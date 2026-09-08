UEMS oferece 1.383 vagas em 52 cursos para ingresso em 2027

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) oferece 1.383 vagas, em 52 cursos presenciais, para ingresso em 2027.
Das 1.383 vagas, 1.043 são através do vestibular e 340 do Processo Seletivo Permanente.
A banca responsável pela prova é a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).
VESTIBULAR
UEMS oferece 1.043 vagas em 52 cursos presenciais, através do vestibular, para ingresso em 2027.
Das 1.043 vagas, 556 são para ampla concorrência, 207 para negros, 114 para indígenas, 114 para residentes em Mato Grosso do Sul há mais de 10 anos e 52 para pessoas com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento (PCD).
As inscrições são gratuitas, estão abertas até 5 de novembro e podem ser feitas aqui.
A prova ocorrerá em 22 de novembro em Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.
O exame terá 60 questões objetivas de múltipla escolha sobre as áreas do conhecimento de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e prova de Redação.
O resultado final será divulgado em 22 de janeiro de 2027. Convocações para matrícula ocorrerão a partir de fevereiro de 2027.
Veja a lista de cursos oferecidos pelo vestibular:
AQUIDAUANA
- Agronomia – Bacharelado — Integral — 26 vagas
- Direito – Bacharelado — Noturno — 26 vagas
- Engenharia Florestal – Bacharelado — Integral — 26 vagas
- Zootecnia – Bacharelado — Integral — 20 vagas
BATAGUASSU
- Direito – Bacharelado — Noturno — 26 vagas
CAMPO GRANDE – MORENINHAS
- Administração Pública – Bacharelado — Noturno — 18 vagas
- Direito – Bacharelado — Noturno — 18 vagas
- História – Licenciatura — Noturno — 20 vagas
CAMPO GRANDE – SANTO AMARO
- Ciências Biológicas – Bacharelado — Matutino — 20 vagas
- Dança – Licenciatura — Vespertino — 14 vagas
- Fonoaudiologia – Bacharelado — Matutino — 16 vagas
- Geografia – Bacharelado — Noturno — 16 vagas
- Geografia – Licenciatura — Noturno — 16 vagas
- Letras Português/Espanhol – Licenciatura — Noturno — 20 vagas
- Letras Português/Inglês – Licenciatura — Noturno — 20 vagas
- Medicina – Bacharelado — Integral — 25 vagas
- Pedagogia – Licenciatura — Noturno — 26 vagas
- Psicologia – Bacharelado — Matutino — 20 vagas
- Teatro – Licenciatura — Vespertino — 14 vagas
- Terapia Ocupacional – Bacharelado — Matutino — 16 vagas
- Turismo – Bacharelado — Matutino — 20 vagas
CASSILÂNDIA
- Agronomia – Bacharelado — Integral — 26 vagas
- Letras Português/Inglês – Licenciatura — Noturno — 20 vagas
- Matemática – Licenciatura — Noturno — 20 vagas
- Silvicultura – Tecnologia — Noturno — 16 vagas
COXIM
- Psicologia – Bacharelado — Noturno — 20 vagas
DOURADOS
- Ciência da Computação – Bacharelado — Integral — 20 vagas
- Ciências Biológicas – Licenciatura — Noturno — 14 vagas
- Direito – Bacharelado — Matutino — 26 vagas
- Enfermagem – Bacharelado — Integral — 26 vagas
- Pedagogia – Licenciatura — Vespertino — 20 vagas
- Sistemas de Informação – Bacharelado — Noturno — 20 vagas
- Turismo – Bacharelado — Noturno — 20 vagas
JARDIM
- Direito – Bacharelado — Noturno — 20 vagas
MARACAJU
- Administração – Bacharelado — Noturno — 20 vagas
- Agronomia – Bacharelado — Integral — 20 vagas
- Pedagogia – Licenciatura — Noturno — 20 vagas
MUNDO NOVO
- Agronomia – Bacharelado — Integral — 20 vagas
NAVIRAÍ
- Direito – Bacharelado — Noturno — 26 vagas
- Engenharia de Alimentos – Bacharelado — Noturno — 20 vagas
- Química – Licenciatura — Noturno — 10 vagas
- Química Tecnológica e Agroquímica – Bacharelado — Noturno — 14 vagas
NOVA ANDRADINA
- Engenharia Civil – Bacharelado — Noturno — 20 vagas
- Matemática – Licenciatura — Noturno — 20 vagas
- Sistemas de Informação – Bacharelado — Noturno — 20 vagas
PARANAÍBA
- Direito – Bacharelado — Matutino — 20 vagas
- Direito – Bacharelado — Noturno — 20 vagas
PONTA PORÃ
- Administração – Bacharelado — Noturno — 26 vagas
- Ciências Contábeis – Bacharelado — Noturno — 20 vagas
- Ciências Econômicas – Bacharelado — Noturno — 26 vagas
- Gastronomia – Tecnologia — Noturno — 10 vagas
- Mídias Sociais Digitais – Tecnologia — Noturno — 20 vagas
Veja o edital completo aqui.
PROCESSO SELETIVO PERMANENTE
UEMS oferece 340 vagas em 19 cursos presenciais, através do Processo Seletivo Permanente, para ingresso em 2027.
Neste caso, é possível usar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) das últimas dez edições.
A seleção classifica os candidatos a partir da maior média geral obtida no Enem, considerando pesos específicos para cada área de conhecimento, de acordo com o curso escolhido.
Das 340 vagas, 179 são para ampla concorrência, 68 para negros, 37 para indígenas, 37 para residentes em Mato Grosso do Sul há mais de 10 anos e 19 para pessoas com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento (PCD).
As inscrições são gratuitas, estão abertas até 18 de janeiro de 2027 e podem ser feitas aqui.
O resultado final deve ser publicado em 27 de janeiro de 2027. Convocações para matrícula serão a partir de fevereiro de 2027.
Veja a lista de cursos oferecidos pelo Processo Seletivo Permanente:
CAMPO GRANDE – SANTO AMARO
- Letras – Bacharelado — Vespertino e Noturno — 3 anos — 20 vagas
DOURADOS
- Ciências Biológicas – Bacharelado — Integral — 4 anos — 14 vagas
- Engenharia Ambiental e Sanitária – Bacharelado — Integral — 5 anos — 20 vagas
- Engenharia Física – Bacharelado — Integral — 5 anos — 16 vagas
- Física – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas
- Letras Português/Espanhol – Licenciatura — Matutino — 4 anos — 20 vagas
- Letras Português/Inglês – Licenciatura — Vespertino — 4 anos — 20 vagas
- Matemática – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas
- Química – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 16 vagas
- Química Industrial – Bacharelado — Matutino — 4 anos — 14 vagas
IVINHEMA
- Ciências Biológicas – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 14 vagas
- Tecnologia em Produção Sucroalcooleira – Tecnologia — Noturno — 3 anos — 20 vagas
JARDIM
- Geografia – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas
- Letras Português/Inglês – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas
MUNDO NOVO
- Ciências Biológicas – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas
- Tecnologia em Gestão Ambiental – Tecnologia — Noturno — 3 anos — 20 vagas
PARANAÍBA
- Ciências Sociais – Bacharelado — Noturno — 4 anos — 10 vagas
- Ciências Sociais – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 16 vagas
- Pedagogia – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas