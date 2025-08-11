Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MERCADO IMOBILIÁRIO

Comprar imóvel no litoral pode ser mais vantajoso do que em Campo Grande

Com preços por metro quadrado até 30% mais baixos e expectativa de valorização, litoral catarinense oferece bom custo-benefício

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

11/08/2025 - 08h30
Adquirir um imóvel de alto padrão no litoral brasileiro pode sair mais barato do que comprar um apartamento de características semelhantes em bairros nobres de Campo Grande.

Levantamento com base em dados do FipeZAP, Viva Real e ZAP Imóveis mostra que, enquanto na capital sul-mato-grossense o preço médio do metro quadrado residencial atinge R$ 6.348, em cidades litorâneas com alto padrão construtivo é possível encontrar valores entre R$ 5.179 e R$ 5.944, a depender da localização e da estrutura do empreendimento.

A comparação entre imóveis concretos revela uma diferença expressiva. Um apartamento de 241 metros quadrados no Bairro Carandá Bosque, um dos bairros mais valorizados de Campo Grande, custa cerca de 
R$ 3,5 milhões – o equivalente a R$ 14,5 mil por m².

Já em Jurerê Internacional, em Florianópolis, um imóvel de 157 m², a poucos metros do mar e com infraestrutura completa de lazer, é ofertado por R$ 2,29 milhões ou R$ 14,6 mil por m², mas com o apelo adicional da vista para o oceano e a possibilidade de uso como segunda residência e investimento para locação.

Em alguns casos, a diferença é ainda maior. No Bairro Jardim dos Estados, outro endereço nobre de Campo Grande, um apartamento de 181 m² custa R$ 2,3 milhões. Já em Piçarras, cidade litorânea catarinense em ascensão, um imóvel de 167 m² é vendido por R$ 1,45 milhão – quase R$ 850 mil a menos. 

Ainda de acordo com o levantamento FipeZAP, os bairros com maior valor por metro quadrado em Campo Grande são o Santa Fé, com R$ 11.069 por m², o Jardim dos Estados, R$ 10.469 por m², e o Carandá Bosque, com R$ 9.291por m².

Para o presidente do Sindicato da Habitação (Secovi-MS), Geraldo Paiva, os dados revelam uma Campo Grande em transformação, com novas demandas e padrões de crescimento.

Segundo ele, a valorização está diretamente associada ao lançamento de empreendimentos, o que movimenta toda a cadeia da construção civil e influencia a vida social e econômica da cidade.

“O mercado imobiliário é um importante vetor de desenvolvimento. Cada novo empreendimento impulsiona o crescimento urbano de forma ordenada, melhora a infraestrutura e gera empregos. Hoje temos cerca de 77 empreendimentos em comercialização na Capital, muitos deles ‘faseados’,  o que mostra o vigor do setor”, destaca Paiva.

ANÁLISE

Para o economista Ricardo Amorim, que esteve em Campo Grande durante o evento Vetter Experience e falou com exclusividade ao Correio do Estado, o momento é propício para quem pretende diversificar o patrimônio em imóveis, especialmente em regiões com forte desempenho econômico e apelo turístico.

“Eu diria que, sem dúvida, compensa. Obviamente, você precisa olhar que imóvel, onde é o imóvel, a qualidade, a confiança de quem constrói, tem vários fatores. Mas, de uma forma geral, investimento em imóvel é uma boa opção pelo seguinte: o próximo grande movimento da taxa de juros no Brasil vai ser para baixo”, afirma.

Segundo Amorim, a tendência de queda dos juros nos próximos trimestres, impulsionada pela desaceleração da inflação, vai ampliar o crédito imobiliário e aumentar a demanda por imóveis, o que deve pressionar os preços para cima. 

“Quando isso acontecer, os bancos vão oferecer mais crédito imobiliário. Com mais crédito imobiliário, mais gente vai comprar imóvel. Quando mais gente vai comprar imóvel, o preço sobe. Qual é a boa hora de investir? Antes de isso acontecer, porque você aproveita a valorização que acontece com o imóvel”.

O especialista destaca que dois grupos de regiões devem apresentar desempenho acima da média: áreas com forte produção agropecuária, como o Centro-Oeste, e polos industriais e turísticos bem estruturados, como o litoral norte catarinense.

“No caso específico do norte de Santa Catarina, ainda tem a capacidade de atração de gente do Brasil inteiro e até da América Latina, porque é uma região linda de morrer. São as praias que fazem isso”, resume.

MERCADO

O cenário favorece quem pretende migrar ou adquirir uma segunda residência no litoral. Além dos preços ainda competitivos em comparação a Campo Grande, o investidor encontra infraestrutura turística, segurança, serviços de qualidade e um mercado imobiliário aquecido pela migração de famílias e aposentados de outras regiões.

A valorização contínua em cidades de Santa Catarina, por exemplo, sustenta-se pela combinação de escassez de terrenos disponíveis, investimentos públicos e privados em urbanismo e fortalecimento do setor de turismo de alto padrão. Isso tem atraído tanto compradores para uso próprio quanto investidores interessados na renda de aluguéis de temporada, potencializada pelo turismo crescente.

De acordo com Maicon Oliveira, diretor de Operações da Vetter Incorporadora, Mato Grosso do Sul é hoje uma das regiões com maior concentração de renda no campo, com um perfil de investidor sofisticado, que busca diversificar seu patrimônio com segurança e foco no longo prazo.

“Santa Catarina oferece exatamente isso: um litoral estruturado, seguro, com excelente qualidade de vida e empreendimentos que aliam exclusividade e rentabilidade”, afirma.

O agronegócio sul-mato-grossense, responsável por mais de 30% do PIB estadual e com exportações superiores a R$ 40 bilhões ao ano, vem ampliando seus investimentos “fora da porteira”, especialmente em imóveis de segunda residência e alto padrão.

O litoral norte catarinense tem se destacado como destino preferido não apenas pelo apelo turístico, mas também pela segurança, a valorização constante e os projetos urbanísticos modernos.

Dados da Federação de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios de Santa Catarina mostram que mais de 300 mil pessoas migraram para o estado entre 2020 e 2023.

Para Maicon Oliveira, essa tendência ganhou força no pós-pandemia. “Famílias de alta renda, acostumadas a rotinas intensas nas capitais ou no campo, têm buscado imóveis que ofereçam lazer, segurança e infraestrutura sem a necessidade de deslocamentos. Nesse cenário, empreendimentos se destacam por atenderem plenamente a esse novo estilo de vida”, conclui.

Tarifaço

Países árabes querem comprar mais produtos do agro do Brasil em alternativa aos EUA

Um estudo da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira mapeou os produtos mais afetados pelo tarifaço de 50% que entrou no dia 6 em vigor sobre produtos brasileiros vendidos ao mercado americano

10/08/2025 08h50

Países árabes querem comprar mais produtos do agro do Brasil em alternativa aos EUA

Países árabes querem comprar mais produtos do agro do Brasil em alternativa aos EUA Arquivo

Países árabes querem comprar mais produtos do Brasil como alternativa ao tarifaço dos Estados Unidos. Um estudo realizado pela Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, antecipado com exclusividade ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), mapeou os produtos mais afetados pelo tarifaço de 50% que entrou no dia 6 em vigor sobre produtos brasileiros vendidos ao mercado americano.

A pesquisa traz os volumes de importação desses itens pelos países árabes, os principais países árabes importadores dos itens e potenciais destinos substitutos na exportação. As oportunidades concentram-se sobretudo na comercialização de produtos do agronegócio brasileiro aos 22 países da Liga Árabe.

O diagnóstico do estudo apontou para 13 produtos entre os principais exportados pelo Brasil para os Estados Unidos dos últimos cinco anos, que poderiam ser exportados ou aumentar as vendas já existentes para o mercado árabe. Para cada produto, a Câmara Árabe sugere três países promissores para importação dos itens brasileiros.

Um dos produtos com potencial de ser mais exportado aos países árabes é o café verde. O Brasil exportou US$ 513,83 milhões em café não torrado para o mercado árabe em 2024, ante vendas de US$ 1,896 bilhão para os Estados Unidos.

A câmara aponta potencial de expansão das vendas de café verde para Arábia Saudita, Kuwait e Argélia. No caso da Arábia Saudita, dos US$ 400 milhões importados em 2024 de café pelo país, apenas US$ 49,12 milhões foram provenientes do Brasil, havendo portanto espaço para crescimento da participação brasileira.

Já em carne bovina, Egito, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita são países que podem ampliar as compras da proteína brasileira.

No caso do Egito, dos US$ 927,12 milhões importados de carne bovina pelo país em 2024, apenas US$ 273,07 milhões são da proteína brasileira. No último ano, o Brasil exportou US$ 1,211 bilhão de carne bovina para os países árabes ante US$ 885 milhões exportados aos Estados Unidos.

Em outra ponta, há produtos que são exportados pelo Brasil aos Estados Unidos mas ainda não vendidos aos países árabes e com potencial de pequena absorção, caso dos produtos semimanufaturados de ferro ou aço e madeira de coníferas.

Bulldozers e angledozers e carregadoras e pás carregadoras são itens com importação elevada pelos países árabes, mas ainda com exportação incipiente do Brasil, ou seja, com espaço para crescimento das vendas brasileiras ao mercado árabe.

No caso do café não torrado, por exemplo, ele pode chegar aos países árabes com tarifa zerada, enquanto os Estados Unidos cobrarão 50% sobre o produto brasileiro. Na carne bovina congelada, as alíquotas árabes variam de zero a 6%, ante os 50% do mercado norte-americano.

O açúcar chega no mercado árabe com tarifa de zero a 20% ante 50% cobrados pelos EUA. Produtos semimanufaturados de ferro e aço estão sujeitos à alíquota de 50% dos Estados Unidos, enquanto no mercado árabe a taxa varia de zero a 12%.

Petróleo refinado, que está entre os principais produtos exportados do Brasil aos EUA, tem tarifa de 50% para entrar no mercado americano em comparação com 5% de cobrança nos países da Liga Árabe, aponta o estudo.

São dois objetivos, segundo a câmara: mitigar os impactos da nova tarifa dos Estados Unidos (sobretaxa de 40% em adicional à alíquota de 10% em vigor desde 5 de abril) e ampliar a parceria comercial do Brasil com os países árabes.

Para chegar nos resultados, a câmara cruzou os 20 principais produtos exportados pelo Brasil aos Estados Unidos, os principais destinos consumidores destes itens no mercado árabe e análise tarifária, considerando apenas os produtos que ficaram sujeitos à alíquota cheia de 50% e não foram excetuados.

Há demanda crescente dos países árabes pelos produtos brasileiros com redução tarifária, com alíquotas que variam de zero a 30%, avalia a Câmara Árabe. Esses fatores somados à escalada tarifária dos Estados Unidos podem ser vistos como oportunidades para redirecionar e ampliar os fluxos comerciais das exportações brasileiras, observa a câmara.

"Os países árabes têm crescimento populacional e econômico acima da média mundial, tem população jovem e o Brasil é um importante provedor para a segurança alimentar de lá", observa Mohamad Mourad, secretário-geral da Câmara. Para ele, o mercado árabe deve, portanto, estar nas prioridades das empresas e do governo nas estratégias de redirecionamento dos produtos que deixarão de ser exportados aos Estados Unidos.

Não há uma estimativa de quanto que poderia ser redirecionado aos países árabes, mas parte pode ser absorvida pelo mercado árabe ainda este ano, projeta Mourad.

"O estudo aponta para crescer paulatinamente o comércio, mas em alguns produtos pode haver demanda imediata. Carne bovina e café são produtos com potencial de rápida colocação nos países árabes, podendo colher resultados rápidos, embora 100% do que seria exportados aos Estados Unidos seja absorvido", explicou. Para isso, o setor produtivo e as empresas terão que ser proativos, avalia.

Histórico

Em 2024, o Brasil exportou o recorde de US$ 23,68 bilhões para os países árabes, com superávit para o lado brasileiro de US$ 13,50 bilhões. Emirados Árabes Unidos, Egito e Arábia Saudita lideram as importações de produtos nacionais. Para este ano, a expectativa é de estabilidade a leve crescimento nas vendas externas do Brasil à Liga Árabe.

Produtos do agronegócio predominam na pauta brasileira de exportação ao bloco, respondendo por 76% dos embarques no último ano. Os itens mais vendidos ao mercado árabe são açúcar, frango, minério de ferro, milho e outros cereais e carne bovina.

O Brasil é o principal fornecedor de gado, carne suína, carne de frango, milho, soja em grãos, amendoim, gordura de bovino, ceras vegetais, açúcar, suco de laranja congelado, tabaco brut, minério de ferro, minério de alumínio, celulose, ferro gusa bruto (usado para produção de aço) e resíduos de estanho (usado para fabricação de ligas metálicas) para o mercado árabe, mostra o estudo.

A câmara ressalta que há complementaridade na pauta comercial do Brasil com países árabes, além de alíquotas menores em uma gama de produtos. O País importa sobretudo do mercado árabe petróleo e fertilizantes e exporta commodities agrícolas e alimentos.

"É preciso levar a ideia do Brasil como um fornecedor confiável, com menor custo benefício ao importador com preço competitivo e qualidade. O tema da segurança alimentar é muito sensível aos países árabes", lembrou Mourad. Ele afirma que o custo do frete, apesar da logística dificultada, não é um impeditivo para as compras.

Além das questões de negócios, a câmara reforçará com o governo a identificação dos países árabes com o Brasil e a relação histórica de mais de um século entre os mercados. "Não tenho duvidas de que país a país vai escolher mais pelo Brasil não somente em alimentos, mas nos mais diversos produtos", pontuou o secretário-geral da câmara.

Entre os países que carecem de "atenção especial" do setor privado brasileiro para expansão do fluxo comercial, a Câmara Árabe cita Egito, Argélia, Iraque e Líbia.

"O Egito, pelo fato de ter acordo comercial vigente com o Mercosul, continua sendo um parceiro muito importante e o acordo facilita as exportações", observa Mourad. "Líbia e Iraque, por sua vez, gozam de certa estabilidade e têm economias ligadas à exploração do petróleo, o que mostra liquidez e apetite para comprar. Já a Argélia é um país com mais de 40 milhões de habitantes, exporta petróleo, importante consumidor de bens, porém com altas tarifas para importação que precisam ser negociadas", observou o secretário-geral da Câmara.

Plano de trabalho

A Câmara Árabe sugere ainda ao governo brasileiro um escopo de ações para fomentar a exportação brasileira aos países árabes. As ações são divididas em três frentes: sensibilização, diversificação de comércio e facilitação.

O plano prevê ações coordenadas entre a Câmara Árabe, empresas brasileiras e o governo brasileiro para maximizar o redirecionamento de fluxos comerciais e explorar searas de crescimento.

As principais áreas incluem a promoção comercial de produtos com alta atratividade tarifária e demanda no mercado árabe, o apoio à adaptação de empresas brasileiras às exigências locais (como a certificação halal) e o fortalecimento de acordos comerciais e diplomáticos.

Medidas como a facilitação de vistos de negócios para empresários brasileiros e árabes para países como Arábia Saudita, Argélia, Catar e Kuwait; organização de missões comerciais e atração de investimento aos países árabes e islâmicos são ações práticas sugeridas.

A Câmara Árabe ressalta a necessidade ainda de o Mercosul fechar acordos de livre comércio com países árabes. Há negociações em andamento com Tunísia, Marrocos, Jordânia, Líbano e com o próprio Conselho de Cooperação do Golfo. Como exemplo, a câmara cita o acordo comercial entre Egito e Mercosul, firmado em 2010.

"Desde lá, as exportações brasileiras ao Egito quase dobraram", apontou Mourad. Hoje as tratativas mais avançadas são com os Emirados Árabes Unidos.

Na avaliação de Mourad, tanto os países árabes quanto o Brasil têm de aproveitar também o bom momento das relações entre o governo brasileiro e o mercado árabe.

"O governo sabe trabalhar muito bem essa região, enxerga o peso econômico e o potencial de consumo e respeita a importância do mundo árabe", pontuou.

LOTERIA

Resultado da Loteria Federal 5990-0 de ontem, sábado (09/08): veja o rateio

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar e prêmio varia

10/08/2025 08h00

Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal

Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal Divulgação

A Caixa Econômica Federal sorteou as frações do concurso 5990-0 da Loteria Federal na noite deste sábado (09) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Em ordem, os bilhetes vencedores são de:

  1. Passo Fundo/RS
  2. Guarulhos/SP
  3. Estancia/SE
  4. Catanduva/SP
  5. Campinas/SP

Confira o resultado do concurso 5990-0: 

  • 1º Bilhete| 67133
  • 2º Bilhete| 79368
  • 3º Bilhete| 64964
  • 4º Bilhete| 92570
  • 5º Bilhete| 30724

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

O resultado completo, com locais e valores que cada acertador irá receber, será disponibilizado no site da Caixa Econômica Federal.

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

