Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

BALANÇA COMERCIAL

Em ano de tarifaço dos EUA, Mato Grosso do Sul deve ter recorde de exportações

Em 11 meses, saldo da balança comercial superou 2024, receitas com exportações já são quase iguais às do ano passado

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

09/12/2025 - 07h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A um mês de encerrar o ano, o estado de Mato Grosso do Sul praticamente igualou, em receita, as exportações de 2024. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC).

No acumulado do ano, de janeiro a novembro, a venda de produtos originários de Mato Grosso do Sul para outros países alcançou US$ 9,8 bilhões. Faltam US$ 200 milhões para igualar o volume do ano passado e US$ 700 milhões para igualar 2023, ano em que as exportações do Estado foram recordes: US$ 10,5 bilhões.

A julgar pela média de US$ 890 milhões em vendas externas, é possível que no fim do ano haja um recorde de faturamento com exportações de Mato Grosso do Sul. Independentemente do resultado, o ano mostra que o tarifaço da gestão de Donald Trump, nos Estados Unidos, prejudicou bem menos do que se esperava as vendas externas de MS.

No que diz respeito às importações e ao saldo da balança comercial, os 11 meses até agora estão similares aos 12 meses de 2024. Enquanto neste ano as importações totalizaram US$ 2,4 bilhões, no ano passado elas somaram US$ 2,8 bilhões.

O saldo da balança, a diferença de receita entre as importações e exportações, já superou 2024. O saldo deste ano é de US$ 7,4 bilhões, enquanto em todo o ano passado foi de US$ 7,2 bilhões.

O bom saldo das exportações deste ano tem três explicações: a primeira é a queda nas importações do gás boliviano. Neste ano, nos primeiros 11 meses, a Petrobras comprou US$ 737 milhões em gás da Bolívia. Nos 12 meses do ano passado, as compras de gás natural da Bolívia totalizaram US$ 1,2 bilhão (41% das exportações na época).

O ganho de escala da celulose, após a inauguração da planta processadora da Suzano em Ribas do Rio Pardo, e a disparada nas exportações de carne bovina são outros dois fatores que ajudam a explicar o bom desempenho das exportações neste ano em Mato Grosso do Sul.

De janeiro a novembro, as vendas externas de celulose já totalizaram US$ 2,8 bilhões e superaram os US$ 2,7 bilhões exportados no ano passado, mesmo ainda faltando um mês para terminar.

As exportações de carne bovina aumentaram 51,1% no comparativo com todo o ano de 2024, com a venda de US$ 1,7 bilhão a outros países. São US$ 516 milhões a mais que os US$ 1,2 bilhão comercializados nos 12 meses do ano passado.

As vendas de carne bovina aumentaram mesmo com o tarifaço da gestão Donald Trump, que começou a valer em abril, com taxa de 10%, e foi reajustada em mais 40% em agosto. As tarifas foram retiradas em 21 de novembro, e o resultado pode ter reflexo apenas em dezembro.

Novembro

Um dos exemplos do bom momento para as vendas externas de carne bovina aparece quando os dados do mês de novembro são vistos isoladamente. A carne bovina ultrapassou a celulose – a soja já havia sido ultrapassada no mês anterior – e tornou-se o produto mais vendido de Mato Grosso do Sul no mês.

Ao todo, 29% das exportações de Mato Grosso do Sul foram de carne bovina no mês passado, receita de US$ 216,7 milhões. Já a celulose representou 24,5% das vendas, com receita de US$ 182,7 milhões.

As vendas de soja tiveram receita de US$ 101,6 milhões no mês passado, 13,6% de participação. É o terceiro produto mais vendido do Estado.

Destinos

No mês passado, a China seguiu como o maior parceiro comercial do Estado, destino de 38,2% das exportações. O gigante asiático comprou US$ 284,8 milhões em produtos de MS. Países Baixos (5,8%), Turquia (4%) e Estados Unidos (3,9%), nesta ordem, foram os outros parceiros do Estado no mês passado.

No acumulado do ano, a China tem uma participação maior nas exportações: 45% (US$ 4,4 bilhões). Apesar do tarifaço, os Estados Unidos seguem como o segundo maior parceiro comercial de Mato Grosso do Sul, por terem comprado US$ 477 milhões em produtos (4,8% das vendas).

Ainda assim, o volume comprado pelos norte-americanos é 22,5% menor que no ano passado (US$ 138 milhões a menos).

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2859, segunda-feira (08/12): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/12/2025 08h26

Compartilhar
Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2859 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 8 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,1 milhão.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 34.907,64)
  • 18 acertos - 45 apostas ganhadoras, (R$ 2.424,14)
  • 17 acertos - 390 apostas ganhadoras, (R$ 279,70)
  • 16 acertos - 2446 apostas ganhadoras, (R$ 44,59)
  • 15 acertos - 11008 apostas ganhadoras, (R$ 9,90)
  • 0 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 87.269,12)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2859 são:

  • 20 - 14 - 90 - 31 - 11 - 73 - 19 - 51 - 99 - 77 - 68 - 32 - 17 - 41 - 02 - 75 - 98 - 28 - 12 - 55

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2860

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 10 de dezembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2860. O valor da premiação está estimado em R$ 1,6 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3557, segunda-feira (08/12): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

09/12/2025 08h24

Compartilhar
Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3557 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 8 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Premiação

  • 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 558.208,90)
  • 14 acertos - 188 apostas ganhadoras, (R$ 1.867,72)
  • 13 acertos - 6916 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 85752 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 468718 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3557 são:

  • 22 -06 - 21 - 16 - 07 - 13 - 10 - 05 - 09 - 20 - 15 - 17 - 14 - 19 - 24

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3560

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 9 de dezembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3560. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3557, segunda-feira (08/12)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3557, segunda-feira (08/12)

2

De atestado médico, secretária da Capital é flagrada em corrida de rua de Bonito
Campo Grande

/ 17 horas

De atestado médico, secretária da Capital é flagrada em corrida de rua de Bonito

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2859, segunda-feira (08/12)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2859, segunda-feira (08/12)

4

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2948, sábado (06/12); veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2948, sábado (06/12); veja o rateio

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6897, segunda-feira (08/12)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6897, segunda-feira (08/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Brasil e Mato Grosso do Sul: as diferenças cada vez mais fortes
Exclusivo para Assinantes

/ 9 horas

Brasil e Mato Grosso do Sul: as diferenças cada vez mais fortes
Juliane Penteado: CTC é obrigatório para vínculos CLT antes de 12/12/1990 na aposentadoria no RPPS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: CTC é obrigatório para vínculos CLT antes de 12/12/1990 na aposentadoria no RPPS?
Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)