Economia

MERCADO INTERNACIONAL

Em ano de tarifaço, MS tem recorde nas exportações de carne bovina

Mesmo com restrições comerciais, o Estado alcançou US$ 10,7 bilhões em envios totais ao exterior

Súzan Benites

Súzan Benites

09/01/2026 - 08h40
Em um ano marcado por tarifaço, disputas comerciais e maior protecionismo internacional, Mato Grosso do Sul registrou em 2025 o maior valor da história em exportações de carne bovina.

Conforme dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), no ano passado, o Estado alcançou US$ 1,907 bilhão em vendas, alta de 56% ante US$ 1,223 bilhão no ano anterior.

Foram embarcadas 346.738 toneladas da proteína no ano, enquanto de janeiro a dezembro de 2024 foram 256.992 toneladas – registrando alta de 35%.

O desempenho recorde do setor ocorreu mesmo diante de restrições impostas por mercados estratégicos e foi decisivo para que o Estado também encerrasse o ano com o maior volume de exportações já registrado, somando US$ 10,7 bilhões em vendas externas.

Em uma década, a expansão é ainda mais expressiva. Em 2016, o faturamento com as vendas externas da proteína foi de US$ 512,3 milhões, com 145.402 toneladas embarcadas.

O levantamento aponta ainda que o desempenho da carne bovina foi um dos pilares para o crescimento de 7,51% no valor total exportado pelo Estado em relação a 2024.

Exportações de carne bovina de MS cresceram 46,6% este anoEm uma década, MS quase quadruplicou o faturamento, saindo de US$ 512 milhões, em 2016, para US$ 1,907 bilhão, em 2025 - Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Para o titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, o resultado alcançado no ano passado é ainda mais relevante por ter ocorrido em um cenário internacional adverso.

“Em 2025, tivemos discussões e restrições comerciais importantes impostas pelos Estados Unidos, nosso segundo principal mercado para a carne bovina, além de impactos sobre citricultura, ferroligas, café e laranja. Isso trouxe reflexos relevantes para Mato Grosso do Sul, mas conseguimos reagir e superar esse cenário”, afirmou.

Segundo Verruck, a principal boa notícia foi a capacidade de adaptação da economia estadual diante das mudanças no comércio global.

“Apesar dessas restrições, Mato Grosso do Sul bateu recorde de exportações. As vendas externas totalizaram US$ 10,7 bilhões em 2025. O principal destino das exportações segue sendo a China, com 48,57% de participação, seguida pelos Estados Unidos. Conseguimos realocar produtos para outros mercados e manter o fluxo normal de produção, inclusive com ajustes na pauta”, explicou.

Depois de taxar as importações do mundo todo com uma tarifa mínima de 10% em abril de 2025, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou, em agosto, uma sobretaxa de 40% sobre boa parte dos produtos brasileiros, incluindo a carne bovina.

A medida só foi anulada após uma conversa telefônica entre Trump e o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, em outubro.

PAUTA

A pauta da exportação sul-mato-grossense segue concentrada em três grandes cadeias produtivas que sustentam o desempenho do comércio exterior do Estado. No ano passado, a celulose voltou a liderar as exportações, com participação de 28,98% do total.

No ano anterior, a liderança havia sido da soja, que agora aparece na segunda posição, com cerca de 22% das vendas externas. A carne bovina ocupa o terceiro lugar, respondendo a 17% do valor exportado em Mato Grosso do Sul.

“Essas três cadeias são hoje a base das exportações de Mato Grosso do Sul e têm enorme relevância para a geração de renda, empregos e divisas”, ressaltou Verruck.

No caso da celulose, o secretário destaca que a retomada da liderança na pauta exportadora está diretamente relacionada aos elevados investimentos industriais em curso no Estado, que ampliaram a capacidade produtiva e reforçaram a competitividade do setor no mercado internacional.

Do lado das importações, o movimento foi inverso ao das exportações. O total acumulado em 2025 foi de US$ 2,8 bilhões, o que representa retração de 3,4% em relação ao ano anterior.

O principal produto importado foi o gás natural, item estratégico para a economia sul-mato-grossense, especialmente para a indústria e para a geração de energia. “Houve uma contração no volume importado de gás natural, o que inclusive impactou nas nossas finanças estaduais”, observou o secretário.

Na sequência, destacam-se as importações de máquinas destinadas à indústria de papel e celulose e cobre, reflexo da presença de uma indústria consolidada de fios de cobre no Estado e do ciclo de investimentos ligados ao setor florestal e industrial.

O desempenho positivo das exportações em 2025 também foi sustentado pela logística de escoamento da produção.

O Porto de Santos se manteve como o principal canal de saída das mercadorias sul-mato-grossenses, respondendo a cerca de 38% do total exportado, com forte utilização do transporte ferroviário por meio da Malha Norte.

Verruck também chama atenção para o desempenho do setor mineral. “Com a manutenção do calado do rio ao longo de 2025, foi possível ampliar a produção mineral. O Estado bateu recorde de exportação de minério de ferro, com volume superior a 8 milhões de toneladas, reforçando a importância desse segmento para a economia sul-mato-grossense”, destacou.

A análise por município mostra concentração relevante das exportações em polos industriais estratégicos. Três Lagoas manteve a liderança como maior exportador do Estado, concentrando 19,68% do total, impulsionada pela indústria de celulose. Ribas do Rio Pardo aparece em segundo lugar, com cerca de 11%, ultrapassando Dourados e Campo Grande, também em função da atividade florestal e industrial.

“É importante lembrar que, diferentemente da celulose, a soja tem origem bastante diluída, estando presente em mais de 60% dos municípios do Estado, o que explica essa diferença de concentração regional”, concluiu Verruck.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6922, quinta-feira (08/01): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/01/2026 08h26

Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6922 da Quina na noite desta quinta-feira, 8 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,5 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 76 apostas ganhadoras, (R$ 4.432,35)
  • 3 acertos - 2.443 apostas ganhadoras, (R$ 131,32)
  • 2 acertos - 63.221 apostas ganhadoras, (R$ 5,07)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6922 são:

  • 51 - 36 - 26 - 16 - 56

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6925

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 9 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6925. O valor da premiação está estimado em R$ 2,3 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3582, quinta-feira (08/01): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

09/01/2026 08h24

Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3582 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 8 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Premiação

  • 15 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 1.106.879,12)
  • 14 acertos - 209 apostas ganhadoras, (R$ 2.220,94)
  • 13 acertos - 7201 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 104350 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 609312 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3582 são:

  • 12 - 25 - 18 - 08 - 10 - 16 - 13 - 23 - 02 - 05 - 24 - 06 - 11 - 09 - 07 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3590

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 9 de janeiro a partir das 20 horas, pelo concurso 3590. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

