Com reajuste de bolsas previstos para março, Capes destinou R$ 35 mi para Mato Grosso do Sul em 2022

O montante destinado às bolsas de pós-graduação, iniciação científica e formação de professores em Mato Grosso do Sul deve crescer consideravelmente em 2023.

Com os reajustes já anunciados pelo Governo Federal no último dia 16, e pagamentos previstos para março próximo, o Estado deve contar um salto de fomento à ciência e tecnologia já a partir dos próximos dias.

No último ano, de acordo com o Portal da Transparência do Governo Federal, Mato Grosso do Sul recebeu R$ 34,854.255 milhões somente por parte da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Além da Capes, os reajustes atendem bolsistas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ao todo, mais de 256 mil bolsistas em todo o país serão atendidos pelos recursos.

Por parte da Capes, o maior volume financeiro se aplicou à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que recebeu aproximadamente R$ 15 milhões ao longo de 2022. O último reajuste nos valores das bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado ocorreu em abril de 2013.

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) - R$ 9,6 milhões, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) com R$ 4,9 milhões recebidos, Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) com R$ 3,8 milhões e Uniderp com R$ 1,024 milhão, contaram com os maiores montantes.

Além dos citados, a Capes destinou recursos para bolsistas de Ponta Porã, Aparecida do Taboado, Costa Rica e Miranda, municípios do interior do Estado.

O aumento percentual das bolsas será de 40% para os alunos do mestrado e doutorado, de 25% para os pós-doutorandos, de 75% para a iniciação científica e de 200% para a iniciação científica júnior.

Com isso, o valor da bolsa de mestrado sobe de R$ 1,5 mil para R$ 2,1 mil; o doutorado vai de R$ 2,2 mil para R$ 3,1 mil. No caso do pós-doutorado, o benefício salta de R$ 4,1 mil para R$ 5,2 mil.

O auxílio para a iniciação científica e docência irá de R$ 400 para R$ 700 e a iniciação científica júnior passará de R$ 100 para R$ 300. O aumento atenderá 178 mil bolsistas da CAPES e 78 mil do CNPq, em todos os estados e no Distrito Federal.

Além das bolsas, serão reajustadas as taxas de bancada para alunos de cursos de doutorado e pós-doutores e os adicionais de bancada das bolsas de Produtividade do CNPq, ambos em 20%. Ao todo, os reajustes implicam aporte de R$ 2,38 bilhões em recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Novas bolsas

Ao longo de 2023, CNPq e Capes destinarão mais de 10 mil novas bolsas de estudos.

No CNPq, serão 4,5 mil novas bolsas a serem implementadas, sendo 3 mil novas bolsas de iniciação científica, 1 mil novas bolsas distribuídas entre o mestrado e o doutorado e um acréscimo de 500 bolsas de produtividade em pesquisa.

