Consulta da restituição do 4° lote do imposto de renda começa nesta sexta-feira

Para consultar a restituição, é necessário acessar a página "Meu Imposto de Renda" - FOTO: Reprodução

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A partir desta sexta-feira (22), está aberta a consulta para o quarto lote do imposto de renda. O montante a ser pago chega a R$ 41.974.039,94 e o crédito bancário será realizado em 29 de agosto. Conforme a Receita Federal, nesse lote 27.937 contribuintes terão restituição liberada.

Para consultar a restituição, é necessário acessar a página “Meu Imposto de Renda” no site da Receita Federal. O portal permite consulta simplificada ou completa, mostrando o extrato de processamento e indicando pendências que podem ser retificadas.

A Receita disponibiliza também aplicativo para smartphones e tablets, que permite checar liberação de valores e situação cadastral do CPF (Cadastro de Pessoa Física). O pagamento só será realizado em contas corretas e de titularidade do contribuinte.

Se houver problema no crédito, o contribuinte pode reagendar o pagamento pelo Banco do Brasil em até um ano. É preciso informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração. Caso não resgate o valor, será necessário solicitar pelo portal e-CAC.

O quarto lote é o penúltimo do calendário de pagamentos do Imposto de Renda 2025. Lotes anteriores foram pagos em 30 de maio, 30 de junho e 31 de julho. O quinto lote será quitado em 30 de setembro.

No Brasil, serão destinados mais de R$ 2,9 bilhões para as restituições. Mais de 300 mil idosos acima de 80 anos vão ser os primeiros a receber. Depois, os pagamentos vão para contribuintes entre 60 e 79 anos.

Além disso, quase 313 mil pessoas vão ter prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida e optado por receber a restituição via PIX.

De acordo com a Receita Federal, caso o contribuinte não resgate o valor da restituição no prazo de um ano, o pagamento só será liberado após uma solicitação no Portal e-CAC, Centro de Atendimento da Receita Federal.

Assine o Correio do Estado.