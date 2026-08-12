Com etapa da PBR, Expogenética MS será lançada nesta quinta-feira em Campo Grande - Foto: Divulgação

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com etapa oficial da Professional Bull Riders (PBR), a Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore-MS) realiza nesta quinta-feira (13), em Campo Grande, o lançamento oficial da 3ª Expogenética MS 2026, que será realizada entre os dias 29 de outubro e 8 de novembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

A etapa da maior competição de montaria em touros do mundo será realizada entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro. A competição integra uma programação que também contará com leilões, julgamentos, provas equestres, atrações culturais, shows, rodada de negócios e ações de inclusão voltadas a mães atípicas e pessoas com deficiência.

Considerada uma das principais vitrines da genética bovina no Centro-Oeste, a Expogenética MS reúne produtores rurais, investidores, empresas, instituições e representantes de diferentes segmentos da cadeia produtiva da pecuária brasileira, com foco na geração de negócios, relacionamento e inovação.

Para a edição de 2026, a expectativa da organização é superar a marca de 100 mil visitantes durante os 11 dias de programação. Também estão previstos dezenas de leilões oficiais, competições equestres de nível nacional e a movimentação de centenas de milhões de reais em negócios.

Durante o lançamento desta quinta-feira, a organização apresentará o conceito da Expogenética MS 2026, o calendário oficial de atividades, os parceiros da edição e as ações previstas para fortalecer a feira como um dos grandes eventos do agronegócio brasileiro.

Venda recorde

Touro Mickey Mouse / Foto: Divulgação

Na 2ª edição do Leilão Estrelas da PBR, realizado durante a Expogenética de 2025, o touro Mickey Mouse, da Cia Califórnia estabeleceu um novo patamar no mercado de touros de rodeio do Brasil, ao ser avaliado como o touro mais caro do país.

No evento, 50% da posse do touro foi arrematada por 600 mil, em 30 parcelas de R$20 mil levando à avaliação total do animal em R$1,2 milhão, superando o valor do lendário Acesso Negado, da Cia Tércio Miranda, avaliado em R$1 milhão em 2023.

O negócio contou com a participação de diversos investidores. Entre eles, a dupla sertaneja Henrique e Juliano, a Cia de Rodeio 2 Irmãos (Heitor e Nicolás Corrêa), a Nelore Paranã e a Casa Branca Agropastoril (Dr. Paulo Marques).

Serviço

O lançamento oficial será realizado às 17h, no Slaviero Prime Hotel, localizado na Rua 13 de Maio, nº 2825, em Campo Grande.