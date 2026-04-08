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Economia

Criação e corte

Com genética nacional, pecuarista projeta R$ 1 milhão em leilão na Expogrande

Criador aposta em animais jovens e de alto rendimento para atrair compradores e ampliar a rentabilidade no campo

Alison Silva

Alison Silva

08/04/2026 - 18h15
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A força da genética nacional deve ser um dos vários destaques do leilão agropecuário que promete movimentar cerca de R$ 33 milhões na Expogrande de 2026. 

Considerada a 1ª raça genuinamente brasileira, somente a raça Tabapuã deve movimentar R$ 1 milhão em leilões voltados ao merolhamento genético dos animais.

Reconhecida oficialmente pelo Ministério da Agricultura, sua origem remonta à Fazenda Água Milagrosa, no município de Tabapuã, interior de São Paulo, raça formada a partir do cruzamento de raças zebuínas como Nelore, Guzerá e Gir.

Em Campo Grande, o o pecuarista e presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Tabapuã (ABCT), João Trivelato Neto, de 46 anos, aposta em animais jovens e altamente produtivos para impulsionar negócios e tecnologia no campo.

“Nós temos essa genética pra levar ao campo essa tecnologia pra dar rentabilidade. Seja para abater um animal mais precoce ou garantir rendimento de corte”, afirma Trivelato. 

Segundo ele, os animais ofertados representam o avanço genético de desenvolvimento do gado no Brasil.

Para o leilão, o criador que vive em São Gabriel do Oeste, interior do Estado, trouxe 40 touros e 10 fêmeas, com idade entre 20 e 24 meses, faixa considerada ideal para animais de pista e reprodução. “Esses animais de pista vão até 36 meses, então estão em uma idade muito valorizada”, explica o pecuarista. 

De modo geral, os valores de cada animal devem variar entre R$ 15 mil e R$ 20 mil, o que ao fim do evento, deve gerar arrecadação milionária. “É um investimento que retorna rápido, porque estamos falando de genética que melhora o desempenho do rebanho”, disse.

Durante a feira, o público poderá inclusive provar os resultados dessa genética na prática. “Aqui vocês vão poder degustar uma carne de um animal de 13 meses”, destaca.

A expectativa, segundo ele, é consolidar o leilão como uma vitrine da pecuária moderna brasileira.

Ao fim da Expogrande, os animais seguirão para a Expozebu, exposição que acontece entre 25 de abril a 3 de maio de 2026, no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais.

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Novo imposto

Secretário de Fazenda de MS vai comandar implantação da Reforma Tributária

Indicação coloca representante do Estado à frente da coordenação técnica que definirá regras e cronograma do novo sistema tributário no país

08/04/2026 17h13

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Flávio César, secretário de Fazenda de Mato Grosso do Sul

Flávio César, secretário de Fazenda de Mato Grosso do Sul Divulgação Comsefaz

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O secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, Flávio César Mendes de Oliveira, tomou posse nesta terça-feira (7) como presidente do Conselho Superior do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (CGIBS). O conselho será o responsável pela implementação da Reforma Tributária sobre o consumo no Brasil. 

Na prática, Flávio César comandará a instituição que concentrará a arrecação do imposto (Imposto sobre Bens e Serviços) sobre o consumo implantados pela reforma. Será o CGIBS que fará a distribuição do “bolo” arrecadado para os Estados e prefeituras, uma vez que o IBS substituirá, gradativamente, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). 

Flávio César tomou posse como presidente do CGIBS, que terá na vice-presidência : o secretário da Fazenda do Município de São Paulo, Luiz Felipe Vidal Arellano, na 1ª vice-presidência, e o secretário de Fazenda de Minas Gerais, Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, na 2ª vice-presidência.

A solenidade ocorreu no Salão Negro do Congresso Nacional, em Brasília, em um gesto simbólico da nova etapa da reforma tributária no país, marcando a transição da fase de planejamento institucional para a implementação técnica e operacional do IBS, e contou com a presença do ministro da Fazenda, Dario Durigan. 

O CGIBS é entidade pública interfederativa criada pela Emenda Constitucional Nº 132, de 20 de dezembro de 2023 e disciplinada pela Lei Complementar Nº 314, de 16 de janeiro de 2025 e pela Lei Complementar Número 227 de 13 de janeiro de 2026.

Gestão compartilhada e pacto federativo

Em seu discurso, Flávio César Mendes de Oliveira, destacou o caráter inovador da governança da entidade, que tem competência compartilhada entre estados e municípios, instituído pela Emenda Constitucional nº 132/2023. 

“O Comitê nasce com um desenho que educa a Federação para um novo tempo: a gestão compartilhada. Não se trata apenas da instalação de uma estrutura; trata-se da concretização de uma responsabilidade compartilhada. Aqui, não há vencedores e vencidos. Aqui, há paridade e há pacto. Estados e municípios sentam-se à mesma mesa, com o mesmo peso institucional, para decidir aquilo que será de todos”, afirmou.

O presidente também ressaltou os desafios da implementação do novo sistema tributário. “Nos próximos anos, teremos diante de nós o desafio de transformar normas em sistemas, governança em rotina e cooperação federativa em operação estável, oferecendo previsibilidade para que contribuintes e administrações tributárias atravessem, com segurança jurídica, o período de transição até 2033”, complementou.

Flávio César ainda agradeceu ao Congresso Nacional pela aprovação do PLP 108/2024, com destaque para os relatores os deputados, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e Mauro Benevides Filho (PDT-CE) e o senador Eduardo Braga (MDB-AM). 

“A atuação do Congresso Nacional demonstrou o compromisso do Parlamento brasileiro com o interesse público e a maturidade institucional necessária para enfrentar temas complexos e produzir soluções duradouras.”

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reajuste

Pedágio fica 3,81% mais caro em rodovia estadual de MS

Valores corrigidos serão cobrados em três praças de pedágio da MS-306 a partir desta quinta-feira (9)

08/04/2026 12h00

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Pedágio ficará mais caro a partir desta quinta-feira

Pedágio ficará mais caro a partir desta quinta-feira Foto: Divulgação / Agems

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As tarifas nas praças de pedágio da MS-306, composta pelos trechos da rodovia estadual MS-306 e da rodovia federal BR-359, ficarão 3,81% mais caras a partir desta quinta-feira (9). No Estado, há três praças de pedágio na rodovia, administrada pela concessionária Way 306.

Portaria que aprova o 6º reajuste anual da tarifa de pedágio foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (8), pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agems).

Conforme a portaria, na tarifa de pedágio será aplicado o Índice de Reajustamento Tarifário (IRT), no valor de R$ 1,538772185, sobre a tarifa quilométrica, variação positiva de 3,81%, correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado nos últimos 12 meses.

O reajuste tem como objetivo a recomposição tarifária.

Em consequência, a tarifa de pedágio para a categoria 1, que é a de automóveis, caminhoneta, triciclos e furgão, passa de R$ 13,90 para R$ 14,40.

Para as demais categorias, é aplicado o multiplicador correspondente ao número de eixos, chegando até R$ 129,60 para caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque.

Os valores atualizados serão cobrados em três pedágios da rodovia estadual: 

  • P1 – que fica na região de Costa Rica
  • P2 – localizado em Chapadão do Sul
  • P3 – em Cassilândia
Pedágio ficará mais caro a partir desta quinta-feira

Concessão

A MS-306 foi concedida para a iniciativa privada em abril de 2020, sendo a administração e operação de responsabilidade da concessionária Way 306, pelo prazo de 30 anos.

O contrato compreende uma extensão de 219,5 quilômetros, que vai da divisa com Mato Grosso até a BR-158, em Cassilândia. 

A empresa é responsável pelo serviços de recuperação, operação, manutenção, conservação,
implantação de melhorias e ampliação de capacidade do Sistema Rodoviário.

O pedágio começou a ser cobrado em abril de 2021. À época, o valor do pedágio era de R$ 10 para a veículos classificados na categoria 1. 

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