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MATO GROSSO DO SUL

Concurso para Juiz Substituto do TJMS têm 23 na disputa por 15 vagas

Aprovados na prática de sentenças seguem para a 3.ª etapa, de investigação social; exames de saúde e avaliação psicotécnica, antes de realizarem prova oral eliminatória

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

17/08/2026 - 10h59
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Conforme divulgado pelo Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul, com o resultado definitivo da prova prática de sentenças, publicado na edição desta segunda-feira (17) do Diário da Justiça Eletrônico, restam agora 23 nomes na disputa pelas 15 vagas do 34° Concurso Público para provimento do cargo de Juiz Substituto.

Através de seu diário oficial, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul convoca aqueles candidatos que foram aprovados na segunda etapa, de provas escritas, para realizarem suas inscrições definitivas no 34° Concurso. Para esse requerimento fica estipulado o prazo de 02 a 23 de setembro.

Segue abaixo os nomes que constam no resultado definitivo na prova prática de sentenças: 

resultado prova 34°concurso TJMSReprodução/Diário da Justiça-TJMS

Esse certame, realizado em cinco etapas totais em Campo Grande, busca preencher 15 vagas para o cargo de Juiz Substituto, que conta com subsídio de R$32.289,54, bem como formação de cadastro reserva. 

Para finalmente chegar ao magistério, o candidato precisa ser bacharel em Direito com, no mínimo, três anos de atividade jurídica comprovada, atendendo também o que estabelecem os determinados editais. 

Das vagas totais, uma é voltada para candidatos com deficiência, três para negros e uma para indígenas, com as 10 restantes colocadas para ampla concorrência. 

Há um total de cinco etapas, com as duas primeiras sendo aplicadas pela Fundação Getúlio Vargas, enquanto as demais ficarão a cargo da comissão organizadora do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. 

Fique atento

Importante frisar que essa inscrição definitiva deverá ser efetivada através do portal eletrônico do TJMS e entregue na Secretaria da Magistratura, instruída com os documentos constantes no edital de abertura. 

Modelos de requerimento, declarações, etc, estarão disponíveis em formulário eletrônico na aba concursos magistratura do TJMS (acesse CLICANDO AQUI)

Ainda, no acesso ao formulário o candidato usará o próprio CPF para solicitar a criação da senha "por meio do link que será encaminhado automaticamente ao e-mail informado à Fundação Getúlio Vargas-FGV, no ato da inscrição preliminar", frisa o texto oficial. 

Passada esta etapa, a próxima fase trata-se da inscrição definitiva inclui a chamada sindicância da vida pregressa; investigação social, bem como os exames de saúde e avaliação psicotécnica. 

Depois disso está prevista a realização da prova oral, que têm caráter eliminatório e também classificatório, onde os candidatos devem passar pela banca examinadora. O certame termina na fase da avaliação de títulos apresentados pelos concorrentes.

Esse concurso têm validade de dois anos, que passam a contar a partir de quando o resultado final for homologado, havendo a possibilidade de prorrogação uma única vez por igual período. 
 

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temporárias

IBGE prorroga inscrições em processo seletivo com 32 vagas em MS

As remunerações vão de R$ 2.932,00, para os cargos de nível médio, e R$ 5.255,40, para os cargos de nível superior

16/07/2026 16h36

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Profissionais irão atuar nas operações do 12º Censo Agropecuário e também no levantamento da População em Situação de Rua

Profissionais irão atuar nas operações do 12º Censo Agropecuário e também no levantamento da População em Situação de Rua Foto: Helena Pontes / IBGE

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O Instituto Brasileiro de Geogragia e Estatística (IBGE) prorrogou as inscrições do processo seletivo com 32 vagas em Mato Grosso do Sul para os cargos de Agente Censitário de Qualidade (ACQ) e Analista Censitário (AC). O interessados passam a ter até o dia 20 de julho para se inscrever na seleção.

O processo seletivo tem como objetivo de contratar profissionais para atuar nas operações do 12º Censo
Agropecuário e também no levantamento da População em Situação de Rua.

Em Mato Grosso do Sul, as 32 vagas são para Campo Grande, sendo nove para analista censitário de qualidade, que exige nível médio, e 23 para analista censitário, de nível superior.

As vagas são temporárias e as inscrições devem ser feitas no site do Instituto Avalia, organizador do certame. A taxa é de R$ 41,76 para ensimo médio e R$ 37 para nível superior.

As remunerações vão de R$ 2.932,00, para os cargos de nível médio, e R$ 5.255,40, para os cargos de nível superior.

Além dos salários, os servidores terão direito a benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxíliotransporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional, conforme a legislação vigente.

As vagas de Analista Censitário abrangem diversas áreas do conhecimento, entre elas Geoprocessamento, Agronomia, Ciências Sociais, Assistência Social, Tecnologia da Informação, Desenvolvimento de Sistemas, Jornalismo, Medicina, Engenharia e Estatística, entre outras especialidades previstas no edital.

Os profissionais atuarão em atividades administrativas, operacionais, de supervisão, de suporte tecnológico, de controle de qualidade e demais especialidades relacionadas à realização dos Censos. 

Apesar dos contratos serem temporários, o IBGE ressalta que, como os contratados devem atuar em mais de um Censo, os profissionais poderão se manter no instituto pelo período máximo de contratação, que é de 4 anos.

O resultado preliminar do deferimento das inscrições deve ser divulgado em 7 de agosto, com prazo para recursos nos dias 10 e 11 de agosto e publicação da relação definitiva em 18 de agosto.

As provas objetivas estão previstas para o dia 30 de agosto de 2026 e serão aplicadas em todas as capitais brasileiras.

Confira a distribuição de vagas para os cargos que exigem nível superior em Campo Grande:

Profissionais irão atuar nas operações do 12º Censo Agropecuário e também no levantamento da População em Situação de Rua

Ensino superior

Fies 2026 tem 958 vagas em MS; saiba como se inscrever

Inscrições estão abertas para ingresso no segundo semestre

15/07/2026 10h25

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Fachada da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), em Campo Grande

Fachada da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), em Campo Grande Foto: Valdenir Rezende

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As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) estão abertas.

Há 958 vagas em Mato Grosso do Sul, para ingresso no segundo semestre de 2026, em universidades privadas.

Em Campo Grande, algumas universidades privadas costumam participar do Fies, como Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Uniderp, Unigran e Instead.

No Brasil, são ofertadas75,5 mil vagasem 1.274 instituições privadas de ensino superior, distribuídas entre 28.741 cursos.

O Fies é um programa do governo federal que financia cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior. O objetivo é oferecer acesso ao ensino superior a estudantes de baixa renda.

Veja o calendário e datas principais relativas ao Fies:

  • Inscrições:14 a 17 de julho
  • Resultado:30 de julho
  • Complementação das inscrições:31 de julho a 4 de agosto
  • Lista de Espera:7 a 24 de setembro

Os requisitos para se inscrever no Fies são:

  • Ter participado do ENEM a partir da edição de 2010
  • Não ter feito o ENEM na condição de "treineiro"
  • Ter obtido no ENEM média aritmética igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a 0
  • Ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos

Saiba como se inscrever:

  1. Acesse este site
  2. Faça login com sua conta Gov.br
  3. Preencha seus dados pessoais e as informações: CPF, data de nascimento e renda dos integrantes
  4. Escolha o curso, a instituição de ensino e o turno desejados entre as opções disponíveis
  5. Confirme a inscrição e acompanhe o resultado nas datas previstas no edital

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