em 11 meses

Foram 80.173 trabalhadores segurados de janeiro a novembro de 2023, alta de 8,67% na comparação com o ano passado

O número de pedidos de seguro-desemprego concedidos aos trabalhadores com carteira assinada em Mato Grosso do Sul é o maior registrado em três anos. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, foram 80.173 seguros concedidos até o mês de novembro deste ano, ante 73.778 benefícios aprovados no ano passado, acréscimo de 6.395 segurados, ou 8,67%.

O governo federal desembolsou R$ 335,384 milhões em 2021, com um total de 244.260 parcelas, sendo o salário médio de R$ 1,37 mil ao mês. No ano passado, o montante gasto foi menor, com 218.638 parcelas que somaram cerca de R$ 330 milhões e média salarial de R$ 1,5 mil.

O mestre em Economia Lucas Mikael analisa o contexto como reflexo das dificuldades enfrentadas pelas empresas na criação de oportunidades de trabalho de alto padrão.

“Essa situação é influenciada tanto pela diminuição da demanda quanto pela restrição do crédito por conta das taxas de juros elevadas. Diante desse cenário, os empresários estão reavaliando seus investimentos e ajustando o quadro de funcionários”, avalia.

Mikael acrescenta que os resultados de MS refletem essa tendência nacional, já que o recente aumento nos pedidos de seguro-desemprego em 2023 acontece simultaneamente a oscilações na geração de empregos no País.

“Enquanto a criação de vagas formais mostra sinais de desaceleração, o mercado como um todo, considerando trabalhadores informais, dá indícios do início de um período de contração”, completa.

Em relação ao impacto para a economia do Estado, a alta de pedidos de seguro-desemprego indica freio no mercado de trabalho formal. “O cenário internacional, as instabilidades relacionadas à desoneração da folha de pagamentos, o endividamento das famílias e a complexidade da situação tributária continuam a criar um ambiente de incerteza para o futuro próximo”, conclui.

Conforme o administrador Leandro Tortosa, o seguro-desemprego funciona como um indicador de como anda a economia, e quando o número de pedidos aumenta, é sinal de que a economia está estagnada ou em recessão.

“Logo após a fase mais aguda da pandemia, houve uma recuperação no emprego formal. Então, aumentou a base de pessoas que têm direito ao seguro-desemprego, no caso dos trabalhadores demitidos sem justa causa e demais que têm direito ao benefício”, detalha.

NOVEMBRO

No fechamento de novembro deste ano, foram identificados 8.596 pedidos do seguro em MS, entre os quais 7.085 foram garantidos a trabalhadores que ficaram desempregados. O porcentual de aprovação ficou em 82,4%.

Em comparação com novembro de 2022, houve um crescimento médio de 5,68% entre um ano e outro, haja vista que naquele ano o número de seguros-desemprego protocolados foi de 6.704 (87,2%) em Mato Grosso do Sul.

A principal faixa etária a requerer seguro-desemprego no penúltimo mês deste ano foi de pessoas entre 30 e 39 anos, com um total de 2.432 requerentes.

O número de homens foi maior, representando 65,44% do montante do mês, o mesmo que 5.032 pedidos, contra 2.658 de mulheres.

O painel de informações do seguro-desemprego mostra também que foram pagas 20.322 parcelas, o que totalizou um montante de R$ 34,217 milhões. Já o valor médio por parcela depositada foi de R$ 1,68 mil.

Ainda de acordo com números divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, de janeiro a novembro de 2023 foram registrados 93.091 pedidos de seguro-desemprego em Mato Grosso do Sul, dos quais 80.173 foram acatados pelo ministério. O porcentual de benefícios garantidos foi de 86,1%.

No aspecto financeiro, de janeiro a novembro foram 218.231 parcelas pagas aos segurados do Estado. Os valores totalizaram R$ 360,503 milhões, com média de pagamento de R$ 1,65 mil.

Nos últimos seis anos, considerando o intervalo de 11 meses, houve uma oscilação no número de seguros-desemprego pagos em MS. Em 2018 foram 91.779, já em 2019 ocorreu uma queda, com um total de 87.744. O ano de 2020 manteve o decréscimo, recuando para 81.812 benefícios pagos.

Em 2021, mais um recuo foi constatado, totalizando 73.021. Já em 2022, uma pequena alta, fechando em 73.778, e por fim 2023, com elevação no número de segurados beneficiados no Estado (80.173).