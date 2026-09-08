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UEMS oferece 1.383 vagas em 52 cursos para ingresso em 2027

Prova do vestibular ocorrerá em 22 de novembro

Naiara Camargo

Naiara Camargo

08/09/2026 - 09h15
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Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) oferece 1.383 vagas, em 52 cursos presenciais, para ingresso em 2027.

Das 1.383 vagas, 1.043 são através do vestibular e 340 do Processo Seletivo Permanente.

A banca responsável pela prova é a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).

VESTIBULAR

UEMS oferece 1.043 vagas em 52 cursos presenciais, através do vestibular, para ingresso em 2027.

Das 1.043 vagas, 556 são para ampla concorrência, 207 para negros, 114 para indígenas, 114 para residentes em Mato Grosso do Sul há mais de 10 anos e 52 para pessoas com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

As inscrições são gratuitas, estão abertas até 5 de novembro e podem ser feitas aqui.

A prova ocorrerá em 22 de novembro em Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

O exame terá 60 questões objetivas de múltipla escolha sobre as áreas do conhecimento de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e prova de Redação.

O resultado final será divulgado em 22 de janeiro de 2027. Convocações para matrícula ocorrerão a partir de fevereiro de 2027.

Veja a lista de cursos oferecidos pelo vestibular:

AQUIDAUANA

  • Agronomia – Bacharelado — Integral — 26 vagas
  • Direito – Bacharelado — Noturno — 26 vagas
  • Engenharia Florestal – Bacharelado — Integral — 26 vagas
  • Zootecnia – Bacharelado — Integral — 20 vagas

BATAGUASSU

  • Direito – Bacharelado — Noturno — 26 vagas

CAMPO GRANDE – MORENINHAS

  • Administração Pública – Bacharelado — Noturno — 18 vagas
  • Direito – Bacharelado — Noturno — 18 vagas
  • História – Licenciatura — Noturno — 20 vagas

CAMPO GRANDE – SANTO AMARO

  • Ciências Biológicas – Bacharelado — Matutino — 20 vagas
  • Dança – Licenciatura — Vespertino — 14 vagas
  • Fonoaudiologia – Bacharelado — Matutino — 16 vagas
  • Geografia – Bacharelado — Noturno — 16 vagas
  • Geografia – Licenciatura — Noturno — 16 vagas
  • Letras Português/Espanhol – Licenciatura — Noturno — 20 vagas
  • Letras Português/Inglês – Licenciatura — Noturno — 20 vagas
  • Medicina – Bacharelado — Integral — 25 vagas
  • Pedagogia – Licenciatura — Noturno — 26 vagas
  • Psicologia – Bacharelado — Matutino — 20 vagas
  • Teatro – Licenciatura — Vespertino — 14 vagas
  • Terapia Ocupacional – Bacharelado — Matutino — 16 vagas
  • Turismo – Bacharelado — Matutino — 20 vagas

CASSILÂNDIA

  • Agronomia – Bacharelado — Integral — 26 vagas
  • Letras Português/Inglês – Licenciatura — Noturno — 20 vagas
  • Matemática – Licenciatura — Noturno — 20 vagas
  • Silvicultura – Tecnologia — Noturno — 16 vagas

COXIM

  • Psicologia – Bacharelado — Noturno — 20 vagas

DOURADOS

  • Ciência da Computação – Bacharelado — Integral — 20 vagas
  • Ciências Biológicas – Licenciatura — Noturno — 14 vagas
  • Direito – Bacharelado — Matutino — 26 vagas
  • Enfermagem – Bacharelado — Integral — 26 vagas
  • Pedagogia – Licenciatura — Vespertino — 20 vagas
  • Sistemas de Informação – Bacharelado — Noturno — 20 vagas
  • Turismo – Bacharelado — Noturno — 20 vagas

JARDIM

  • Direito – Bacharelado — Noturno — 20 vagas

MARACAJU

  • Administração – Bacharelado — Noturno — 20 vagas
  • Agronomia – Bacharelado — Integral — 20 vagas
  • Pedagogia – Licenciatura — Noturno — 20 vagas

MUNDO NOVO

  • Agronomia – Bacharelado — Integral — 20 vagas

NAVIRAÍ

  • Direito – Bacharelado — Noturno — 26 vagas
  • Engenharia de Alimentos – Bacharelado — Noturno — 20 vagas
  • Química – Licenciatura — Noturno — 10 vagas
  • Química Tecnológica e Agroquímica – Bacharelado — Noturno — 14 vagas

NOVA ANDRADINA

  • Engenharia Civil – Bacharelado — Noturno — 20 vagas
  • Matemática – Licenciatura — Noturno — 20 vagas
  • Sistemas de Informação – Bacharelado — Noturno — 20 vagas

PARANAÍBA

  • Direito – Bacharelado — Matutino — 20 vagas
  • Direito – Bacharelado — Noturno — 20 vagas

PONTA PORÃ

  • Administração – Bacharelado — Noturno — 26 vagas
  • Ciências Contábeis – Bacharelado — Noturno — 20 vagas
  • Ciências Econômicas – Bacharelado — Noturno — 26 vagas
  • Gastronomia – Tecnologia — Noturno — 10 vagas
  • Mídias Sociais Digitais – Tecnologia — Noturno — 20 vagas

Veja o edital completo aqui.

PROCESSO SELETIVO PERMANENTE

UEMS oferece 340 vagas em 19 cursos presenciais, através do Processo Seletivo Permanente, para ingresso em 2027.

Neste caso, é possível usar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) das últimas dez edições.

A seleção classifica os candidatos a partir da maior média geral obtida no Enem, considerando pesos específicos para cada área de conhecimento, de acordo com o curso escolhido.

Das 340 vagas, 179 são para ampla concorrência, 68 para negros, 37 para indígenas, 37 para residentes em Mato Grosso do Sul há mais de 10 anos e 19 para pessoas com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

As inscrições são gratuitas, estão abertas até 18 de janeiro de 2027 e podem ser feitas aqui.

O resultado final deve ser publicado em 27 de janeiro de 2027. Convocações para matrícula serão a partir de fevereiro de 2027.

Veja a lista de cursos oferecidos pelo Processo Seletivo Permanente:

CAMPO GRANDE – SANTO AMARO

  • Letras – Bacharelado — Vespertino e Noturno — 3 anos — 20 vagas

DOURADOS

  • Ciências Biológicas – Bacharelado — Integral — 4 anos — 14 vagas
  • Engenharia Ambiental e Sanitária – Bacharelado — Integral — 5 anos — 20 vagas
  • Engenharia Física – Bacharelado — Integral — 5 anos — 16 vagas
  • Física – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas
  • Letras Português/Espanhol – Licenciatura — Matutino — 4 anos — 20 vagas
  • Letras Português/Inglês – Licenciatura — Vespertino — 4 anos — 20 vagas
  • Matemática – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas
  • Química – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 16 vagas
  • Química Industrial – Bacharelado — Matutino — 4 anos — 14 vagas

IVINHEMA

  • Ciências Biológicas – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 14 vagas
  • Tecnologia em Produção Sucroalcooleira – Tecnologia — Noturno — 3 anos — 20 vagas

JARDIM

  • Geografia – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas
  • Letras Português/Inglês – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas

MUNDO NOVO

  • Ciências Biológicas – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas
  • Tecnologia em Gestão Ambiental – Tecnologia — Noturno — 3 anos — 20 vagas

PARANAÍBA

  • Ciências Sociais – Bacharelado — Noturno — 4 anos — 10 vagas
  • Ciências Sociais – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 16 vagas
  • Pedagogia – Licenciatura — Noturno — 4 anos — 20 vagas

PRORROGADO!

Com 958 vagas em MS, Fies prorroga inscrições; veja como se inscrever

Em Campo Grande, geralmente participam do Fies UCDB, Uniderp, Unigran e Instead

18/07/2026 08h15

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Fachada da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB)

Fachada da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) Valdenir Rezende/Arquivo

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As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foram prorrogadas até às 22h59min de domingo (19).

São 958 vagas em Mato Grosso do Sul, para ingresso no segundo semestre de 2026, em universidades privadas.

Em Campo Grande, algumas universidades privadas costumam participar do Fies, como Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Uniderp, Unigran e Instead.

No Brasil, são ofertadas75,5 mil vagasem 1.274 instituições privadas de ensino superior, distribuídas entre 28.741 cursos.

O Fies é um programa do governo federal que financia cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior. O objetivo é oferecer acesso ao ensino superior a estudantes de baixa renda.

Veja o calendário e datas principais relativas ao Fies:

  • Inscrições: 14 a 19 de julho
  • Resultado: 30 de julho
  • Complementação das inscrições: 31 de julho a 4 de agosto
  • Lista de Espera: 7 a 24 de setembro

Os requisitos para se inscrever no Fies são:

  • Ter participado do ENEM a partir da edição de 2010
  • Não ter feito o ENEM na condição de "treineiro"
  • Ter obtido no ENEM média aritmética igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a 0
  • Ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos

Saiba como se inscrever:

  1. Acesse este site
  2. Faça login com sua conta Gov.br
  3. Preencha seus dados pessoais e as informações: CPF, data de nascimento e renda dos integrantes
  4. Escolha o curso, a instituição de ensino e o turno desejados entre as opções disponíveis
  5. Confirme a inscrição e acompanhe o resultado nas datas previstas no edital

 

temporárias

IBGE prorroga inscrições em processo seletivo com 32 vagas em MS

As remunerações vão de R$ 2.932,00, para os cargos de nível médio, e R$ 5.255,40, para os cargos de nível superior

16/07/2026 16h36

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Profissionais irão atuar nas operações do 12º Censo Agropecuário e também no levantamento da População em Situação de Rua

Profissionais irão atuar nas operações do 12º Censo Agropecuário e também no levantamento da População em Situação de Rua Foto: Helena Pontes / IBGE

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O Instituto Brasileiro de Geogragia e Estatística (IBGE) prorrogou as inscrições do processo seletivo com 32 vagas em Mato Grosso do Sul para os cargos de Agente Censitário de Qualidade (ACQ) e Analista Censitário (AC). O interessados passam a ter até o dia 20 de julho para se inscrever na seleção.

O processo seletivo tem como objetivo de contratar profissionais para atuar nas operações do 12º Censo
Agropecuário e também no levantamento da População em Situação de Rua.

Em Mato Grosso do Sul, as 32 vagas são para Campo Grande, sendo nove para analista censitário de qualidade, que exige nível médio, e 23 para analista censitário, de nível superior.

As vagas são temporárias e as inscrições devem ser feitas no site do Instituto Avalia, organizador do certame. A taxa é de R$ 41,76 para ensimo médio e R$ 37 para nível superior.

As remunerações vão de R$ 2.932,00, para os cargos de nível médio, e R$ 5.255,40, para os cargos de nível superior.

Além dos salários, os servidores terão direito a benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxíliotransporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional, conforme a legislação vigente.

As vagas de Analista Censitário abrangem diversas áreas do conhecimento, entre elas Geoprocessamento, Agronomia, Ciências Sociais, Assistência Social, Tecnologia da Informação, Desenvolvimento de Sistemas, Jornalismo, Medicina, Engenharia e Estatística, entre outras especialidades previstas no edital.

Os profissionais atuarão em atividades administrativas, operacionais, de supervisão, de suporte tecnológico, de controle de qualidade e demais especialidades relacionadas à realização dos Censos. 

Apesar dos contratos serem temporários, o IBGE ressalta que, como os contratados devem atuar em mais de um Censo, os profissionais poderão se manter no instituto pelo período máximo de contratação, que é de 4 anos.

O resultado preliminar do deferimento das inscrições deve ser divulgado em 7 de agosto, com prazo para recursos nos dias 10 e 11 de agosto e publicação da relação definitiva em 18 de agosto.

As provas objetivas estão previstas para o dia 30 de agosto de 2026 e serão aplicadas em todas as capitais brasileiras.

Confira a distribuição de vagas para os cargos que exigem nível superior em Campo Grande:

Profissionais irão atuar nas operações do 12º Censo Agropecuário e também no levantamento da População em Situação de Rua

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