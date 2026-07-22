Ferramenta gratuita promete resumir editais em minutos e chama atenção de concurseiros

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Quem já abriu um edital de concurso público sabe o desafio: são dezenas, às vezes centenas de páginas repletas de regras, cronogramas, requisitos e detalhes que podem fazer toda a diferença na preparação. Não por acaso, especialistas e professores costumam afirmar que a leitura atenta do edital é um dos fatores mais importantes para quem busca aprovação.

Pensando nisso, uma ferramenta online gratuita começou a ganhar espaço entre candidatos que desejam economizar tempo na fase inicial de análise dos documentos.

O Analisador de Edital, disponível no Calcula Brasil, utiliza inteligência artificial para identificar e organizar as principais informações de um edital de concurso.

A ferramenta pode ser acessada em: Analisador de Edital do Calcula Brasil

O que a ferramenta faz?

Em vez de obrigar o candidato a procurar manualmente informações espalhadas ao longo do documento, a plataforma reúne em um único relatório dados como:

cronograma completo;

cargos disponíveis;

salários;

quantidade de vagas;

requisitos para participação;

etapas do concurso;

disciplinas cobradas;

critérios de classificação;

pontos de atenção do edital.

A proposta é oferecer uma visão geral do documento em poucos minutos, permitindo que o candidato identifique rapidamente as informações mais relevantes antes de iniciar a leitura detalhada.

Editais estão cada vez mais complexos

Nos últimos anos, concursos públicos passaram a apresentar editais cada vez mais extensos, reunindo anexos, retificações e regras específicas para diferentes cargos.

Essa complexidade faz com que muitos candidatos deixem passar detalhes importantes, como datas de recursos, critérios de eliminação ou exigências para posse. Comunidades de concurseiros frequentemente destacam que erros simples acontecem justamente porque muitos deixam de consultar o edital com atenção.

IA chega também à preparação para concursos

O uso de inteligência artificial tem avançado rapidamente em diversas áreas, e o universo dos concursos públicos não ficou de fora.

Nos últimos meses surgiram diversas plataformas que utilizam IA para resumir editais, gerar simulados, identificar conteúdos programáticos e destacar requisitos importantes dos documentos.

O Analisador de Edital segue essa tendência ao oferecer uma solução gratuita para quem deseja compreender rapidamente a estrutura de um concurso antes de organizar os estudos.

Como utilizar

O funcionamento é simples:

Acesse o Analisador de Edital;

Cole o texto do edital ou envie o documento, quando disponível;

Aguarde a análise automática;

Receba um resumo organizado com os principais pontos do concurso.

Apesar da praticidade, a recomendação continua sendo utilizar o relatório como apoio. A leitura integral do edital permanece indispensável para evitar interpretações equivocadas e conhecer todas as regras do certame.

IA também pesquisa o histórico do concurso

Além de resumir o edital, a ferramenta oferece um recurso que pode ajudar o candidato a entender melhor o cenário da seleção. Utilizando inteligência artificial com pesquisa em tempo real na web, ela reúne informações sobre edições anteriores do concurso.

Entre os dados apresentados estão:

anos em que o concurso foi realizado;

número de vagas oferecidas em cada edição;

notas de corte, quando disponíveis;

perfil da banca organizadora;

disciplinas mais cobradas nas provas;

dicas de estudo baseadas no histórico do certame.

As informações são acompanhadas das respectivas fontes, permitindo que o candidato confira a origem dos dados. Em testes realizados com o concurso da Polícia Federal, organizado pelo Cebraspe, a ferramenta identificou corretamente edições anteriores, quantidade de vagas, número de inscritos e outros dados relevantes para a preparação.

Simulados personalizados em poucos segundos

Outra funcionalidade disponível é a geração automática de simulados baseados no conteúdo programático do próprio edital.

Depois que o documento é analisado, o candidato pode solicitar um simulado personalizado e escolher:

5, 10 ou 20 questões;

nível de dificuldade;

questões elaboradas no estilo da banca organizadora.

Ao concluir o teste, a plataforma apresenta imediatamente a pontuação obtida, o gabarito oficial e comentários explicando cada resposta, permitindo identificar os assuntos que precisam de maior atenção.

Segundo o desenvolvedor, a proposta é transformar o edital em uma ferramenta prática de estudos, reunindo análise, pesquisa histórica e exercícios em um único ambiente.