Economia

Fim de ano

Comemorações do Ano Novo devem movimentar mais a economia que celebrações natalinas em MS

Ao todo, devem ser movimentados R$ 824 milhões em MS com as comemorações de fim de ano, número menor que em 2024

Karina Varjão

Karina Varjão

26/11/2025 - 16h00
Continue lendo...

 A Pesquisa de Intenção de Consumo para o Natal e Ano Novo 2025, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS) em parceria com o Sebrae/MS, divulgada nesta terça-feira (26) apontou que os consumidores de Mato Grosso do Sul está mais empenhada nas celebrações de Ano Novo que nas comemorações no Natal. 

Foram entrevistados moradores dos municípios de Bonito, Campo Grande, Corumbá/Ladário, Coxim, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas.

Segundo o levantamento, o final do ano deve movimentar, ao todo, R$ 824 milhões na economia do Estado. Destes, R$ 243 milhões são referentes às comemorações de Natal e R$ 354 milhões, são para festejos de Ano Novo. 

O restante, o montante de R$ 226 milhões, deve ser destinado à compra de presentes, que podem ser entregues em qualquer uma das datas, mesmo que, tradicionalmente, se concentrem em celebrações natalinas. 

Os números condizem com a intenção de participar dos festejos. De acordo com a pesquisa, 78% dos entrevistados afirmaram que irão comemorar o Natal, número menor que os 80% que alegaram a intenção de comemorar a virada do Ano. 

Mesmo com uma movimentação chegando a R$ 830 milhões, o montante representa uma queda de 38% em relação ao ano passado, quando o valor movimentado ultrapassou R$1,2 milhão. 

Mais gente vai presentear

A pesquisa mostra também que o número de pessoas que pretendem presentear no final do ano cresceu. Em 2024, apenas 61,23% iriam gastar com presentes, enquanto, em 2025, o número chegou a 69,02%. 

Porém, o valor médio de gasto pretendido caiu quase pela metade, sendo de R$ 456,14 em 2024 e R$ 217,36 em 2025. 

Entre os itens mais procurados para presentes estão brinquedos, roupas, eletrônicos e cosméticos. 35% dos entrevistados pretendem gastar entre 200 e 3030 reais em presentes e 49% pretendem gastar, no máximo, 200 reais. 

Entre os que não irão gastar com isso, os motivos apresentados predominantes foram as questões financeiras, como falta de dinheiro, insegurança para gastar e incerteza econômica. 

No grupo dos 78% que irão comemorar a data, as celebrações se centraram na casa de amigos próximos e familiares, com destaque para as refeições preparadas em casa. 

Ano Novo

As celebrações para receber o ano de 2026 terão uma participação maior que as natalinas, chegando a 80% dos entrevistados, também com concentração nas comemorações internas, com familiares e amigos próximos. 

Entre as intenções de gastos, 52% afirmaram que pretendem gastar entre 200 e 500 reais, sendo o valor médio calculado de R$ 294,19, voltado à alimentação e encontros familiares. 

Sobre as viagens, 32% dos respondentes afirmaram que irão realizar no período do final do ano, sendo 20% no Ano Novo, 7% no Natal e 5% em ambas as datas. 64% das viagens são para dentro de Mato Grosso do Sul. 

Economias

Entre os entrevistados, 11% afirmaram que usarão o 13º salário diretamente para as comemorações de fim de ano. A maior parte (63%) pretende aplicá-lo em economias, pagamento de contas e despesas de início do ano, com contas mais pesadas. 

Para a economista do IPF/MS e coordenadora da pesquisa, Regiane Dedé de Oliveira, isso mostra que o consumidor está mais consciente de suas prioridades financeiras, mas não descarta a vontade de celebrar. 

“Percebemos um consumidor mais prudente, que busca equilibrar o orçamento sem abrir mão das tradições. O aumento do número de pessoas que pretendem presentear indica o sentimento de afeto, mas com escolhas mais calculadas e foco em gastos essenciais. Isso exige que o comércio esteja atento a ofertas competitivas, bom atendimento e experiências de compra que agreguem valor”, afirma.

O analista-técnico do Sebrae/MS, Paulo Maciel, pontua que a pesquisa tem a intenção de ajudar os pequenos comércios a se prepararem para atender as maiores necessidades e procuras dos clientes. 

“É importante que o empresário saiba que a maioria dos clientes, 55%, prioriza a qualidade. Além disso, 45% dos entrevistados pretendem presentear os filhos com produtos como brinquedos e roupas. Na hora de comprar, a preferência é clara: o consumidor opta pela loja física no centro da cidade e busca ativamente o benefício para pagamento à vista, com o intuito de economizar, então, as empresas precisam ficar atentas: preparar estoques e oferecer melhores condições de pagamento”, reforçou. 

Ao todo, foram entrevistadas 1.982 pessoas entre os dias 03 e 13 de novembro. A margem de erro é entre 5% e 6% e intervalo de confiança de 95%. 

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1144, terça-feira (25/11): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

26/11/2025 08h28

Confira o rateio do Dia de Sorte

Confira o rateio do Dia de Sorte Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1144 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 25 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 150 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 27 apostas ganhadoras, (R$ 2.784,67)
  • 5 acertos - 1.026 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 14.006 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte: Março - 45.817 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1144 são:

  • 13 - 24 - 03 - 11 - 23 - 26 - 05
  • Mês da sorte: 03 - março

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1145

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira,  27 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1145. O valor da premiação está estimado em R$ 380 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3546, terça-feira (25/11): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

26/11/2025 08h26

Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3546 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 25 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Premiação

  • 15 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 222.699,54)
  • 14 acertos - 513 apostas ganhadoras, (R$ 650,16)
  • 13 acertos - 12455 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 125571 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 578271 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3546 são:

  • 07 - 24 - 23 - 08 - 05 - 25 - 11 - 19 - 20 - 02 - 13 - 22 - 18 - 03 - 12

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3550

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 19 de novembro a partir das 20 horas, pelo concurso 3550. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

