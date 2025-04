Conselho do FCO aprova mais R$ 224 milhões em financiamentos na Expogrande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Durante a primeira reunião ordinária de 2025, o Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional do Centro-Oeste (CEIF-FCO) aprovou ontem (10), durante a Expogrande na Capital, R$224 milhões em financiamentos.

Esse encontro foi feito de forma presencial no espaço do Sicredi para a Expogrande, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, com presença online da superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), Luciana Barros.

Os valores aprovados na quarta-feira (09) somam R$224.460.119,06 em recursos contratados por 106 projetos (cem pelo FCO Rural e seis pelo Empresarial), que devem contemplar 48 municípios de Mato Grosso do Sul.

Com a presença de presidentes de Cooperativas do Sistema (Celso Ramos Regis, Celso Figueira e Jaime Antonio Rohr), segundo o Governo do Estado em nota, a reunião foi presidida pelo secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Ele faz questão de ressaltar que os recursos têm chegado até os empreendedores graças aos esforços conjuntos, entre Governo do Estado, instituições financeiras e entidades do setor produtivo, apontando para a abrangência das linhas de crédito do FCO, que segundo Rogério tem juros acessíveis e fácil liberação.

“Nesse ano MS dispõe de R$2,7 bilhões para financiar projetos nas linhas Rural e Empresarial. Estamos realizando duas reuniões mensais do Conselho para acelerar a apreciação dos projetos e fazer com que esse dinheiro chegue o mais rápido possível para quem quer investir”, expôs.

Celso Figueira fez uma apresentação, destacando diferenciais de instituição financeira cooperativa, indicando que apesar de nascer há mais de 120 anos no Rio Grande do Sul, foi em Mato Grosso do Sul que o Sicredi encontrou solo fértil.

“A cooperativa de crédito é uma sociedade de pessoas, enquanto as demais instituições financeiras são organizações de capital. O resultado das nossas cooperativas retorna para as comunidades, promovendo o desenvolvimento local, além de prezar pela real inclusão”;

O presidente reforçou a importância do FCO como um “instrumento essencial” para impulsionar o crescimento econômico do Estado, evidenciando os prazos alongados e taxas competitivas, “o que o torna um recurso estratégico para produtores rurais e empresas locais", disse.

Diretora de negócios da Central Sicredi Brasil Central, Cristieny Paiva apresentou as soluções financeiras disponíveis no Sicredi, reforçando a preferência por projetos sustentáveis.

“Com começo, meio e fim para que esse recurso retorne com alta produtividade, não só para a instituição financeira, mas para a própria atividade do produtor”, afirmou.

Conselho FCO

Os bancos do Brasil e Regional de Desenvolvimento Econômico (BRDE) são as instituições financeiras autorizadas para operar tais linhas de crédito, como dos 108 projetos analisados ontem, sendo que somente em 2025 o chamado CEIF/FCO já aprovou 310 cartas consultas.

Com a próxima reunião do Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis está marcada para o dia 24 de abril e, ao todo em 2025, as cartas consultas aprovadas já somam R$ 785 milhões em investimento, divididos da seguinte forma:

R$ 210,4 milhões - FCO Empresarial e

- FCO Empresarial e R$ 574 milhões - para o FCO Rural.

Importante explicar que o FCO Empresarial é voltado a financiar empreendimentos urbanos, contempla setores como comércio e serviços, turismo regional, desenvolvimento industrial e tecnologia e inovação.

Enquanto isso, o FCO Rural levanta recursos para energia fotovoltaica, infraestrutura, irrigação, compra ou retenção de bovinos e matrizes, suinocultura, aquisição de máquinas, reforma de pastagens, correção de solo e armazenagem, por exemplo.

Expogrande

Em sua 85ª edição, a Expogrande 2025 começou na última quinta-feira (03), com o intuito de repetir o desempenho do ano passado, quando movimentou cerca de R$ 576 milhões e recebeu aproximadamente 114 mil visitantes durante os dias de evento.

Além dos já tradicionais shows, a Expogrande deste ano traz até mesmo cursos gratuitos de churrasco, para quem busca aprimorar a técnica de assar carne, que acontece no dia 12 de abril das 10h às 13h, oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS).

**(Com assessoria)

