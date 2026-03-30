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Diesel lidera: saiba como garantir os benefícios fiscais oferecidos pelo Estado

Veja se você tem direito às concessões realizadas nesta segunda-feira

Alison Silva e Naiara Camargo

Alison Silva e Naiara Camargo

30/03/2026 - 16h45
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O Governo de Mato Grosso do Sul prorrogou nesta segunda-feira (30) uma série de benefícios fiscais, reduziu tributos e isentou impostos dos setores de agronegócio, indústria, comércio, saúde, transporte e energia, destaque para a redução do diesel, uma das mais comentadas. A lista conta com 77 benefícios. 

Cabe destacar que o preço do biodiesel está nas alturas, afetado pela guerra no Oriente Médio, e acordo com pesquisa realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do diesel comum é de R$ 7,11, variação entre R$ 6,59 e R$ 7,89.

De modo geral, o Estado pretende deixar de arrecadar R$ 60 milhões em dois meses, reduzindo o preço do diesel para aliviar o bolso de consumidores e empresários.

“A gente tende a dar o benefício por dois meses, por mais que isso também impacte na nossa receita, mas num momento onde a pressão sobre o valor do diesel é muito grande, nós chegamos a bater hoje 150 dólares o barril de petróleo, fora, uma guerra completamente fora do nosso alcance ou capacidade de interferência. Mas a consequência prática aqui é o diesel subindo na bomba. Então, a gente tende a dar esses dois meses de redução”, detalhou o governador de MS, Eduardo Riedel, em coletiva de imprensa. 

Como acessar? 

1Identifique o benefício do seu setor de atividade (use este guia para localizar os incentivos disponíveis para sua atividade econômica). 

2 - Verifique a fundamentação legal correspondente - para cada benefício está indicada a norma e o artigo específico (Regulamento do ICMS, decreto). 

3 - Confirme os requisitos - nos casos em que já esteja indicado que o benefício é "autoaplicável" não há necessidade de solução, basta que a operação realizada se enquadre na situação ou condição prevista na normal legal.

Nos casos em que esteja indicado que o benefício é "condicionado", verifique se há necessidade de solicitação à Sefaz. Se não houver, basta proceder conforme indicado (atender as obrigações acessórias).

Caso seja necessário autorizar autorização, acesse a página da Sefaz aqui, onde estão disponibilizadas as cartas de serviço, e verifique as orientações na Carta correspondente ao benefício que pretende solicitar. Caso reste alguma dúvida, solicite auxílio à Sefaz por aqui!

4 - Consulte seu contador ou assessor tributário - Solicite orientações sobre a emissão dos documentos fiscais para atendimento das obrigações acessórias.

O aproveitamento dos benefícios fiscais depende do atendimento dos requisitos, da correta emissão dos documentos fiscais e registro na Escrituração Fiscal Digital. 

Minha empresa pode acumular mais de um benefício?

 - Sim, desde que cada benefício tenha base legal e que não haja vedação vedação específica Consulte um contador ou a Sefaz/MS para análise específica do seu caso. 

Vale para empresas do Simples Nacional?

- Se aplicam a todas as empresas, desde que não haja vedação específica na norma legal, independente do regime tributário. Há beneficios específicos para empresas do Simples nacional, como isenção no fornecimento de informações. Verifique com a Sefaz. 

Como saber se meu produto se enquadra na lista? 

Os benefícios vinculados a produtos indicam o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) da mercadoria beneficiada. Consulte o seu contador sobre o enquadramento do seu produto na tabela de classificação NCM. -Clique aqui para descobrir o código NCM de uma mercadoria. 

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MS MANTEM ZERO ICMS

Governo lança pacote que torna o estado o mais competitivo do Brasil

Com quase 80 decretos, gestão Riedel isenta medicamentos, bares e restaurantes, além de reduzir a tributação para o agronegócio e cesta básica.

30/03/2026 04h45

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Riedel, manterá aliquota zero para bares e restaurantes

Riedel, manterá aliquota zero para bares e restaurantes Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

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O governo de Mato Grosso do Sul começa nesta semana a formalizar quase 80 decretos de incentivo fiscal para diversos setores. Com os decretos, que começam a ser publicados nos próximos dias, mais de 10 setores da economia local serão beneficiados.

Entre os grupos a receberem os incentivos fiscais estão áreas como saúde, bares e restaurantes, comércio de combustíveis, agropecuária, indústria, geração de energia, transporte, outros serviços, consumo essencial e proteção social e ambiental.

O objetivo do governador Eduardo Riedel (PP) é manter o Estado como um dos que praticam as menores alíquotas de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em várias atividades fundamentais para a estruturação da economia.

Atualmente, o Estado mantém uma alíquota média de ICMS de 17%, enquanto estados vizinhos têm uma alíquota média que se aproxima dos 20%. De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), a redução na carga tributária, em se tratando de ICMS, nos últimos três anos chegou a 10%.

O governo do Estado, por exemplo, prepara decretos para manter a alíquota praticada para donos de bares e restaurantes em 2,7%, em média, preservando assim as condições que existiam no início da década, na época da pandemia. Ela é, por exemplo, bem inferior à média praticada por estados vizinhos, como Mato Grosso, Paraná e São Paulo, e também de outras regiões, onde passa a chegar a duas casas decimais, entre 12% e 19%.

A manutenção das mesmas alíquotas da época da pandemia pelo governo também alcançará hotéis, pousadas e setores ligados ao turismo e à alimentação.

“Mais do que reduzir tributos, a proposta busca criar um ambiente favorável ao crescimento econômico, estimular setores produtivos e ampliar a inclusão social. A estruturação da política fiscal ocorre em um momento decisivo para o planejamento econômico estadual, especialmente diante das mudanças estruturais trazidas pela reforma tributária em curso no País”, disse o titular da Sefaz, Flávio César.

Vários setores

O governo de Mato Grosso do Sul também prepara decretos para a área da saúde. A ideia é isentar de ICMS as importações feitas por entidades assistenciais, como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), para a aquisição de medicamentos, alimentos especiais, reagentes laboratoriais, insumos e equipamentos médicos utilizados para diagnóstico, triagem neonatal e controle de doenças como diabete, câncer e deficiência de vitaminas e nutrientes.

Ainda nesse segmento da saúde, também ficará isenta de imposto a compra de equipamentos médico-hospitalares sem similares produzidos no Brasil. Os hospitais e clínicas que fizerem uso do benefício vão compensá-lo com a prestação de serviços médicos, exames radiológicos, de diagnóstico por imagem e laboratoriais, em valor igual ou superior à desoneração, apurou o Correio do Estado.

O processo de isenção e compensação será todo monitorado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) e também pela Sefaz.

Na agricultura, a gestão de Eduardo Riedel pretende isentar de ICMS operações internas com irrigadores ou sistemas de irrigação por aspersão ou gotejamento. O objetivo é fortalecer e desonerar atividades como agricultura e horticultura.

Alguns tipos de veículos e máquinas para indústrias, equipamentos industriais, medicamentos para gripe e HIV, aquecedores solares, cestas básicas e energia elétrica para irrigação rural também estão subsidiados pelo governo e serão atingidos pelo decreto.

O governo do Estado também pretende manter, no pacote que será lançado nesta semana, benefícios fiscais para produtos como o etanol anidro combustível (que é adicionado à gasolina), álcool etílico combustível, produtos alimentícios produzidos dentro de Mato Grosso do Sul e vários outros itens que serão informados ao longo da semana.

Comparativo

O Correio do Estado fez um levantamento comparando a carga tributária de Mato Grosso do Sul, quando se trata de ICMS, com a de outros estados brasileiros, um por região.

Nos medicamentos, por exemplo, o Estado tem uma carga zerada de ICMS, enquanto São Paulo cobra 12%, Mato Grosso, 6%, Bahia, 20,5%, Paraná, 12%, e Pará, 19%.

O ICMS sobre a cesta básica também é menor em MS, onde a alíquota é de 7% – em São Paulo é de 12%, em Mato Grosso, 12%, na Bahia, 20,5%, no Paraná, 12%, e no Pará, 10%.
A alíquota do mesmo imposto sobre máquinas agrícolas também é menor em Mato Grosso do Sul, de 5,6% – em São Paulo é de 9%, em Mato Grosso, 10%, na Bahia, 20,5%, no Paraná, 12%, e no Pará, também 12%. 

Combustíveis

No caso dos combustíveis, cujo preço ao consumidor tem escalado neste mês em razão da guerra no Oriente Médio, Mato Grosso do Sul consegue praticar uma alíquota menor em combustíveis que não têm a tributação monofásica, como o etanol e o gás natural veicular, que o Estado tem mais liberdade para tributar.

O etanol e o GLP em Mato Grosso do Sul têm uma alíquota de 12%, enquanto São Paulo pratica uma alíquota de 18%, Mato Grosso, 17%, Bahia, 20%, Paraná, 19,5%, e Pará, de 19%.


 

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1194, sábado (28/03): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

29/03/2026 08h50

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1194 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 28 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 700 mil.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
42 apostas ganhadoras, R$ 2.619,17

5 acertos
1.922 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos
24.356 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Fevereiro - 64.027 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1194 são:

  • 19, 24, 07, 10, 28, 08, 25

  • Mês da sorte: 02

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1195

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 31 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 1195. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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