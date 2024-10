Empresa de bioenergia anuncia investimento de R$1,3 bilhão em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Durante o evento Lide Brazil Conference, que ocorre em Londres, na Inglaterra, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), anunciou em suas redes sociais que a empresa de bioenergia Raízen investirá R$ 1,3 bilhão em uma de suas unidades localizadas no município de Caarapó, a 273 quilômetros de Campo Grande.

O investimento foi confirmado pelo vice-presidente de Relações Institucionais da Cosan, Cláudio Oliveira, que é uma empresa conglomerada brasileira com negócios nas áreas de açúcar, álcool, energia, lubrificantes e logística.

"A empresa Raízen hoje tem 9 plantas a serem projetadas, e uma delas será em Mato Grosso do Sul. Duas estão em operação, quatro estão em construção e três vão entrar nessa fase, o que demonstra um enorme investimento da empresa,” relatou aos empresários que participaram do evento

Em suas redes sociais, o governador divulgou o investimento que mudará as estratégias de crescimento de Mato Grosso do Sul no cenário da cana-de-açúcar.

“O que esse investimento significa? Vão usar o bagaço de cana para produzir etanol a partir do bagaço na mesma planta que eles têm em Caarapó. Isso vai aumentar o número de empregos e a renda para o estado, gerando benefícios para as pessoas e, principalmente, para o desenvolvimento de Caarapó e toda a região”.

A LIDE Brazil Conference, evento que reúne um grupo de líderes empresariais para discutir as oportunidades econômicas do país, segue até a próxima quinta-feira (31), quando Riedel deve discutir com autoridades de outros países a sustentabilidade e a transição energética no Brasil.

No evento, Riedel discutiu com empresários as potencialidades e as vantagens competitivas do estado no cenário internacional.

Além de Eduardo Riedel, os secretários Rodrigo Perez (Segov) e Jaime Verruck (Semadesc) também participam do evento, que reúne investidores, empresários e líderes do Brasil e de outros países.

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel- Fotos: Felipe Gonçalves / LIDE Fotos: Felipe Gonçalves / LIDE



Lide Conference Brazil

Um dos maiores eventos do Grupo de Líderes Empresariais iniciou hoje (29) e vai até quinta-feira (31), onde os participantes terão a oportunidade de debater melhorias no setor do agronegócio brasileiro.

A conferência apresentará as oportunidades do Brasil para investimentos internacionais no agronegócio, sustentabilidade, transição energética, indústria, serviços e tecnologia. A iniciativa é do LIDE, da FOLHA de S.Paulo e do portal UOL.

Conforme divulgado pela organização, a LIDE Brazil Conference reúne 143 empresários, 4 senadores, 4 deputados federais, 3 governadores, o ex-presidente Michel Temer, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e os presidentes da Câmara Federal, Arthur Lira, e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco.

Além de Riedel, estarão presentes os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e do Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil).

Empresas mundiais, como Suzano, Eldorado, Bracell e Arauco, que investem em Mato Grosso do Sul, também marcam presença no evento.

Apesar de ser realizado no exterior, o estado de Mato Grosso do Sul é tema de debate entre os empresários, uma vez que o estado enfrenta desafios em transformações logísticas, geração de empregos, melhoria da qualidade de vida e aumento da renda da população sul-mato-grossense.

Investimentos

Em agosto de 2023, durante o evento empresarial MS Day em São Paulo (SP), a Raízen relatou que pretendia investir R$ 1,3 bilhão para modernizar sua usina de Caarapó, em Mato Grosso do Sul, e tornar viável a produção de etanol de segunda geração (E2G).

Em 2021, a Raízen adquiriu três usinas da Biosev em Mato Grosso do Sul, localizadas em Rio Brilhante, Maracaju e Caarapó.

Atualmente, a empresa possui 149 mil hectares de cana-de-açúcar plantados no Estado, com produção de 508 mil toneladas de açúcar e 398 mil litros de etanol de primeira geração por safra

A expectativa é de moagem de 10 milhões de toneladas neste ano e o potencial de crescimento da produção da matéria-prima no Estado está entre 10% e 15%.



