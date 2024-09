IBGE abre concurso com salários de R$ 1,5 mil e vagas em MS

Das quarenta e duas oportunidades disponíveis em território nacional, Mato Grosso do Sul está encarregado pela abertura de quatro totais - Marcelo Victor/Correio do Estado

Mato Grosso do Sul aparece na lista de Unidades da Federação relacionada para abertura de vagas no concurso público do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), lançado oficialmente a partir desta sexta-feira (13).

Conforme publicado na terceira seção da edição de hoje (13) do Diário Oficial da União (DOU), o processo seletivo unificado é lançado com um total previsto de 42 oportunidades.

Segundo consta no documento oficial, a função a ser exercida pelo candidato ao processo seletivo unificado será a de Agente de Pesquisas e Mapeamento.

Iniciativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a portaria oficial é publicada em ação conjunta dos ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; e do Planejamento e Orçamento.

Com salários de R$ 1.512,38, a duração estipulada dos contratos é de até um ano, que podem ser prorrogados por três anos totais, sendo que o agente deverá, entre outras funções:

Visitar domicílios e estabelecimentos para coleta de dados e pesquisas

Realizar e(ou) agendar entrevistas presenciais ou por telefone

Entregar e(ou) transmitir ao seu superior os questionários preenchidos ou enviados por meio eletrônico

Dar suporte à realização e(ou) à atualização dos levantamentos geográficos

Coletar feições cartográficas ou temáticas do território,

Coletar nomes geográficos e elementos afins necessários aos levantamentos cartográficos e pesquisas

Preparar em gabinete ou em campo insumos para a realização de coleta e imagens

Dar suporte à coleta de coordenadas geográficas próprias dos levantamentos cartográficos e geodésicos necessários à realização das pesquisas

Transferir ou transcrever os limites definidores dos setores rurais e urbanos para o mapeamento censitário

Converter para meio digital as informações de formulários de dados referentes a cadastros específicos.

Vagas disponíveis

Além de Mato Grosso do Sul, há vagas disponíveis para os seguintes Estados:

ES: 4

MT: 3

PR: 4

RS: 12

SC: 15

Das quarenta e duas oportunidades disponíveis em território nacional, Mato Grosso do Sul está encarregado pela abertura de quatro totais, destinadas para os municípios de Coxim e Paranaíba, sendo duas vagas em cada uma das cidades.

As inscrições são presenciais, com os seguintes endereços em Mato Grosso do Sul: em Coxim - Travessa Manoel Pedro da Cunha, 43, Bairro Vila Uldia; enquanto Paranaíba, destina a Rua Franklin Augusto Salles, 805, Centro, para atendimento.

Como se inscrever

Importante lembrar que, para esse concurso do IBGE não é cobrada taxa de inscrição, sendo que o edital completo, bem como formulários para inscrições e recursos estão disponíveis no Portal do IBGE.

Basta acessar a aba "Institucional" do site e clicar em "Trabalhe Conosco". Nesta página, basta selecionar a opção "2024/04 - Agente de Pesquisas e Mapeamento", ou CLICAR AQUI, para ser redirecionado aos arquivos, disponíveis tanto em PDF como DOCX.

Vale destacar também que, o único pré-requisito para a função é que o candidato possua até o ensino médio completo, sem necessidade de curso superior, sendo preciso ter a idade mínima de 18 anos completos até a data de contratação.

Como se trata de um exercício de visitas e percursos, é apontado em edital que o candidato possua aptidão física e mental exigidas das atribuições da função.

Abaixo você confere uma versão do edital do concurso público do IBGE, disponível também na área "trabalhe conosco":

