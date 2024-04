Em queda, o m² de custo da construção civil em Mato Grosso do Sul fica em R$ 1.689

ECONOMIA

Queda de 0,70 ponto percentual acontece um mês após o IPCA de Campo Grande quase dobrar o índice, enquanto acumulado no ano sobe para 1,41%

Números do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em Campo Grande mostram que, após a Capital quase dobrar o indicador nos dois primeiros meses deste ano, março fecha com uma queda de 0,70 ponto percentual frente ao mês anterior.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam para a desaceleração do IPCA de março em Campo Grande, fechando o mês em 0,11%, enquanto em fevereiro a taxa registrada foi de 0,81%.

Quanto ao cenário nacional, com a mesma tendência de queda, o Índice para março mostra aumento de 0,16%, sendo esse indicador 0,67 p.p abaixo do registrado em fevereiro (0,83%).

A Capital de Mato Grosso do Sul acumula alta na inflação de 1,41% neste 2024, sendo 4,32% no acumulado de 12 meses, que por sua vez a somatória dos 12 meses imediatamente anteriores mostram um índice de 4,92%.

Análise local

Em Campo Grande, conforme a seção regional do IBGE, seis dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em março.



Os números mostram que o setor de Vestuário aparece com a maior variação (0,46%), entretanto, um dos setores de maior peso mensal, o de Transportes, foi responsável pelo maior impacto no índice (0,25 p.p).

Entre os demais destaques das variações mensais aparecem:

Despesas pessoas: 0,40%

0,40% Habitação: 0,14%

0,14% Saúde e Cuidados pessoais: 0,13%.

Outro grupo de maior peso mensal, Alimentação e bebidas, teve queda de 0,6% no mês de março quanto ao recorte da "refeição em domicílio", puxado principalmente pelas quedas dos seguintes produtos:

Batata-inglesa (-21,43%),

Repolho (-16,31%),

Abacaxi (-6,91%),

Frango inteiro (-1,07%) e

e Carnes (-1,59%).

Já no sentido oposto, foi registrada alta no preço da cebola (14,28%), banana-maçã (13,41%), ovo de galinha (6,77%) e tomate (2,22%).

Sobre a alimentação fora do domicílio, enquanto o índice de fevereiro foi 0,89%, a tendência de desaceleração derrubou o índice para 0,20% em março.

Demais grupos

Com o reajuste de 2,94% no preço da passagem, a partir de 14 de março, a variação para Transportes em Campo Grande foi de 1,08% no que diz respeito ao ônibus urbano, enquanto a locomoção intermunicipal ficou sem alteração.

Nas despesas pessoais, só tiveram queda nos preços os subitens: brinquedo (-2,86%), hospedagem (-

1,11%) e depilação (-1,03%), enquanto a alta de 0,40% no grupo foi principalmente influenciada por:

Cinema, teatro e concertos (10,27%), Cigarro (1,55%), e Sobrancelha (1,22%).

Na casa e no cuidado pessoal foram vistas desacelerações, porém o grupo referente à saúde mantém alta pelo oitavo mês consecutivo, enquanto os chamados artigos de residência registraram a segunda queda consecutiva (-0,72%) no ano.

Nos cuidados pessoais (0,17%), o campo-grandense tem gasto mais com remédios antidiabéticos (3,11%); produtos para pele (3,07%) e neurológicos (2,98%).

No domicílio foram vistas quedas quanto ao gasto com ar-condicionado (-5,14%) e fogão (-3,10%), enquanto a alta no bolso do campo-grandense se refletiu no dinheiro desprendido com estofado (3,01%), conserto de celular (1,94%) e ventilador (1,15%).

