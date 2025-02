DINAPEC 2025 ocorrerá em março, com foco na ciência e tecnologia

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Dinâmica Agropecuária (DINAPEC) 2025 – 16ª Edição foi lançada na manhã desta segunda-feira (24) no auditório do Bioparque Pantanal, localizado nos altos da avenida Afonso Pena, em Capo Grande.

DINAPEC 2025 ocorrerá de 24 a 26 de março, na sede da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) Gado de Corte, localizada na avenida Rádio Maia, número 830, Zona Rural, saída para Terenos, em Campo Grande.

Na abertura do evento, também será realizado o Fórum Pré-COP30 – A pecuária como parte da solução, tema que aborda a Sustentabilidade da Produção de Bovinos no Brasil, no estado brasileiro onde nasceram os protocolos “Carne Carbono Neutro” e “Carne Baixo Carbono”.

O evento expõe, a produtores rurais e técnicos agropecuários, tecnologias brasileiras voltadas para a sustentabilidade no campo, como:

Sistemas de produção de pecuária de baixo carbono

Sustentabilidade

Diminuição do efeito de gás carbono

Além disso, durante o evento, políticas públicas serão apresentadas, como:

Programa Precoce MS

Protocolo da Pecuária Sustentável do Pantanal

Diagnóstico das cadeias produtivas do Pantanal

Inventário estadual e mitigação de carbono da pecuária

Sistemas integrados e sistemas de produção leiteira para agricultura familiar

Panorama da resistência de acaricidas nos rebanhos de leite do MS

Resultados do programa Fertilize e do uso de fosfato natural

Certificação internacional e rastreabilidade pela Iagro

Atendimento ao produtor sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR)

A feira será montada em uma área de 30 hectares, na zona rural de Campo Grande, especialmente preparada e organizada de forma a atender transformações e demandas do setor produtivo, além de proporcionar um ambiente de interação e integração com empresas, líderes e referências em inovação nos diversos setores do segmento.

Instituições públicas e privadas, da cadeia produtiva da carne e especialistas em pecuária de corte, se reunirão durante o evento para discutir sobre sustentabilidade, clima, mercado e políticas públicas para debater a bovinocultura de corte brasileira no contexto das mudanças climáticas

De acordo com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), a DINAPEC é o palco da tecnologia agropecuária sul-mato-grossense que contribui para o avanço da economia.

‘É um evento tradicional e que expõe um pouquinho todos esses conceitos que a gente falou de aumento de produtividade através das tecnologias apresentadas, seja na interação solo-planta, planta-animal, seja pelas novas tecnologias direcionadas à produção da pecuária de corte. DINAPEC é um palco, onde essas tecnologias ficam evidenciadas ao produtor rural, que é o ator principal de uso dessas tecnologias”, pontuou o chefe do executivo estadual.

A realização é da Embrapa Gado de Corte em parceria com o governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

As autoridades presentes no evento são governador de MS, Eduardo Riedel (PSDB); deputado estadual, Pedro Pedrossian Neto (PSD); deputado estadual, Paulo Duarte (PSB); deputado estadual, Rinaldo Modesto (Podemos); chefe-Geral da Embrapa Gado de Corte, Antônio Rosa; secretário de Meio Ambiente, Jaime Verruck; presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, Marcelo Bertoni; entre outros.

As empresas patrocinadoras do evento são Banco Sicob, Inpassa, Sebrae, Biotick, Tourba, ABCZ, ABPO, Unipasto, Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica, Acrissul, Novilho Precoce, Acrimat, entre outros.

A primeira edição da DINAPEC ocorreu em 30 de março de 2006.