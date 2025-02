Compras no Paraguai voltam a valer a pena com o dólar em queda; veja dicas

Compras no Paraguai são mais atrativas com o dólar baixo - Foto: Divulgação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Após um período de alta e consequente perda da competitividade dos produtos importados, o dólar caiu tem apresentado uma sequência de queda, fechando, nesta terça-feira (4), abaixo de R$ 5,80 pela primeira vez desde meados de novembro. Com isso, o comércio do Paraguai volta a atrair brasileiros.

Na menor cotação desde 19 de novembro, a moeda norte-americana acumula queda de 6,59% em 2025.

Conforme reportagem do Correio do Estado, produtos que tem preço mais caro, como eletrônicos e bebidas, geralmente são mais competitivos no país vizinho em qualquer época, mas há outros itens que só compensam quando o dólar não está tão alto, como chocolates importados, roupas e perfumes, por exemplo.

O principal motivo que faz das cidades de fronteira um paraíso de compras para os brasileiros é a menor carga tributária, que permite que o Paraguai pratique preços mais competitivos, especialmente em relação a produtos importados.

Além disso, outro atrativo é a facilidade de ir até o país, que faz fronteira terrestre com o Brasil por várias cidades. Em Mato Grosso do Sul, o principal reduto é Pedro Juan Caballero.

É importante considerar a cotação para compra nas casas de câmbio não é a mesma do dólar para venda e todos esses pormenores devem ser planejados e considerados antes de se deslocar para o Paraguai, para que de fato compense.

O que é vantajoso comprar no Paraguai com o dólar em queda

Produtos Eletrônicos

Smartphones: Aparelhos como o iPhone 14 e outros modelos de última geração podem ser encontrados a preços significativamente mais baixos. Por exemplo, o iPhone 14 custa cerca de R$ 4.477 no Paraguai, enquanto no Brasil o preço começa em R$ 7.500.

Videogames e Acessórios: Itens como consoles e acessórios podem ter uma diferença de até 35% em relação aos preços praticados no Brasil.

Cosméticos e Perfumes

Marcas Importadas: Cosméticos de marcas renomadas, como Victoria’s Secret e MAC, estão disponíveis por até 30% menos do que os preços brasileiros. Perfumes de marcas como Chanel e Dior também apresentam diferenças significativas, podendo chegar a R$ 500 de economia.

Bebidas Alcoólicas

Destilados e Vinhos: Os preços de destilados, como a Vodka Absolut, são cerca de 25% mais baixos no Paraguai.

Chocolates

Marcas importadas: Uma variedade de chocolates importados está disponível com menores preços no Paraguai, como Milka, Lindt, Cadbury, Godiva, entre outros.

Roupas

Variedade de marcas internacionais e moda local: É possível encontrar roupas de marcas conhecidas, como Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, entre outras, com descontos que variam de 20% a 50%.

Melhores lojas para comprar

As principais lojas da fronteira para fazer compras são Shopping China, Studio Center, Planet Outlet e Casa Nissei.

Shopping China: O centro comercial tem três lojas localizadas em cidades fronteiriças com o Brasil, em Mato Grosso do Sul e no Paraná.

Studio Center: Localizada em Pedro Juan Caballero, a loja tradicional tem estoque enorme de produtos de marcas importadas, incluindo computadores e cosméticos.

Planet Outlet: O Shopping Planet Outlet, localizado no Paraguai, é parte do grupo Shopping China e se destaca por oferecer produtos com descontos significativos.

Casa Nissei: A Casa Nissei está localizada em Ciudad del Este, no Paraguai.

Tributação

Ao fazer compras no Paraguai, é importante estar atento as tributações ao entrar com os produtos no Brasil.

O limite de compras mensal no Paraguai para trazer ao Brasil, sem pagamento de impostos, é de 500 dólares americanos por via terrestre e 1 mil dólares americanos por via aérea ou marítima. Isso inclui todos os itens adquiridos e deve ser respeitado para evitar a cobrança de impostos adicionais na alfândega brasileira.

Esses valores são válidos por um período de 30 dias. Se um viajante retornar ao Brasil antes desse prazo e realizar novas compras, essas não estarão cobertas pela isenção da cota.

Além do valor, também existem limites quantitativos para determinados produtos, como bebidas alcoólicas, cigarros, perfumes e eletrônicos. Por exemplo:

Bebidas alcoólicas: até 12 litros

Cigarros: até 10 maços (ou 200 unidades)

Perfumes: até 10 unidades

Eletrônicos: geralmente limitados a um por categoria (por exemplo, um celular, um notebook, etc.)

Esses limites estão sujeitos a alterações, por isso é sempre bom verificar as regras atuais da Receita Federal antes de viajar.

Se as compras excederem esses limites, o viajante deve declarar os bens e pagar um imposto de 50% sobre o valor que ultrapassar a cota.