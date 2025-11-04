Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Endividamento atinge patamar histórico no Brasil; em MS, dívidas somam R$8,8 milhões

Em meio ao cenário, Serasa promove a 34ª edição do Feirão de Negociação até o dia 30 de novembro, com condições de até 99% de desconto em dívidas ativas

Karina Varjão

Karina Varjão

04/11/2025 - 18h14
O número de brasileiros endividados alcançou um recorde histórico em 2025. Segundo o porta-voz da Serasa, Emir Zanatto, cerca de 80 milhões de pessoas possuem algum tipo de dívida ativa. Destas, 1,2 milhão são sul-mato-grossenses. 

De agosto para setembro, 318.461 cidadãos não conseguiram pagar as dívidas no País e o montante de inadimplências em todo o território brasileiro soma mais de R$496,6 milhões.

“Em linha geral, existe pouca educação financeira no Brasil. Então, muitas vezes, as pessoas resolvem as dívidas e, em algum momento, voltam a ter dificuldade, ou porque usou o crédito de forma inadequada ou por causa de fatores macroeconômicos, como desemprego. Por isso, estamos passando hoje por esse número recorde, que gera um impacto grande na economia”, afirmou Zanatto. 

Ele explicou ao Correio do Estado que, embora o número de inadimplentes tenha aumentado, o valor das dívidas permanece estável, o que indica que os motivos que levam as pessoas a se endividarem não têm muita alteração. 

“As pessoas têm, em média, seis dívidas que, somadas, chegam a quase R$7 mil. São valores relativamente baixos, mas que se acumulam com o tempo. No Brasil, o amior motivo de inadimplência ainda são os bancos e cartões de crédito e o segundo maior motivo são os ‘utilities’, que são contas de água, de luz. O que é preocupante, porque, geralmente, não são contas muito altas”, detalhou. 

Em Mato Grosso do Sul, a Serasa registrou, no mês de setembro, 5.298,655 dívidas ativas que, somadas, resultam em um montante de R$8.853.246.478. O valor médio da dívida por pessoa é de R$7.278,45 e o valor médio por inadimplência é de R$1.670,85. 

No Estado, seguindo o patamar nacional, a maior causa de endividamento são os bancos e cartões (29,48%). Em seguida, aparecem as dívidas financeiras, como de empréstimo de dinheiro (18,75) e os serviços (13,06%). Em quarto lugar, as dívidas de utilities (13,06%), seguido do varejo (10,98%). Nas últimas posições ficam Telecom (3,49%), Cooperativas (3,42%) e Securitizadoras (2,51%). 

Dados de algumas grandes cidades de MS / Fonte: Serasa

Novos produtos

Zanatto afirmou que a Serasa tem investido em ações para promover o consumo responsável. Uma das iniciativas é a criação de uma vertical de educação financeira dentro da empresa, que busca orientar o consumidor sobre como gerenciar o crédito e evitar o endividamento recorrente. 

Além disso, a companhia trabalha no desenvolvimento de novos produtos acessíveis, como seguros que protejam as contas básicas (como água e luz) em situações de perda de renda, ou que auxiliem, por exemplo, motoristas autônomos que dependem do veículo como fonte de sustento.

“Como a gente ajuda as pessoas a construírem patrimônio e protegerem esse patrimônio? Porque as eventualidades vão acontecer. Como a gente faz para ela não precisar dar um passo para trás todas as vezes que acontecer alguma coisa? Então, como princípio para a Serasa, faz sentido encontrar momentos em que a gente consegue trazer parceiros e oferecer produtos que vão ajudar as pessoas a voltarem a consumir o mercado, mas sempre de uma forma responsável, sempre de uma forma mais consciente”, disse. 

Feirão de Negociação

Assim, com o objetivo de permitir que mais pessoas limpem o nome, a Serasa iniciou da última segunda-feira (3) até o dia 30 de novembro mais uma edição do Feirão de Negociação, que prometer ser o maior da história. São oferecidos descontos de até 99% para quitação das dívidas ativas e, segundo Zanatto, a adesão tem superado as expectativas. 

“O primeiro dia do feirão foi 40% superior ao do ano passado. Já foram mais de 260 mil dívidas quitadas em apenas um dia em todo o País. O interesse do brasileiro em ter o nome limpo é muito grande. Então, eu espero que esse, de fato, seja o maior feirão da história”, destacou. 

Nesta 34ª edição do Feirão, os sul-mato-grossenses podem procurar um atendimento presencial nas agências dos Correios ou mesmo de forma online, pelo site Limpa Nome, pelo aplicativo do Serasa (disponível para iPhone e aparelhos android) ou mesmo através do whatsapp oficial (11) 99575-2096.

Para o atendimento presencial durante o "Feirão Limpa Nome", é necessário que o consumidor titular leve apenas um documento oficial com foto.

Enquanto que no Feirão Limpa Nome de março houve um montante de 1.456 empresas relacionadas para ofertarem facilidades na quitação de dívidas, o total de entidades desta edição subiu para 1,6 mil dos mais variados setores. 

A possibilidade de alcançar até 99% de desconto na renegociação das dívidas se mantém para esse Feirão, com a novidade da edição ficando por conta da chance de obter parcelamentos a partir de R$9.90, conforme as condições de cada credor. 


 

Compartilhar
Compartilhar
