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Economia

Força Coletiva

Cooperativismo já gerou R$ 10 milhões em economia para pecuária de MS

Com apoio da Novilho Coop, produtor de Camapuã estima redução de R$ 33 mil no custo de um lote de mil animais

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

30/10/2026 - 17h23
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O cooperativismo vem  ampliando o espaço na pecuária de Mato Grosso do Sul como estratégia para reduzir custos e melhorar a margem de quem produz. Em 2026, a NovilhoCOOP, cooperativa ligada à cadeia do Novilho Precoce, calcula ter proporcionado mais de R$ 10 milhões em economia aos seus mais de 170 cooperados. Para 2027, a meta é movimentar R$ 100 milhões em negociações de insumos.

Na Fazenda Saltinho, em Camapuã, o produtor rural Elinaldo Ferreira Paniago é um dos exemplos de como a compra coletiva pode ajudar no bom resultado da propriedade. Com criação de bovinos Nelore e Angus nas etapas de recria e engorda, ele estima que a aquisição de DDG (Dried Distillers Grains), suplemento  alimentar para gado, pela cooperativa reduza em R$ 4,50 o custo de cada arroba produzida. Em um lote de mil animais durante 100 dias de confinamento, a economia calculada chega a R$ 33 mil.

Elinaldo Ferreira Paniago , Produtor Rural em Camapuã

“Na nossa experiência, a compra pela cooperativa permite uma economia de 8% a 10% no preço do DDG. Como utilizamos uma quantidade significativa desse ingrediente na dieta, essa diferença representa uma redução importante no custo da alimentação e melhora o resultado final do negócio”, afirma Elinaldo em entrevista ao Correio do Estado.

Como a nutrição representa uma parte muito importante dos custos do confinamento, conseguir melhores condições de compra pode fazer diferença na conta final da produção. Segundo o pecuarista, além de reduzir despesas, a negociação antecipada permite aproveitar períodos de maior oferta e garantir o fornecimento por pelo menos seis meses, trazendo mais previsibilidade ao planejamento.

A atuação da NovilhoCOOP não se limita à aquisição de ingredientes para ração. A cooperativa organiza campanhas temáticas para reunir demandas dos produtores e negociar com fornecedores em diferentes áreas da atividade rural, como reprodução, identificação animal, sanidade, infraestrutura e manejo do solo.

Entre os produtos negociados estão DDG, torta de algodão e farelo, sementes, fertilizantes, herbicidas, sêmen, materiais para inseminação artificial em tempo fixo (IATF), brincos e chips para identificação do rebanho, vermífugos, cochos e bebedouros.

O supervisor da cooperativa, Igor Simmer, explica que o processo começa com o levantamento das necessidades dos cooperados. A equipe consulta fornecedores e reúne as condições comerciais para avaliação de uma comissão interna formada por diretores que também são produtores rurais.

“Não prezamos apenas pelo preço, mas também pelos benefícios, pela qualidade do serviço e pela assistência. Levamos as condições para a comissão de diretoria, que determina qual empresa será parceira da campanha”, explica Simmer.

A proposta é avaliar o conjunto das condições oferecidas, e não apenas o menor valor. A concentração da demanda também pode tornar a negociação mais atrativa para os fornecedores, que passam a atender um volume maior de compras.

Para Elinaldo, o impacto da cooperativa vai além da economia obtida com o DDG. As campanhas de sementes de capim, produtos para reprodução, suplementos e rações ampliam as possibilidades de negociação em diferentes etapas da produção. Os encontros com outros pecuaristas e fornecedores também permitem trocar experiências e buscar conhecimento técnico para melhorar a gestão da propriedade.

“Essa economia melhora nossa margem e abre espaço para investir e crescer com mais segurança”, afirma o produtor.

Associativismo 


Para o diretor-tesoureiro da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), Frederico Stella, a NovilhoCOOP representa um avanço em iniciativas de associativismo que já vinham sendo desenvolvidas pela Associação dos Produtores de Novilho Precoce.

Segundo ele, a entidade já trabalhava com programas de melhores preços e bonificações em frigoríficos, além de ações de compra. A criação da cooperativa amplia esse movimento ao organizar as negociações de insumos em uma estrutura própria.

“A NovilhoCOOP vem para coroar ações que a própria Associação do Novilho Precoce já vinha fazendo crescentemente nos últimos anos, tentando trazer os benefícios que o associativismo proporciona. A cooperativa transforma essa ideia em uma estrutura capaz de trazer benefícios econômicos para quem participa, com reduções significativas de preços em alguns produtos”, afirma Stella.

Na análise do presidente da Novilho Precoce, Rafael Nunes Gratão, a organização dos produtores em torno de compras coletivas é um passo para tornar a pecuária mais competitiva e fortalecer a atividade no Estado. “A ideia é fazer na pecuária o que a agricultura já desenvolveu há muito tempo: fortalecer o produtor por meio da união. Quando negociamos volumes maiores, conseguimos reduzir custos e melhorar as condições de compra. Isso torna a produção mais competitiva e contribui para uma pecuária mais forte e organizada em MS", finaliza Gratão.

 

Loterias

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 402, quinta-feira (29/10): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

30/10/2026 08h50

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Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 402 da + Milionária na noite desta quinta-feira, 29 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 109 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 144.694,20)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 17 apostas ganhadoras, (R$ 7.565,71)
  • 4 acertos + 2 trevos - 100 apostas ganhadoras, (R$ 1.378,04)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1033 apostas ganhadoras, (R$ 133,40)
  • 3 acertos + 2 trevos - 1839 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 12980 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 14533 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 98449 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 402 são:

  • 36 - 07 - 35 - 43 - 13 - 06 
  • Trevos sorteados: 3 - 5

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 403

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre domingo, 1 de outubro, a partir das 10 horas, pelo concurso 403. O valor da premiação está estimado em R$ 110 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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Loterias

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2461, quinta-feira (29/10): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

30/10/2026 08h47

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Confira o rateio da timemania

Confira o rateio da timemania Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2461 da Timemania na noite desta quinta-feira, 29 de outubro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 23 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 90.776,04)
  • 5 acertos - 159 apostas ganhadoras, (R$ 1.631,19)
  • 4 acertos - 3.043 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 29.338 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

INTER LIMEIRA /SP - 6.236 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2461 são:

  • 06 - 64 - 17 - 71 - 02 - 57 - 39
  • Time do Coração: 46 - Inter de Limeira (SP)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2462

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 1 de outubro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2462. O valor da premiação está estimado em R$ 24 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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