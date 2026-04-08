Com genética nacional, pecuarista projeta R$ 1 milhão em leilão na Expogrande - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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A força da genética nacional deve ser um dos vários destaques do leilão agropecuário que promete movimentar cerca de R$ 33 milhões na Expogrande de 2026.

Considerada a 1ª raça genuinamente brasileira, somente a raça Tabapuã deve movimentar R$ 1 milhão em leilões voltados ao merolhamento genético dos animais.

Reconhecida oficialmente pelo Ministério da Agricultura, sua origem remonta à Fazenda Água Milagrosa, no município de Tabapuã, interior de São Paulo, raça formada a partir do cruzamento de raças zebuínas como Nelore, Guzerá e Gir.

Em Campo Grande, o o pecuarista e presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Tabapuã (ABCT), João Trivelato Neto, de 46 anos, aposta em animais jovens e altamente produtivos para impulsionar negócios e tecnologia no campo.

“Nós temos essa genética pra levar ao campo essa tecnologia pra dar rentabilidade. Seja para abater um animal mais precoce ou garantir rendimento de corte”, afirma Trivelato.

Segundo ele, os animais ofertados representam o avanço genético de desenvolvimento do gado no Brasil.

Para o leilão, o criador que vive em São Gabriel do Oeste, interior do Estado, trouxe 40 touros e 10 fêmeas, com idade entre 20 e 24 meses, faixa considerada ideal para animais de pista e reprodução. “Esses animais de pista vão até 36 meses, então estão em uma idade muito valorizada”, explica o pecuarista.

De modo geral, os valores de cada animal devem variar entre R$ 15 mil e R$ 20 mil, o que ao fim do evento, deve gerar arrecadação milionária. “É um investimento que retorna rápido, porque estamos falando de genética que melhora o desempenho do rebanho”, disse.

Durante a feira, o público poderá inclusive provar os resultados dessa genética na prática. “Aqui vocês vão poder degustar uma carne de um animal de 13 meses”, destaca.

A expectativa, segundo ele, é consolidar o leilão como uma vitrine da pecuária moderna brasileira.

Ao fim da Expogrande, os animais seguirão para a Expozebu, exposição que acontece entre 25 de abril a 3 de maio de 2026, no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais.

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