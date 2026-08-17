Concurso para Juiz Substituto do TJMS têm 23 na disputa por 15 vagas

Certame busca preencher 15 vagas para o cargo de Juiz Substituto no TJMS, que conta com subsídio de R$32.289,54 - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Conforme divulgado pelo Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul, com o resultado definitivo da prova prática de sentenças, publicado na edição desta segunda-feira (17) do Diário da Justiça Eletrônico, restam agora 23 nomes na disputa pelas 15 vagas do 34° Concurso Público para provimento do cargo de Juiz Substituto.

Através de seu diário oficial, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul convoca aqueles candidatos que foram aprovados na segunda etapa, de provas escritas, para realizarem suas inscrições definitivas no 34° Concurso. Para esse requerimento fica estipulado o prazo de 02 a 23 de setembro.

Segue abaixo os nomes que constam no resultado definitivo na prova prática de sentenças:

Reprodução/Diário da Justiça-TJMS

Esse certame, realizado em cinco etapas totais em Campo Grande, busca preencher 15 vagas para o cargo de Juiz Substituto, que conta com subsídio de R$32.289,54, bem como formação de cadastro reserva.

Para finalmente chegar ao magistério, o candidato precisa ser bacharel em Direito com, no mínimo, três anos de atividade jurídica comprovada, atendendo também o que estabelecem os determinados editais.

Das vagas totais, uma é voltada para candidatos com deficiência, três para negros e uma para indígenas, com as 10 restantes colocadas para ampla concorrência.

Há um total de cinco etapas, com as duas primeiras sendo aplicadas pela Fundação Getúlio Vargas, enquanto as demais ficarão a cargo da comissão organizadora do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.

Fique atento

Importante frisar que essa inscrição definitiva deverá ser efetivada através do portal eletrônico do TJMS e entregue na Secretaria da Magistratura, instruída com os documentos constantes no edital de abertura.

Modelos de requerimento, declarações, etc, estarão disponíveis em formulário eletrônico na aba concursos magistratura do TJMS (acesse CLICANDO AQUI).

Ainda, no acesso ao formulário o candidato usará o próprio CPF para solicitar a criação da senha "por meio do link que será encaminhado automaticamente ao e-mail informado à Fundação Getúlio Vargas-FGV, no ato da inscrição preliminar", frisa o texto oficial.

Passada esta etapa, a próxima fase trata-se da inscrição definitiva inclui a chamada sindicância da vida pregressa; investigação social, bem como os exames de saúde e avaliação psicotécnica.

Depois disso está prevista a realização da prova oral, que têm caráter eliminatório e também classificatório, onde os candidatos devem passar pela banca examinadora. O certame termina na fase da avaliação de títulos apresentados pelos concorrentes.

Esse concurso têm validade de dois anos, que passam a contar a partir de quando o resultado final for homologado, havendo a possibilidade de prorrogação uma única vez por igual período.



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