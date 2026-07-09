Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Pesquisa

Dia dos Pais deve movimentar quase R$ 340 milhões em Mato Grosso do Sul

De acordo com a Fecomércio, o cenário é de otimismo para o consumidor, que afirma que a economia passa por um cenário melhor que o ano passado

Karina Varjão

Karina Varjão

09/07/2026 - 11h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A celebração de Dia dos Pais, comemorada no dia 9 de agosto neste ano, deve movimentar R$ 339,2 milhões na economia de Mato Grosso do Sul. É o que indica a Pesquisa de Intenção de Consumo para o Dia dos Pais, realizada pelo Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF/MS), realizado em parceria com o Sebrae/MS.

De acordo com o levantamento, o movimento mostra uma postura mais otimista do consumidor em relação ao ano passado, representando um aumento de 8%. 

O gasto médio por consumidor, entre presentes e celebrações, pode chegar a R$ 472. 

Do total, R$ 153,41 milhões devem ser destinados à compra de presentes, resultando em um gasto médio de R$ 232,69 por pessoa. Mais de 43,9% dos entrevistados afirmaram que pretendem presentear na data. 

Entre os que irão dar presentes, 74,7% irão presentear o pai e 23,08% vão presentar o esposo ou o namorado. A maioria ainda prefere compra em loja física, com 73,3% dos consumidores escolhendo essa forma. Outros 12,39% disseram que devem comprar online de uma loja física e 12,21% de forma online de um profisisonal autônomo. 

A maior parte dos consumidores (44,3%) pretende gastar entre R$ 100 e R$ 200 com roupas (37,29%), calçados (22,26%) e perfumes ou cosméticos (21,90%). 

As comemorações devem movimentar R$ 185,80 milhões no Estado, com um gasto médio de R$ 239,35 por pessoa. Entre os entrevistados, 51,73% afirmaram que irão comemorar a data. 

“Esse resultado confirma que o comércio sul-mato-grossense segue como um dos grandes motores da economia do Estado, mesmo em um cenário de cautela. O crescimento na intenção de consumo para o Dia dos Pais é uma ótima notícia para os empresários dos nossos 79 municípios e reforça a importância de datas comemorativas como essa para o faturamento do varejo local", afirmou Juliano Wertheimer, presidente da Fecomércio em Mato Grosso do Sul. 

Entre os que irão comemorar, 82,17% dos entrevistados disseram que preferem cozinhar em casa para a família, com gasto médio previsto entre R$ 100 e R$ 200. 

“Quando se fala em Dia dos Pais, quase todo mundo pensa em presente, mas a maior movimentação da data está nas comemorações em família. Mais da metade dos consumidores pretende comemorar, a maioria dentro de casa. Isso muda a lógica da oportunidade para o pequeno negócio: supermercados, açougues, padarias, hortifrutis e lojas de bebidas podem crescer oferecendo kits prontos e soluções práticas para essa celebração", disse Paulo Maciel, analista-técnico do Sebrae/MS.

Sobre o comportamento geral de consumo, 52,88% dos entrevistados preferem fazer compras presenciais, 21,98% preferem o ambiente online e 25,13% combinam as duas formas. Entre quem compra pela internet, 88,42% recorrem a marketplaces como Shopee, Shein e Mercado Livre.

Além disso, para 59,4% dos consumidores, o cenário econômico atual está melhor que o de 2025. Para 17,61% está igual e 22,98% acreditam estar pior. 

“Os dados mostram um consumidor atento ao preço, que valoriza a experiência da compra presencial e o bom atendimento, especialmente no comércio de rua. Além disso, observamos uma tendência crescente de valorização das comemorações em família, ampliando as oportunidades para segmentos como alimentação, lazer e serviços. Esse cenário oferece aos empresários uma janela estratégica para investir em campanhas de comunicação e ações promocionais nas semanas que antecedem o Dia dos Pais”, afirmou Regiane Dedé de Oliveira, economista do IPF/MS.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2980, quarta-feira (08/07): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/07/2026 08h31

Compartilhar
Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2980 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 8 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 400 mil.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 5 apostas ganhadoras (R$ 7.760,16)
  • 4 acertos - 202 apostas ganhadoras (R$ 219,52)
  • 3 acertos - 5.857 apostas ganhadoras (R$ 3,78)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 2 apostas ganhadoras (R$ 17.460,36)
  • 4 acertos - 306 apostas ganhadoras (R$ 144,91)
  • 3 acertos - 6.711 apostas ganhadoras (R$ 3,30)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2980 são:

Primeiro sorteio

  • 14 - 31 - 26 - 35 - 21 - 36

Segundo sorteio

  • 36 - 24 - 26 - 20 - 13 - 21

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 370, quarta-feira (08/07): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/07/2026 08h27

Compartilhar
Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3670 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 8 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 70 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 67.909,36)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 24 apostas ganhadoras, (R$ 6.287,91)
  • 4 acertos + 2 trevos - 68 apostas ganhadoras, (R$ 2.377,77)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1151 apostas ganhadoras, (R$ 140,47)
  • 3 acertos + 2 trevos - 1432 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 12585 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 11464 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 100042 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 370 são:

  • 49 - 17 - 16 - 48 - 09 - 20
  • Trevos sorteados: 4 - 1

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 371

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 11 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 371. O valor da premiação está estimado em R$ 72 milhões. 

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7060, quarta-feira (08/07)
LOTERIAS

/ 19 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7060, quarta-feira (08/07)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3730, de quarta-feira (08/07)
LOTERIAS

/ 19 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3730, de quarta-feira (08/07)

3

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 370, quarta-feira (08/07)
LOTERIAS

/ 18 horas

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 370, quarta-feira (08/07)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 7059, terça-feira (07/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7059, terça-feira (07/07): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3028, terça-feira (07/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3028, terça-feira (07/07): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica
Provenzano

/ 15 horas

Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica
Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
Juliane Penteado

/ 6 dias

Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
O contrato "temporário" que durou onze anos
Provenzano

/ 1 semana

O contrato "temporário" que durou onze anos
Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Juliane Penteado

/ 26/06/2026

Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos