próximos quatro meses deste ano, a dupla vai faturar R$ 1.560.000 apenas com as apresentações nas cidades do interior de Mato Grosso do Sul

"Ce tá doido"

A dupla Ícaro & Gilmar compõe o projeto "Ce tá doido", que reúne a dupla Humberto & Ronaldo e o cantor sertanejo Panda. O projeto aposta em um formato diferente de show: as apresentações acontecem em postos de combustível, com estrutura de palco em 360° e ambiente semelhante a uma confraternização entre amigos.

O quinteto esteve na noite de ontem (22) em Campo Grande e realizou show gratuito para o público com gravação do DVD. Realizado no posto em frente ao Aeroporto Internacional da Capital, o evento reuniu uma multidão em volta do local.

* Saiba

Na festa na 4ª Edição da Festa da Mandioca 2026, de Ivinhema, o "mais louco do Brasil" contratou a apresentação de outros cantores, como Zé Felipe por R$ 420 mil para 1h30 de show.

Para o evento de Água Clara, a Expo Clara, a prefeita Gerolina contratou também o grupo "Traia Veia" por R$ 350 mil.

Já para a 49ª Festa da Fogueira de Jateí, a prefeita Cileide Cabral contratou outrras duas apresentações além da dupla Ícaro e Gilmar, entre elas: "Us Agroboy" por R$ 250 mil e o grupo "Traia Veia" pelo valor de R$ 300 mil.