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Deficit da previdência dispara e ultrapassa R$ 700 milhões

O gasto no fundo previdenciário representou 9% dos R$ 9,22 bilhões da Receita Corrente Líquida dos quatro primeiros meses

Clodoaldo Silva, de Brasília

11/08/2026 - 07h30
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O deficit no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do governo de Mato Grosso do Sul continua elevado no segundo bimestre deste ano, registrando um saldo negativo de R$ 700,47 milhões, 90,2% a mais do que no mesmo período do ano passado. Em 2025, foram R$ 368,48 milhões. Os dados são do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional. 

Este rombo no fundo de repartição da Previdência representou 9% dos R$ 9,22 bilhões da Receita Corrente Líquida (RCL) do governo estadual em março e abril, índice pior do que nos mesmos meses de 2025, quando o porcentual estava em 5% dos R$ 8,5 bilhões da receita líquida.

Em relação a janeiro e fevereiro deste ano houve uma pequena melhora no comprometimento da receita com o RPPS. De 12% caiu para 9%, mesmo com o valor dispendido menor no 1º bimestre, quando o governo do Estado desembolsou R$ 495,76 milhões.

Porém, nos dois meses iniciais deste ano o deficit da Previdência teve um forte crescimento, de 123,39%, em relação ao mesmo período de 2025. Foram R$ 221,92 milhões no ano passado, o que representava 6% da RCL, mas que este ano chegou a 12% da RCL em janeiro e fevereiro. 

Nos quatro primeiros meses foram R$ 700,47 milhões, enquanto nos 12 meses de 2025 foram R$ 958,1 milhões. No ano passado a média foi R$ 160 milhões por bimestre, com as receitas somando R$ 3,36 bilhões e as despesas alcançaram R$ 4,32 bilhões até dezembro. Este ano, a média bimestral é de R$ 350 milhões.

CONTRIBUIÇÕES

Os R$ 700,47 milhões desembolsados pela gestão estadual no 2º bimestre para cobrir o rombo representam 70% das contribuições dos servidores, em atividade ou não, no ano passado.

As contribuições dos segurados atingiram R$ 1,04 bilhão, já as contribuições patronais somaram R$ 2,26 bilhões ao longo do ano, que foi o primeiro em que o estado de Mato Grosso do Sul passou a contribuir com 28% sobre o valor do salário ou benefício do servidor. Até 2024, era até 25%. 

A lei, que começou a produzir efeitos no ano passado, manteve a contribuição de 14% dos servidores da ativa e também dos inativos. À época, apenas os servidores que recebiam benefício de um salário mínimo ou que tinham doenças graves ficaram livres do desconto de 14%.

Outro ponto do relatório é a melhora do comprometimento das receitas com a previdência social no 2º bimestre deste ano em relação ao 1º bimestre deste ano.

Os encargos com previdência caíram cinco pontos porcentuais, de 29% do total dos gastos para 24%. Só que estão três pontos porcentuais acima do registrado nos meses de março e abril de 2025. Foram R$ 1,58 bilhão para um total de R$ 8,44 bilhões dispendido no 2º bimestre de 2025, contra R$ 2,35 bilhões este ano para gastos acumulados de R$ 9,87 bilhões, no mesmo período. 

O Tesouro Nacional demonstra que o maior crescimento dos gastos com previdência foi no 1º bimestre, com um salto de oito pontos porcentuais, de R$ 890 milhões, o que correspondeu a 21% das despesas totais de R$ 3,74 bilhões em janeiro e fevereiro de 2025 para R$ 1,47 bilhão , 29% dos R$ 4,73 bilhões no 1º bimestre deste ano.

A planilha, além de mostrar que a Previdência foi a maior despesa do governo do Estado no 2º bimestre, apresenta dados nos quais a educação, com R$ 1,680 bilhão (17% das despesas), vem em seguida. A segurança pública, com R$ 970 milhões (10%) é a terceira maior despesa. Depois vem a saúde, com R$ 780 milhões (8%); a administração e transportes, com R$ 710 milhões e R$ 690 milhões, respectivamente (7%, cada).

Uma das constatações do relatório é que os recursos próprios para investimentos reduziram muito. É que a poupança em relação à RCL (indicador que mostra a autonomia financeira do governo para financiar investimentos com recursos próprios) piorou no 2º bimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Este ano representa 4% (R$ 330 milhões) dos R$ 9,22 bilhões em receitas líquidas. No ano passado, eram R$ 1,12 bilhão ou 15% de R$ 8,56 bilhões arrecadados.

Outro índice que piorou no 2º bimestre deste ano em relação ao 1º bimestre foi o resultado primário em relação a RCL. De R$ 490 milhões positivos em janeiro e fevereiro, ele ficou negativo em março e abril em R$ 780 milhões, fechando o 2º bimestre no vermelho, com um saldo negativo de R$ 290 milhões. No mesmo período do ano passado ele estava em R$ 270 milhões negativos, representando 4% da RCL. 

O superavit ocorre quando as receitas primárias superam as despesas. Já opostamente há um deficit quando as despesas superam as receitas primárias.

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1268, segunda-feira (10/08): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e aos domingos; veja quais os números sorteados no último concurso.

11/08/2026 08h42

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Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1268 da Dia de Sorte na noite desta segunda-feira, 10 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 650 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 37 apostas ganhadoras (R$ 1.902,14)
  • 5 acertos - 1.182 apostas ganhadoras (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 13.993 apostas ganhadoras (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Outubro - 49.559 apostas ganhadoras (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1268 são:

  • 12 - 22 - 28 - 23 - 08 - 26 - 19
  • Mês da sorte: 10 - Outubro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1269

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 11 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 1269. O valor da premiação está estimado em R$ 800 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas sempre às 20h e aos domingos sempre às 10h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2994, segunda-feira (10/08): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

11/08/2026 08h41

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2994 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 10 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 900 mil.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 35 apostas ganhadoras (R$ 1.718,84)
  • 4 acertos - 537 apostas ganhadoras (R$ 89,62)
  • 3 acertos - 8.332 apostas ganhadoras (R$ 2,88)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 2 apostas ganhadoras (R$ 18.950,31)
  • 4 acertos - 300 apostas ganhadoras (R$ 160,42)
  • 3 acertos - 6.444 apostas ganhadoras (R$ 3,73)
  • Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2994 são:

Primeiro sorteio: 17 - 50 - 38 - 05 - 22 - 36

Segundo sorteio: 49 - 46 - 14 - 01 - 32 - 21

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2995

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 12 de agosto, a partir das 21 horas, pelo concurso 2995. O valor da premiação está estimado em R$ 1,1 milhão.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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