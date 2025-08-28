Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Economia

Dólar tem leve queda com exterior em dia de foco no cenário eleitoral

Em relação ao real, que tem o melhor desempenho no período entre divisas latino-americanas, dólar tem recuo de 12,52% no ano

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

28/08/2025 - 22h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Após trocas de sinal pela manhã, o dólar se firmou em leve baixa ao longo da tarde desta quinta-feira, 28, em meio ao aprofundamento das perdas da moeda americana no exterior e ao avanço do petróleo. Dados de atividade e inflação nos Estados Unidos divulgados hoje não alteraram a expectativa majoritária de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) iniciará um ciclo de cortes de juros em setembro.

Em dinâmica similar à observada na quarta-feira, a agenda doméstica carregada ficou em segundo plano. Operadores viram pouca influência tanto de pesquisa mostrando favoritismo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na corrida eleitoral, quanto da operação da Polícia Federal Carbono Oculto para combate à atuação crime organizado no setor de distribuição de combustíveis que abrangeu instituições financeiras.

Com mínima de R$ 5,3974 e máxima de R$ 5,4319, o dólar à vista encerrou a sessão desta quinta-feira, 28, em baixa de 0,20%, a R$ 5,4064. Fatores técnicos, como início da rolagem de posição no segmento futuro e a disputa na sexta-feira pela formação da última taxa ptax de agosto, podem ter reduzido o fôlego do real.

Após dois pregões consecutivos de baixa, a moeda americana acumula queda de 0,36% na semana e de 3,47% em agosto. No ano, o dólar recua 12,52% em relação ao real, que tem o melhor desempenho no período entre divisas latino-americanas.

"O comportamento dos juros futuros e da Bolsa sugere que a pesquisa eleitoral está fazendo preço. Mas o dólar parece seguir o exterior. O real ganhou força com as perdas mais fortes da moeda americana lá fora e a virada do petróleo para cima", afirma o economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi.

Pesquisa Atlas/Intel mostrou Tarcísio com 48,4% das intenções de voto em eventual segundo turno, à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aparece com 46,6%. Tarcísio é visto como mais inclinado a uma política fiscal austera, o que se traduziria em redução dos prêmios de risco embutidos nos ativos locais.

Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes, o Dollar Index (DXY) aprofundou as perdas à tarde e rompeu o piso dos 98.000 pontos, com mínima a 97.736 pontos. O índice ainda mostra ligeira alta na semana, mas recua mais de 2% em agosto. No ano, cai mais de 9,80%.

O superintendente da Mesa de Derivativos do BS2, Ricardo Chiumento, destaca a influência do desempenho do euro sobre o comportamento do real. "O euro passou a subir com mais força à tarde, o que se refletiu no mercado de moedas. Foi quando o dólar operou abaixo de R$ 5,40", diz Chiumento, ressaltando que a questão eleitoral doméstica teve mais influência nos negócios na Bolsa e no mercado de juros futuros.

Nos Estados Unidos, a segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre mostrou crescimento de 3,3%, acima do previsto (3,2%) e do resultado da primeira leitura (3%). Já o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu ao ritmo anualizado de 2% no segundo trimestre, abaixo da primeira leitura, de 2,1%. Houve desaceleração em relação ao trimestre anterior (3,7%).

Ferramenta de monitoramento do CME Group mostra que as chances de o Fed reduzir os juros em 25 pontos-base em setembro se mantiveram acima de 80%. As apostas predominantes são de um corte acumulado de 50 pontos neste ano. Na sexta, 29, sai o PCE de julho, que pode mexer com as expectativas dos investidores para o alívio monetário nos EUA.

A economista-chefe do Ouribank, Cristiane Quartaroli, observa que o real apresentou movimentação bem contida nos últimos dias, oscilando pouco acima dos R$ 5,40, considerado um nível técnico relevante. Ela acrescenta que investidores podem ter adotado postura mais cautelosa na véspera da disputa pela formação da última taxa ptax de agosto.

"Não tivemos grandes novidades hoje, apesar de dados um pouco mais fracos da inflação americana. O real ainda se beneficia do diferencial de juros grande, com essa perspectiva de manutenção da taxa Selic em 15% até o fim do ano e de corte de juros nos EUA em setembro", afirma Quartaroli.

Assine o Correio do Estado

loteria

Resultado da Quina de hoje, concurso 6812, quinta-feira (28/08)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/08/2025 19h10

Compartilhar
Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6812 da Quina na noite desta quinta-feira, 28 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,3 milhão.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6812 são:

  • 21 - 57 - 50 - 12 - 05

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6813

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 29 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 6813. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

loteria

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2287, quinta-feira (28/08)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/08/2025 19h03

Compartilhar
Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2287 da Timemania na noite desta quinta-feira, 28 de agosto de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,3 milhões.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2287 são:

  • 63 - 49 - 45 - 57 - 24 - 15 - 42
  • Time do Coração: Operário (PR)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2289

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 30 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2289. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estuprador pediu cavucate para enterrar menina: 'não conta para o pai'
CAMPO GRANDE

/ 9 horas

Estuprador pediu cavucate para enterrar menina: 'não conta para o pai'

2

"Trem da alegria" pode custar caro a ex-prefeito que presidiu a Assomasul
PERÍODO ELEITORAL

/ 13 horas

"Trem da alegria" pode custar caro a ex-prefeito que presidiu a Assomasul

3

Menina de seis anos é estuprada e morta em Campo Grande
Cidades

/ 12 horas

Menina de seis anos é estuprada e morta em Campo Grande

4

Maníaco que matou criança tinha duas passagens por estupro
Reincidente

/ 12 horas

Maníaco que matou criança tinha duas passagens por estupro

5

Carreta carregada com álcool e outras duas colidem e pegam fogo na BR-163; Veja vídeo
Cidades

/ 6 horas

Carreta carregada com álcool e outras duas colidem e pegam fogo na BR-163; Veja vídeo

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 22 horas

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 2 dias

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 19/08/2025

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira