Dia dos Pais deve movimentar quase R$ 340 milhões em Mato Grosso do Sul

Pelo menos R$ 153 milhões serão destinados à compra de presentes - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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A celebração de Dia dos Pais, comemorada no dia 9 de agosto neste ano, deve movimentar R$ 339,2 milhões na economia de Mato Grosso do Sul. É o que indica a Pesquisa de Intenção de Consumo para o Dia dos Pais, realizada pelo Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF/MS), realizado em parceria com o Sebrae/MS.

De acordo com o levantamento, o movimento mostra uma postura mais otimista do consumidor em relação ao ano passado, representando um aumento de 8%.

O gasto médio por consumidor, entre presentes e celebrações, pode chegar a R$ 472.

Do total, R$ 153,41 milhões devem ser destinados à compra de presentes, resultando em um gasto médio de R$ 232,69 por pessoa. Mais de 43,9% dos entrevistados afirmaram que pretendem presentear na data.

Entre os que irão dar presentes, 74,7% irão presentear o pai e 23,08% vão presentar o esposo ou o namorado. A maioria ainda prefere compra em loja física, com 73,3% dos consumidores escolhendo essa forma. Outros 12,39% disseram que devem comprar online de uma loja física e 12,21% de forma online de um profisisonal autônomo.

A maior parte dos consumidores (44,3%) pretende gastar entre R$ 100 e R$ 200 com roupas (37,29%), calçados (22,26%) e perfumes ou cosméticos (21,90%).

As comemorações devem movimentar R$ 185,80 milhões no Estado, com um gasto médio de R$ 239,35 por pessoa. Entre os entrevistados, 51,73% afirmaram que irão comemorar a data.

“Esse resultado confirma que o comércio sul-mato-grossense segue como um dos grandes motores da economia do Estado, mesmo em um cenário de cautela. O crescimento na intenção de consumo para o Dia dos Pais é uma ótima notícia para os empresários dos nossos 79 municípios e reforça a importância de datas comemorativas como essa para o faturamento do varejo local", afirmou Juliano Wertheimer, presidente da Fecomércio em Mato Grosso do Sul.

Entre os que irão comemorar, 82,17% dos entrevistados disseram que preferem cozinhar em casa para a família, com gasto médio previsto entre R$ 100 e R$ 200.

“Quando se fala em Dia dos Pais, quase todo mundo pensa em presente, mas a maior movimentação da data está nas comemorações em família. Mais da metade dos consumidores pretende comemorar, a maioria dentro de casa. Isso muda a lógica da oportunidade para o pequeno negócio: supermercados, açougues, padarias, hortifrutis e lojas de bebidas podem crescer oferecendo kits prontos e soluções práticas para essa celebração", disse Paulo Maciel, analista-técnico do Sebrae/MS.

Sobre o comportamento geral de consumo, 52,88% dos entrevistados preferem fazer compras presenciais, 21,98% preferem o ambiente online e 25,13% combinam as duas formas. Entre quem compra pela internet, 88,42% recorrem a marketplaces como Shopee, Shein e Mercado Livre.

Além disso, para 59,4% dos consumidores, o cenário econômico atual está melhor que o de 2025. Para 17,61% está igual e 22,98% acreditam estar pior.

“Os dados mostram um consumidor atento ao preço, que valoriza a experiência da compra presencial e o bom atendimento, especialmente no comércio de rua. Além disso, observamos uma tendência crescente de valorização das comemorações em família, ampliando as oportunidades para segmentos como alimentação, lazer e serviços. Esse cenário oferece aos empresários uma janela estratégica para investir em campanhas de comunicação e ações promocionais nas semanas que antecedem o Dia dos Pais”, afirmou Regiane Dedé de Oliveira, economista do IPF/MS.