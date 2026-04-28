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Empregos e Carreira

OPORTUNIDADE 50+

MS tem 450 vagas de emprego para pessoas acima de 50 anos

Benefícios oferecidos aos funcionários são seguro de vida, vale-transporte e alimentação na empresa (café da manhã, almoço ou jantar)

Naiara Camargo

Naiara Camargo

28/04/2026 - 12h00
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Rede de supermercados está com 450 vagas de empregos abertas, para pessoas com 50 anos ou mais, em Mato Grosso do Sul. No Brasil, são duas mil vagas disponíveis. A Semana de Contratação 50+ ocorre de 27 de abril a 2 de maio.

Pessoas que buscam o primeiro emprego ou mais uma chance no mercado de trabalho podem aproveitar a oportunidade. As vagas são para as áreas administrativa ou operacional.

O objetivo é estender oportunidades a pessoas mais velhas e ampliar o número de pessoas 50+ no mercado de trabalho. A realização é do Grupo Pereira.

Os benefícios oferecidos aos funcionários novatos são:

  • Seguro de vida
  • Vale-transporte
  • Alimentação na empresa (café da manhã, almoço ou jantar)
  • Convênio com o Sesc e empresas parceiras nas áreas de lazer, educação e saúde
  • Descontos no Vuon Card (cartão de crédito exclusivo para compras nas empresas do Grupo)
  • Plano odontológico
  • Programa Acolhe GP (suporte social gratuito com atendimento especializado)
  • Universidade Corporativa
  • Kit nascimento

Os interessados podem:

  • Comparecer à Central de Vagas do Grupo Pereira, na Rua Brilhante, número 1880, bairro Vila Bandeirantes, em Campo Grande, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, portando documentos pessoais e currículo
  • Comparecer em uma das lojas Fort Atacadista e Supermercados Comper, entre os dias 27 de abril e 2 de maio, das 9h às 12h ou das 13h às 17h, portanto documentos pessoais e currículo
  • Se inscrever neste site

Pessoas mais velhas enfrentam dificuldades para ingressar no mercado de trabalho e, o intuito da Semana de Contratação 50+, é quebrar este paradigma.

OPORTUNIDADE

UFMS abre 3,2 mil vagas para pessoas 60+ em 100 atividades gratuitas

Atividades oferecidas são informática, artesanatos, inglês, espanhol, caminhada, vôlei, violão, coral, entre outros

22/02/2026 16h29

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Aula de violão para idosos na UFMS

Aula de violão para idosos na UFMS Fotos: Arquivo Agecom

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Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) oferece 3.235 vagas, para pessoas com 60 anos ou mais, em mais de 100 atividades e 50 disciplinas de cursos de graduação.

O projeto faz parte das ações de ensino, extensão, cultura e esporte oferecidas pelo programa institucional de extensão Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi). O custo é zero, ou seja, as atividades são gratuitas.

As vagas são para os municípios de Campo Grande, Ponta Porã, Paranaíba, Chapadão do Sul, Naviraí, Corumbá, Três Lagoas, Coxim, Aquidauana e Nova Andradina.

Confira a data de inscrição em cada município:

  • Campo Grande: 19 a 27 de fevereiro
  • Aquidauana, Naviraí, Corumbá e Nova Andradina: 19 de fevereiro a 5 de março
  • Três Lagoas, Coxim, Chapadão do Sul e Paranaíba: 23 de fevereiro a 5 de março
  • Ponta Porã: 2 de março a 5 de março

As inscrições presenciais podem ser feitas em seus respectivos câmpus e as inscrições online podem ser realizadas nos sites da PROECE e UNAPI.

As atividades são:

  • Plantas medicinas e qualidade de vida
  • atividades artesanais
  • alfabetização e letramento de pessoas idosas
  • oficina de memória
  • jogos de socialização e estimulação cognitiva
  • danças populares brasileiras
  • oficina de integração corpo-mente
  • xadrez, políticas públicas para pessoas idosas
  • inglês
  • espanhol
  • envelhecimento e doenças crônicas
  • cursos de informática
  • condicionamento físico
  • tai chi chuan
  • caminhada
  • vôlei
  • violão
  • alongamento e mobilidade
  • coral
  • dança de salão
  • defesa pessoal e jiu-jitsu
  • contabilidade
  • física
  • ciências biológicas
  • educação financeira
  • práticas integrativas em saúde
  • farmacologia
  • inteligência artificial
  • direito tributário
  • rodas de conversa
  • fisiologia
  • empreendedorismo
  • leitura e produção de textos
  • tecnologia da informação
  • ateliê matemático
  • turismo e memória
  • administração rural
  • gestão de recursos naturais renováveis,
  • ecologia,
  • floricultura e paisagismo,
  • tecnologia de produtos agropecuários,
  • introdução a psicologia

A pró-reitora de Extensão, Cultura e Esporte Lia Brambila, afirmou que os idosos integrantes da Unapi melhoram a convivência e descobrem novos aprendizados.

“O feedback dos alunos participantes tem sido muito positivo e, muitas vezes, emocionante. Eles relatam aumento da autoestima, ampliação das relações sociais, melhoria na saúde emocional e redescoberta do prazer pelo aprendizado. Muitos destacam que a Unapi representa um novo ciclo de vida, marcado pelo pertencimento e pela convivência em ambiente universitário. Esse retorno demonstra que o impacto do programa vai além do conteúdo oferecido, alcançando dimensões sociais, afetivas e identitárias muito significativas”, disse.

De acordo com a coordenadora da Unapi, Camila Polisel, o perfil predominante observado no programa é:

  • Sexo: mulheres
  • Faixa etária mais frequente: 60-75 anos
  • Atividades preferidas: esportes e práticas corporais, informática e tecnologia, saúde e qualidade de vida

O objetico da UNAPI é promover o envelhecimento ativo e a inclusão social de pessoas com60 anos ou mais, através de oficinas educativas.

Oportunidade

Atvos abre 350 vagas de trabalho para usinas sucroalcooleiras em MS

Há vagas para diferentes perfis e níveis de experiência em três unidades da Atvos no Estado

06/02/2026 14h16

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Atvos tem três unidades em MS

Atvos tem três unidades em MS Foto: Divulgação

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A Atvos, usina sucroalcooleira que produz etanol e açúcar em três municípios de Mato Grosso do Sul, está com 350 vagas de trabalho no Estado, para a safra 2026/2027.

De acordo com a empresa, as oportunidades são destinadas às Unidades Eldorado (UEL), Santa Luzia (USL) e Costa Rica (UCR), localizadas nos municípios de Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul e Costa Rica, respectivamente.

Entre os cargos disponíveis estão motorista (CNH D ou E), auxiliar agrícola, operador de máquina agrícola e mecânico, mas há também outas vagas para diferentes perfis e níveis de experiência para ingressar no setor sucroenergético.

Para participar do processo seletivo, interessados devem ter a partir de 18 anos e ensino fundamental completo.

As inscrições devem ser feitas através do site da Atvos até o dia 27 de fevereiro. A seleção contará com etapas de triagem e entrevistas, de acordo com a função.

Entre os benefícios oferecidos estão plano de saúde e odontológico, seguro de vida, vale-alimentação e transporte fretado para as unidades. A empresa também disponibiliza previdência privada, Totalpass e parcerias com descontos.

Conforme a Atvos, em Mato Grosso do Sul já são empregadas 4 mil pessoas nas unidades.

Em todo o Brasil, são mais de 700 vagas de emprego abertas em oito unidades agroindustriais nos estados de Goiás, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Usina de biometano

Além das três unidades de produção de etanol no Estado, a Atvos também terá a primeira unidade de biometano a partir de vinhaça, que está em fase de instalação em Nova Alvorada do Sul. O investimento é de R$ 350 milhões.

A licença para instalação foi entregue no ano passado.

Conforme reportagem do Correio do Estado, a capacidade instalada de produção será de cerca de 28 milhões de metros cúbicos de biometano.

Serão utilizados como insumos subprodutos da cadeia da cana-de-açúcar, como a vinhaça e a torta de filtro.

Cerca de metade da produção será utilizada para abastecer a frota interna da companhia, substituindo o diesel e reduzindo significativamente a pegada de carbono da própria operação.

Anteriormente, o Estado já manifestou interesse em adquirir biometano através da MSGás, que lançou um edital de aquisição de biometano. Também que há planos de substituir os caminhões que hoje operam com diesel e podem passar a operar com biometano.

Além de substituir o diesel, o biometano também pode ser utilizado para uso industrial, substituindo o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), o óleo combustível, e até mesmo em usinas termelétricas.

“Isso demonstra o potencial de avanço desse combustível fundamental no processo de transição energética, trata-se de uma rota tecnológica de descarbonização de frota e também da produção, por meio da energia elétrica a partir do biometano”, acrescenta o secretário.

Atualmente, a Atvos têm três empreendimentos em Mato Grosso do Sul, sendo:

  • usina Eldorado, localizada no distrito de Ipezal, em Angélica;
  • usina Santa Luzia, no município de Nova Alvorada do Sul;
  • Unidade Agroindustrial de Costa Rica.

Juntas, as usinas são responsáveis por esmagar aproximadamente 11 milhões de toneladas de cana-de-açucar por safra.

Em Nova Alvorada do Sul a planta da Atvos opera com capacidade para moer 5,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, dos quais são produzidos 498 milhões de litros de etanol, suficiente para movimentar 9 milhões de carros compactos, aponta a companhia. 

Com a implantação da nova unidade no município, em uma área de 150 mil metros quadrados, a fábrica usará os resíduos que sobram na cadeia produtiva da cana (vinhaça e torta de filtro).

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