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Economia

Relatório

Deficit da previdência mais que dobra em 2026 e pressiona contas de MS

Rombo do regime próprio dos servidores estaduais saltou 123,4%

Clodoaldo Silva, de Brasília

23/06/2026 - 08h00
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O deficit no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do governo de Mato Grosso do Sul mais do que dobrou no primeiro bimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.

O rombo no fundo de repartição da previdência cresceu 123,39% e chegou a R$ 495,755 milhões, o que representa 12% da Receita Corrente Líquida (RCL), em janeiro e fevereiro, ante R$ 221,92 milhões, 6% da RCL, nos meses iniciais de 2025. Estes dados fazem parte do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional. 

Além deste rombo, o documento aponta que as despesas com previdência social do governo estadual cresceram 8 pontos porcentuais, saltando de R$ 890 milhões, o que corresponde a 21% das despesas totais de R$ 3,74 bilhões em janeiro e fevereiro de 2025, para R$ 1,47 bilhão, 29% dos R$ 4,73 bilhões em despesas este ano. São R$ 580 milhões a mais.

Este valor da previdência supera o desembolsado para a Educação, que foi de R$ 880 milhões (18% das despesas); a Segurança Pública, de R$ 550 milhões (11%); e a Saúde, que ficou em R$ 320 milhões (6%) no primeiro bimestre deste ano.

Com essa situação contábil já no primeiro bimestre, o rombo no RPPS do governo do Estado deve ultrapassar no meio do ano o valor desembolsado pelo gestor estadual para compensar o buraco no ano passado.

Em todo 2025, o deficit foi de R$ 958,1 milhões, sendo em média R$ 160 milhões por bimestre, com as receitas somando R$ 3,36 bilhões e as despesas R$ 4,32 bilhões até dezembro.

No ano passado, a contribuição dos servidores, em atividade ou não, representou aproximadamente um terço das despesas. As contribuições dos segurados atingiram R$ 1,04 bilhão, já as contribuições patronais somaram R$ 2,26 bilhões ao longo do ano.

O rombo de R$ 495,755 milhões em dois meses já representa 51,74% do que o Estado desembolsou para cobrir o deficit de todo o ano passado e este valor representa um incremento de 123,39% sobre os R$ 221,92 milhões do bimestre de 2025. Em relação a RCL, o porcentual comprometido pulou de 6% para 12% este ano.

CONTRIBUIÇÃO

O ano passado foi o primeiro em que o Estado passou a contribuir com 28% sobre o valor do salário ou do benefício do servidor. Até 2024, o máximo era de 25%.

A lei, que começou a produzir efeitos no ano passado, manteve a contribuição de 14% dos servidores da ativa e também dos inativos.

À época, apenas os servidores que recebiam benefício de um salário mínimo ou que tinham doenças graves ficaram livres do desconto de 14%.

A situação é agravada pelo fato de MS não registrar recursos aportados no fundo de capitalização, mecanismo que poderia reduzir o impacto futuro dos pagamentos previdenciários sobre o caixa do Estado e pelo aumento de despesas registradas no primeiro bimestre deste ano.

O relatório aponta que foram gastos R$ 3,671 bilhões com pessoal e encargos setoriais, o que representa 76% das despesas no dois primeiros meses deste ano.

Em 2025, o valor foi R$ 2,709 bilhões, um incremento de quase R$ 1 bilhão. Isso fez o governo reduzir as despesas e os investimentos em outros setores em comparação ao mesmo período do ano passado.

Os gastos de custeio totalizaram R$ 966,5 milhões (20% do total de despesas), contra R$ 957,4 milhões no primeiro bimestre de 2025. O desembolso com o serviço da dívida cresceu.

Passou de R$ 118 milhões no ano passado para R$ 148 milhões (3% dos gastos) em janeiro e fevereiro. 

Já o maior impacto negativo foi em investimentos. Caiu de R$ 373,1 milhões em 2025 para R$ 199,7 milhões (4%) no primeiro bimestre deste ano.

Os dados do Tesouro Nacional indicam que o comprometimento do orçamento com despesas obrigatórias, como folha de pagamento e aposentadorias, tem limitado a capacidade do governo estadual de investir em áreas estratégicas.

A deterioração das contas públicas ocorre mesmo com o crescimento das receitas estaduais. A arrecadação de receitas correntes em MS totalizou R$ 4,79 bilhões entre janeiro e fevereiro deste ano, um aumento de 7,15%, ante os R$ 4,47 bilhões do mesmo bimestre de 2025. 

Enquanto as despesas cresceram 26,4%, saltando de R$ 3,74 bilhões para R$ 4,73 bilhões no período, ou seja, as despesas cresceram 3,7 vezes mais do que as receitas. 

O Correio do Estado procurou o governo de Mato Grosso do Sul para comentar o aumento do deficit previdenciário, mas não recebeu resposta até o fechamento desta reportagem.

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2940, segunda-feira (22/06): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

23/06/2026 08h05

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2940 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 22 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 9 apostas ganhadoras, (R$ 26.913,56)
  • 18 acertos - 93 apostas ganhadoras, (R$ 2.325,48)
  • 17 acertos - 913 apostas ganhadoras, (R$ 165,81)
  • 16 acertos - 4875 apostas ganhadoras, (R$ 31,05)
  • 15 acertos - 19697 apostas ganhadoras, (R$ 7,68)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2940 são:

  •  42 - 69 - 55 - 40 - 77 - 48 - 00 - 54 - 32 - 35 - 36 - 68 - 57 - 72 - 24 - 12 - 26 - 15 - 29 - 21 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2941

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 24 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2941. O valor da premiação está estimado em R$ 5 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3717, segunda-feira (22/06): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

23/06/2026 08h04

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3717 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 22 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 6 apostas ganhadoras, (R$ 696.735,10)
  • 14 acertos - 491 apostas ganhadoras, (R$ 1.628,07)
  • 13 acertos - 15058 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 183851 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 964867 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3717 são:

  • 07 - 09 - 25 - 05 - 20 - 02 - 15 - 11 - 14 - 10 - 18 - 17 - 06 - 01 - 04 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3720

O próximo sorteio ocorre na terça-feira, 23 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 3720. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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