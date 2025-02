Com vagas em MS, IBGE abre processo seletivo sem taxa ou prova

ECONOMIA

Mercado interpretou o comunicado do Copom como dovish - ou seja, suave -, mas há um grupo de economistas que entenderam o texto de outra forma, fazendo uma interpretação hawkish

Quando "contratou", na última reunião do ano passado, mais dois aumentos de juros a um ritmo de 1 ponto porcentual, o Banco Central (BC) colocou a política monetária para rodar em piloto automático.

Ainda assim, a reunião da última quarta-feira, 29, do Comitê de Política Monetária (Copom) atraiu as atenções pelas sinalizações que seriam ou não dadas para, principalmente, o encontro dos diretores do BC marcado para os dias 6 e 7 de maio



Neste sentido, o comunicado do Copom veio sem grandes surpresas. Para a reunião de março, a próxima, o comitê segue antevendo a repetição do aumento de 1 ponto porcentual da Selic. Como esperado, o piloto automático não foi desligado.

As sinalizações param, porém, por aí, com o Banco Central não assumindo um compromisso sobre o ritmo de alta da Selic a partir de maio.



Confirmou, assim, as expectativas de que a autoridade monetária buscaria "graus de liberdade" diante das incertezas com o início do governo de Donald Trump nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que a economia dá os primeiros sinais de desaceleração, a inflação de serviços não dá trégua e a depreciação do câmbio, alimentada por incertezas fiscais, ainda não foi completamente transmitida aos preços pagos pelos consumidores.



Em grande parte, o mercado interpretou o comunicado do Copom como dovish - ou seja, suave - porque, além de não ter renovado a sinalização de aumentos da mesma magnitude nas duas reuniões à frente, o colegiado mudou a abordagem em relação à atividade doméstica.

Também houve análises de que o documento veio com projeções moderadas para a inflação e uma avaliação relativamente benigna sobre os possíveis efeitos das tarifas prometidas por Trump, que podem levar a um cenário menos inflacionário para as economias emergentes por causa de seus choques sobre o comércio internacional.



Economistas de instituições como Itaú e XP Investimentos já cogitam a possibilidade de a Selic não subir tanto como o previsto, enquanto alguns analistas entendem que o Copom não deixou claro até mesmo se o movimento de maio será mais uma alta dos juros.

Divergência

Contudo, há um grupo de economistas que entenderam o texto de outra forma, fazendo uma interpretação hawkish.

O comunicado do "novo Copom" - agora com sete dos nove membros indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva - entrega argumentos para os dois lados.

Ao mesmo tempo em que chama a atenção para a piora relevante das expectativas de inflação do mercado, ainda mais desancoradas, mantém em 4% a projeção de inflação do Copom no horizonte relevante de política monetária, agora o terceiro trimestre de 2026.

Aponta dinamismo e resiliência da atividade, mas também inclui uma eventual desaceleração da economia doméstica maior do que o previsto entre os riscos de baixa da inflação.



"A sensação que fica é que a autoridade monetária já está pensando nas defasagens da política monetária", resume a economista-chefe da SulAmérica Investimentos, Natalie Victal.



Para a economista do BNP Paribas no Brasil, Laiz Carvalho, o comunicado veio um pouco mais dovish porque o Banco Central poderia ter dado uma sinalização mais forte de continuidade do ciclo de aperto monetário.

Ela considera que a troca no balanço de riscos, incluindo a observação sobre a atividade econômica doméstica, parece ter sido feita muito cedo. "A desaceleração mais acentuada, que é citada no balanço de riscos, ainda deve demorar", pondera.



O economista-chefe do Banco Pine, Cristiano Oliveira, entende que o comunicado do Copom foi semelhante ao anterior, o de dezembro, adotando um viés hawkish.

"Foi em um tom muito parecido, em que acrescentou atualizações em relação à política econômica americana e reconheceu uma piora das expectativas de inflação. De fato, o momento requer cautela e foi um comunicado muito positivo. Sugere que a autoridade monetária está bastante atenta com o cenário externo e doméstico", salienta Oliveira.



Ex-diretor do BC, Fabio Kanczuk entende que a decisão desta quarta-feira pode ser interpretada como a "mais dovish possível".

"Foi uma decisão dovish, sem chacoalhar o barco, e dando uma sinalização de um cenário em que é até possível ele dar só mais uma elevação. Isso é consistente com as palavras que ele usou, apesar das projeções econômicas", afirmou Kanczuk, que atualmente é diretor de macroeconomia da ASA.



Para ele, há alguma chance, porém, de a ata do Copom, a ser divulgada na terça-feira, vir com um tom diferente do comunicado No entendimento Kanczuk, isso pode ocorrer caso o mercado reaja mal, com inclinação da curva de juros e piora das projeções de inflação, ao tom adotado hoje pela instituição.

