UEMS oferece 1.383 vagas em 52 cursos para ingresso em 2027

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Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) oferece 1.383 vagas, em 52 cursos presenciais, para ingresso em 2027.

Das 1.383 vagas, 1.043 são através do vestibular e 340 do Processo Seletivo Permanente.

A banca responsável pela prova é a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).

VESTIBULAR

UEMS oferece 1.043 vagas em 52 cursos presenciais, através do vestibular, para ingresso em 2027.

Das 1.043 vagas, 556 são para ampla concorrência, 207 para negros, 114 para indígenas, 114 para residentes em Mato Grosso do Sul há mais de 10 anos e 52 para pessoas com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

As inscrições são gratuitas, estão abertas até 5 de novembro e podem ser feitas aqui .

A prova ocorrerá em 22 de novembro em Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

O exame terá 60 questões objetivas de múltipla escolha sobre as áreas do conhecimento de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e prova de Redação.

O resultado final será divulgado em 22 de janeiro de 2027. Convocações para matrícula ocorrerão a partir de fevereiro de 2027.

Veja a lista de cursos oferecidos pelo vestibular:

AQUIDAUANA

Agronomia – Bacharelado — Integral — 26 vagas

Direito – Bacharelado — Noturno — 26 vagas

Engenharia Florestal – Bacharelado — Integral — 26 vagas

Zootecnia – Bacharelado — Integral — 20 vagas

BATAGUASSU

Direito – Bacharelado — Noturno — 26 vagas

CAMPO GRANDE – MORENINHAS

Administração Pública – Bacharelado — Noturno — 18 vagas

Direito – Bacharelado — Noturno — 18 vagas

História – Licenciatura — Noturno — 20 vagas

CAMPO GRANDE – SANTO AMARO

Ciências Biológicas – Bacharelado — Matutino — 20 vagas

Dança – Licenciatura — Vespertino — 14 vagas

Fonoaudiologia – Bacharelado — Matutino — 16 vagas

Geografia – Bacharelado — Noturno — 16 vagas

Geografia – Licenciatura — Noturno — 16 vagas

Letras Português/Espanhol – Licenciatura — Noturno — 20 vagas

Letras Português/Inglês – Licenciatura — Noturno — 20 vagas

Medicina – Bacharelado — Integral — 25 vagas

Pedagogia – Licenciatura — Noturno — 26 vagas

Psicologia – Bacharelado — Matutino — 20 vagas

Teatro – Licenciatura — Vespertino — 14 vagas

Terapia Ocupacional – Bacharelado — Matutino — 16 vagas

Turismo – Bacharelado — Matutino — 20 vagas

CASSILÂNDIA

Agronomia – Bacharelado — Integral — 26 vagas

Letras Português/Inglês – Licenciatura — Noturno — 20 vagas

Matemática – Licenciatura — Noturno — 20 vagas

Silvicultura – Tecnologia — Noturno — 16 vagas

COXIM

Psicologia – Bacharelado — Noturno — 20 vagas

DOURADOS

Ciência da Computação – Bacharelado — Integral — 20 vagas

Ciências Biológicas – Licenciatura — Noturno — 14 vagas

Direito – Bacharelado — Matutino — 26 vagas

Enfermagem – Bacharelado — Integral — 26 vagas

Pedagogia – Licenciatura — Vespertino — 20 vagas

Sistemas de Informação – Bacharelado — Noturno — 20 vagas

Turismo – Bacharelado — Noturno — 20 vagas

JARDIM

Direito – Bacharelado — Noturno — 20 vagas

MARACAJU

Administração – Bacharelado — Noturno — 20 vagas

Agronomia – Bacharelado — Integral — 20 vagas

Pedagogia – Licenciatura — Noturno — 20 vagas

MUNDO NOVO

Agronomia – Bacharelado — Integral — 20 vagas

NAVIRAÍ

Direito – Bacharelado — Noturno — 26 vagas

Engenharia de Alimentos – Bacharelado — Noturno — 20 vagas

Química – Licenciatura — Noturno — 10 vagas

Química Tecnológica e Agroquímica – Bacharelado — Noturno — 14 vagas

NOVA ANDRADINA

Engenharia Civil – Bacharelado — Noturno — 20 vagas

Matemática – Licenciatura — Noturno — 20 vagas

Sistemas de Informação – Bacharelado — Noturno — 20 vagas

PARANAÍBA

Direito – Bacharelado — Matutino — 20 vagas

Direito – Bacharelado — Noturno — 20 vagas

PONTA PORÃ

Administração – Bacharelado — Noturno — 26 vagas

Ciências Contábeis – Bacharelado — Noturno — 20 vagas

Ciências Econômicas – Bacharelado — Noturno — 26 vagas

Gastronomia – Tecnologia — Noturno — 10 vagas

Mídias Sociais Digitais – Tecnologia — Noturno — 20 vagas

Veja o edital completo aqui .

PROCESSO SELETIVO PERMANENTE

UEMS oferece 340 vagas em 19 cursos presenciais, através do Processo Seletivo Permanente, para ingresso em 2027.

Neste caso, é possível usar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) das últimas dez edições.

A seleção classifica os candidatos a partir da maior média geral obtida no Enem, considerando pesos específicos para cada área de conhecimento, de acordo com o curso escolhido.

Das 340 vagas, 179 são para ampla concorrência, 68 para negros, 37 para indígenas, 37 para residentes em Mato Grosso do Sul há mais de 10 anos e 19 para pessoas com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

As inscrições são gratuitas, estão abertas até 18 de janeiro de 2027 e podem ser feitas aqui.

O resultado final deve ser publicado em 27 de janeiro de 2027. Convocações para matrícula serão a partir de fevereiro de 2027.

Veja a lista de cursos oferecidos pelo Processo Seletivo Permanente:

CAMPO GRANDE – SANTO AMARO

Letras – Bacharelado — Vespertino e Noturno — 3 anos — 20 vagas

DOURADOS

Ciências Biológicas – Bacharelado — Integral — 4 anos — 14 vagas

Engenharia Ambiental e Sanitária – Bacharelado — Integral — 5 anos — 20 vagas

Engenharia Física – Bacharelado — Integral — 5 anos — 16 vagas

Física – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas

Letras Português/Espanhol – Licenciatura — Matutino — 4 anos — 20 vagas

Letras Português/Inglês – Licenciatura — Vespertino — 4 anos — 20 vagas

Matemática – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas

Química – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 16 vagas

Química Industrial – Bacharelado — Matutino — 4 anos — 14 vagas

IVINHEMA

Ciências Biológicas – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 14 vagas

Tecnologia em Produção Sucroalcooleira – Tecnologia — Noturno — 3 anos — 20 vagas

JARDIM

Geografia – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas

Letras Português/Inglês – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas

MUNDO NOVO

Ciências Biológicas – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas

Tecnologia em Gestão Ambiental – Tecnologia — Noturno — 3 anos — 20 vagas

PARANAÍBA