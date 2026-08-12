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Economia

3ª edição

Com etapa da PBR, Expogenética MS será lançada nesta quinta-feira em Campo Grande

Competição integra uma programação que também contará com leilões, julgamentos e provas equestres

Alison Silva

Alison Silva

12/08/2026 - 15h00
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Com etapa oficial da Professional Bull Riders (PBR), a Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore-MS) realiza nesta quinta-feira (13), em Campo Grande, o lançamento oficial da 3ª Expogenética MS 2026, que será realizada entre os dias 29 de outubro e 8 de novembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

A etapa da maior competição de montaria em touros do mundo será realizada entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro. A competição integra uma programação que também contará com leilões, julgamentos, provas equestres, atrações culturais, shows, rodada de negócios e ações de inclusão voltadas a mães atípicas e pessoas com deficiência.

Considerada uma das principais vitrines da genética bovina no Centro-Oeste, a Expogenética MS reúne produtores rurais, investidores, empresas, instituições e representantes de diferentes segmentos da cadeia produtiva da pecuária brasileira, com foco na geração de negócios, relacionamento e inovação.

Para a edição de 2026, a expectativa da organização é superar a marca de 100 mil visitantes durante os 11 dias de programação. Também estão previstos dezenas de leilões oficiais, competições equestres de nível nacional e a movimentação de centenas de milhões de reais em negócios.

Durante o lançamento desta quinta-feira, a organização apresentará o conceito da Expogenética MS 2026, o calendário oficial de atividades, os parceiros da edição e as ações previstas para fortalecer a feira como um dos grandes eventos do agronegócio brasileiro.

Venda recorde 

Touro Mickey MouseTouro Mickey Mouse / Foto: Divulgação 

Na 2ª edição do Leilão Estrelas da PBR, realizado durante a Expogenética de 2025, o touro Mickey Mouse, da Cia Califórnia estabeleceu um novo patamar no mercado de touros de rodeio do Brasil, ao ser avaliado como o touro mais caro do país. 

No evento, 50% da posse do touro foi arrematada por 600 mil, em 30 parcelas de R$20 mil levando à avaliação total do animal em R$1,2 milhão, superando o valor do lendário Acesso Negado, da Cia Tércio Miranda, avaliado em R$1 milhão em 2023. 

O negócio contou com a participação de diversos investidores. Entre eles, a dupla sertaneja Henrique e Juliano, a Cia de Rodeio 2 Irmãos (Heitor e Nicolás Corrêa), a Nelore Paranã e a Casa Branca Agropastoril (Dr. Paulo Marques). 

Serviço

O lançamento oficial será realizado às 17h, no Slaviero Prime Hotel, localizado na Rua 13 de Maio, nº 2825, em Campo Grande.

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2427, terça-feira (11/08): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças e quintas, sempre às 20h e aos domingos, sempre às 10h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/08/2026 08h11

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Confira o rateio da timemania

Confira o rateio da timemania Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2427 da Timemania na noite desta terça-feira, 11 de agosto de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 3 apostas ganhadoras (R$ 46.513,85)
  • 5 acertos - 140 apostas ganhadoras (R$ 1.423,89)
  • 4 acertos - 2.588 apostas ganhadoras (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 24.589 apostas ganhadoras (R$ 3,50)

Time do Coração

  • VILA NOVA /GO - 6.771 apostas ganhadoras (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2427 são:

  •  37 - 71 - 09 - 31 - 24 - 06 - 03
  • Time do Coração: 77 - Vila Nova (GO)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2430

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 13 de agosto, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2430. O valor da premiação está estimado em R$ 8 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7089, terça-feira (11/08): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sexta, sempre às 20h e aos domingos, sempre às 10h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/08/2026 08h10

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7089 da Quina na noite desta terça-feira, 11 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 40 apostas ganhadoras (R$ 8.562,32)
  • 3 acertos - 2.481 apostas ganhadoras (R$ 131,47)
  • 2 acertos - 66.545 apostas ganhadoras (R$ 4,90)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7089 são:

  • 33 - 69 - 26 - 55 - 40

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7090

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 12 de agosto, a partir das 21 horas, pelo concurso 7090. O valor da premiação está estimado em R$ 3,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sexta, às 20h e aos domingos, às 10h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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