Embraer projeta reação nas vendas de aviões agrícolas neste ano

A Embraer projeta que o ano de 2025 pode representar o início de um ciclo de retomada firme para sua divisão de aviação agrícola.

Com produção concentrada em Botucatu (SP), a empresa mantém ritmo estável de 60 a 70 aeronaves vendidas por ano - número que deve se repetir neste ano, caso o cenário político e econômico se mantenha favorável.

"Nosso plano, por ora, é continuar nessa faixa de produção", afirmou ao Estadão/Broadcast o líder da aviação agrícola da Embraer, Sany Onofre, durante a Agrishow, feira de máquinas e produtos agrícolas que terminou no dia 1.º.

A capacidade de produção atual permite até 100 unidades por ano sem grandes investimentos. Ainda que não pretenda usá-la por completo, o sentimento da Embraer é de virada. "Este ano já percebemos um otimismo maior que no ano passado, que também foi bom", disse o executivo. "A gente acha que este ano marca uma virada", comentou.

A principal estrela da companhia no segmento é o Ipanema, com mais de cinco décadas. A atual geração do modelo, que já nasce 100% movida a etanol, acumula quase 400 unidades entregues e faz parte de uma frota ativa de cerca de 1.200 aeronaves no País. "O Ipanema é o avião mais vendido do Brasil - não apenas entre os agrícolas, mas considerando todos os segmentos."

O modelo, segundo ele, é mais barato de operar do que manter quatro pulverizadores terrestres, substituindo-os em eficiência.

O preço atual de um Ipanema gira em torno de R$ 4 milhões, variando conforme os equipamentos embarcados. Segundo a Embraer, produtores com propriedades acima de 1,5 mil hectares já conseguem justificar o investimento em uma aeronave própria.

FERRAMENTA

Além do Ipanema, a Embraer vem apostando em inovação com o lançamento da plataforma digital Agro Explore, voltada ao mapeamento de fazendas. A solução usa satélites da Visiona, empresa do grupo, para detectar falhas de plantio e focos de pragas, gerando recomendações de aplicação precisa.

Embora a companhia observe tendências como aviões não tripulados, não enxerga os drones como concorrentes diretos. "O Ipanema tem capacidade para mil litros no tanque.

Um drone agrícola, como os chineses, carrega cerca de 40 litros. São tecnologias complementares. O importante é usar a ferramenta certa para cada tipo de operação", comparou.