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Ferramenta gratuita promete resumir editais em minutos e chama atenção de concurseiros

Nova ferramenta com IA resume editais de concursos, destaca prazos, salários, vagas e disciplinas em poucos minutos

Denis Felipe

Denis Felipe

22/07/2026 - 09h30
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Quem já abriu um edital de concurso público sabe o desafio: são dezenas, às vezes centenas de páginas repletas de regras, cronogramas, requisitos e detalhes que podem fazer toda a diferença na preparação. Não por acaso, especialistas e professores costumam afirmar que a leitura atenta do edital é um dos fatores mais importantes para quem busca aprovação.

Pensando nisso, uma ferramenta online gratuita começou a ganhar espaço entre candidatos que desejam economizar tempo na fase inicial de análise dos documentos.

O Analisador de Edital, disponível no Calcula Brasil, utiliza inteligência artificial para identificar e organizar as principais informações de um edital de concurso.

A ferramenta pode ser acessada em: Analisador de Edital do Calcula Brasil

O que a ferramenta faz?

Em vez de obrigar o candidato a procurar manualmente informações espalhadas ao longo do documento, a plataforma reúne em um único relatório dados como:

  • cronograma completo;
  • cargos disponíveis;
  • salários;
  • quantidade de vagas;
  • requisitos para participação;
  • etapas do concurso;
  • disciplinas cobradas;
  • critérios de classificação;
  • pontos de atenção do edital.

A proposta é oferecer uma visão geral do documento em poucos minutos, permitindo que o candidato identifique rapidamente as informações mais relevantes antes de iniciar a leitura detalhada.

Editais estão cada vez mais complexos

Nos últimos anos, concursos públicos passaram a apresentar editais cada vez mais extensos, reunindo anexos, retificações e regras específicas para diferentes cargos.

Essa complexidade faz com que muitos candidatos deixem passar detalhes importantes, como datas de recursos, critérios de eliminação ou exigências para posse. Comunidades de concurseiros frequentemente destacam que erros simples acontecem justamente porque muitos deixam de consultar o edital com atenção.

IA chega também à preparação para concursos

O uso de inteligência artificial tem avançado rapidamente em diversas áreas, e o universo dos concursos públicos não ficou de fora.

Nos últimos meses surgiram diversas plataformas que utilizam IA para resumir editais, gerar simulados, identificar conteúdos programáticos e destacar requisitos importantes dos documentos.

O Analisador de Edital segue essa tendência ao oferecer uma solução gratuita para quem deseja compreender rapidamente a estrutura de um concurso antes de organizar os estudos.

Como utilizar

O funcionamento é simples:

  • Acesse o Analisador de Edital;
  • Cole o texto do edital ou envie o documento, quando disponível;
  • Aguarde a análise automática;
  • Receba um resumo organizado com os principais pontos do concurso.

Apesar da praticidade, a recomendação continua sendo utilizar o relatório como apoio. A leitura integral do edital permanece indispensável para evitar interpretações equivocadas e conhecer todas as regras do certame.

IA também pesquisa o histórico do concurso

Além de resumir o edital, a ferramenta oferece um recurso que pode ajudar o candidato a entender melhor o cenário da seleção. Utilizando inteligência artificial com pesquisa em tempo real na web, ela reúne informações sobre edições anteriores do concurso.

Entre os dados apresentados estão:

  • anos em que o concurso foi realizado;
  • número de vagas oferecidas em cada edição;
  • notas de corte, quando disponíveis;
  • perfil da banca organizadora;
  • disciplinas mais cobradas nas provas;
  • dicas de estudo baseadas no histórico do certame.

As informações são acompanhadas das respectivas fontes, permitindo que o candidato confira a origem dos dados. Em testes realizados com o concurso da Polícia Federal, organizado pelo Cebraspe, a ferramenta identificou corretamente edições anteriores, quantidade de vagas, número de inscritos e outros dados relevantes para a preparação.

Simulados personalizados em poucos segundos

Outra funcionalidade disponível é a geração automática de simulados baseados no conteúdo programático do próprio edital.

Depois que o documento é analisado, o candidato pode solicitar um simulado personalizado e escolher:

  • 5, 10 ou 20 questões;
  • nível de dificuldade;
  • questões elaboradas no estilo da banca organizadora.

Ao concluir o teste, a plataforma apresenta imediatamente a pontuação obtida, o gabarito oficial e comentários explicando cada resposta, permitindo identificar os assuntos que precisam de maior atenção.

Segundo o desenvolvedor, a proposta é transformar o edital em uma ferramenta prática de estudos, reunindo análise, pesquisa histórica e exercícios em um único ambiente.

Ensino superior

Fies 2026 tem 958 vagas em MS; saiba como se inscrever

Inscrições estão abertas para ingresso no segundo semestre

15/07/2026 10h25

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Fachada da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), em Campo Grande

Fachada da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), em Campo Grande Foto: Valdenir Rezende

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As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) estão abertas.

Há 958 vagas em Mato Grosso do Sul, para ingresso no segundo semestre de 2026, em universidades privadas.

Em Campo Grande, algumas universidades privadas costumam participar do Fies, como Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Uniderp, Unigran e Instead.

No Brasil, são ofertadas75,5 mil vagasem 1.274 instituições privadas de ensino superior, distribuídas entre 28.741 cursos.

O Fies é um programa do governo federal que financia cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior. O objetivo é oferecer acesso ao ensino superior a estudantes de baixa renda.

Veja o calendário e datas principais relativas ao Fies:

  • Inscrições:14 a 17 de julho
  • Resultado:30 de julho
  • Complementação das inscrições:31 de julho a 4 de agosto
  • Lista de Espera:7 a 24 de setembro

Os requisitos para se inscrever no Fies são:

  • Ter participado do ENEM a partir da edição de 2010
  • Não ter feito o ENEM na condição de "treineiro"
  • Ter obtido no ENEM média aritmética igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a 0
  • Ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos

Saiba como se inscrever:

  1. Acesse este site
  2. Faça login com sua conta Gov.br
  3. Preencha seus dados pessoais e as informações: CPF, data de nascimento e renda dos integrantes
  4. Escolha o curso, a instituição de ensino e o turno desejados entre as opções disponíveis
  5. Confirme a inscrição e acompanhe o resultado nas datas previstas no edital

oportunidade

Hospital São Julião abre processo seletivo com salários a partir de R$ 1,6 mil

Há vagas para diversos níveis de escolaridade em 14 áreas de atuação; além do salário, são oferecidos benefícios

14/07/2026 14h32

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Hospital São Julião abriu processo seletivo para 14 cargos

Hospital São Julião abriu processo seletivo para 14 cargos Marcelo Victor / Correio do Estado

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O Hospital São Julião está com processo seletivo aberto para contratação imediata em pelo menos 14 áreas de atuação, para diversos níveis de escolaridade e salários a partir de R$ 1.621,00, mas que varia de acordo com o cargo.

As oportunidades contemplam os setores administrativo, assistencial, operacional e de gestão.

Há vagas para:

  • técnico de enfermagem
  • assistente administrativo
  • estagiário (a) de Fisioterapia (ensino superior)
  • auxiliar de faturamento
  • auxiliar de lavanderia
  • auxiliar de çimpeza
  • auxiliar de nutrição
  • gerente de nutrição hospitalar
  • farmacêutico hospitalar
  • assistente de atendimento
  • porteiro
  • motorista de ambulância
  • eletricista
  • recepcionista.

Para algumas funções, a jornada de trabalho é em escala de 12 horas por 36 horas. Todas as vagas também estão abertas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Além de salários, o hospital oferece benefícios, que incluem auxílio-creche de R$ 100 para filhos de até 5 anos e 11 meses, vale-transporte para quem necessitar, convênio odontológico na Uniodonto por R$ 24,99 mensais por pessoa, estacionamento no local, refeição no hospital com desconto mensal de R$ 50. convênio com o SESC para acesso a atividades de lazer, cultura, esportes e turismo, além de parcerias com diversas instituições de ensino que garantem descontos em cursos de graduação e pós-graduação.

Os interessados devem encaminhar o currículo pelo WhatsApp (67) 33358-1546, informando a vaga pretendida.

Mutirão de contratação

Para agilizar o preenchimento das vagas operacionais, o hospital realizará, nesta quarta-feira (15), das 7h30 às 11h, um mutirão de contratação voltado exclusivamente para as funções de Auxiliar de Limpeza e Auxiliar de Lavanderia.

Os candidatos devem comparecer ao bloco Administrativo do Hospital São Julião, localizado na Rua Lino Villachá, 1.250, em Campo Grande, levando currículo atualizado.

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