Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

INCENTIVO FISCAL

Entre 77 benefícios fiscais, Riedel destaca redução do diesel

Estado cogita deixar de arrecadar R$ 60 milhões em dois meses, reduzindo o preço do diesel

Naiara Camargo

Naiara Camargo

30/03/2026 - 13h10
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Governo de Mato Grosso do Sul prorrogou benefícios fiscais, reduziu tributos e isentou impostos dos setores de agronegócio, indústria, comércio, saúde, transporte e energia.

Entre os 77 benefícios fiscais, a redução do diesel foi destaque e uma das mais comentadas.

Vale ressaltar que o preço do biodiesel está nas alturas e, com a guerra no Oriente Médio, só vem aumentando. De acordo com pesquisa realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do diesel comum é de R$ 7,11, variando entre R$ 6,59 e R$ 7,89.

Para aliviar o impacto ao sul-mato-grossense, o Governo de MS cogita reduzir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do diesel.

Estado pretende deixar de arrecadar R$ 60 milhões em dois meses, reduzindo o preço do diesel para aliviar o bolso de consumidores e empresários.

“A gente tende a dar o benefício por dois meses, por mais que isso também impacte na nossa receita, mas num momento onde a pressão sobre o valor do diesel é muito grande, nós chegamos a bater hoje 150 dólares o barril de petróleo, fora, uma guerra completamente fora do nosso alcance ou capacidade de interferência. Mas a consequência prática aqui é o diesel subindo na bomba. Então, a gente tende a dar esses dois meses de redução”, detalhou o governador de MS, Eduardo Riedel, em coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira (30).

Segundo o governador, o diesel não afeta diretamente o cidadão devido ao baixo número de carros de passeio, mas sim indiretamente, por conta do transporte de mercadorias e insumos.

“O diesel não afeta diretamente o cidadão, porque o número de carro de passeio a diesel é pequeno. Mas ele afeta o custo de produção e chega lá no cidadão pelo custo de produção, do transporte, da logística, do caminhão, da produção de uma maneira geral”, explicou o governador.

Reunião será realizada na tarde desta segunda-feira (30) para tratar sobre a redução no preço.

Riedel ainda destacu que o Procon Estadual irá fiscalizar postos de combustíveis para que a redução realmente chegue ao consumidor.

BENEFÍCIO FISCAL

O Governo de Mato Grosso do Sul prorrogou 77 benefícios fiscais, que beneficiam 12 setores da economia, até 31 de dezembro de 2026.

Em outras palavras, o Estado manteve a redução de tributos para 2026, medida que diminui a carga tributária para pequenas empresas, estende prazos de benefícios fiscais e aumenta a liquidez.

O foco é manter o Estado como um dos que praticam as menores alíquotas de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em várias atividades fundamentais para a estruturação da economia. Atualmente, o Estado mantém uma alíquota média de ICMS de 17%, enquanto estados vizinhos têm uma alíquota média que se aproxima dos 20%. De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), a redução na carga tributária, falando de ICMS, chegou a 10% nos últimos três anos.

De acordo com o governador de MS, Eduardo Riedel (PP), o Estado deixa de arrecadar R$ 60-70 milhões por ano com a redução de tributos. Para compensar essa perda, o Governo de MS vai cortar gastos de várias áreas, como despesas com diária e viagens de servidores.

De acordo com o governo de MS, os impactos econômicos e de desenvolvimento são:

  • Expansão da produção: aumento da capacidade produtiva e volume de bens e serviços na economia
  • Geração de empregos: criação de novas vagas de trabalho
  • Aumento da renda: elevação do poder de compra e maior circulação de recursos
  • Mercado interno: fortalecimento da economia local
  • Inclusão produtiva: integração de micro e pequenas empresas na cadeia produtiva formal, gerando oportunidades e crescimento sustentável
  • Redução da informalidade: garantia de direitos trabalhistas
  • Interiorização: investimento em cidades do interior, diminuindo desigualdades regionais
  • Novas oportunidades: descentralização do acesso a crédito

Segundo o governo de MS, o objetivo é:

  • Estimular a atividade econômica
  • Garantir segurança jurídica e previsibilidade para empresários
  • Corrigir desigualdades
  • Promover setores estratégicos
  • Garantir o bem-estar social
  • Manter uma política fiscal abrangente
  • Fomentar o desenvolvimento de empresas aqui instaladas
  • Atender necessidades dos segmentos da economia dos produtores rurais e dos cidadãos sul-mato-grossenses

Os benefícios abrangem vários setores, como agronegócio, indústria, comércio, saúde, transporte e energia. Veja cada segmento detalhado:

SAÚDE

  • Medicamentos: isenção para medicamento essenciais, como tratamento do HIV, câncer e gripe
  • Vacinas
  • Equipamentos médico-hospitalares
  • Importações: isentar de ICMS as importações feitas por entidades assistenciais, como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae)

COMÉRCIO

  • Bares e restaurantes: carga tributária reduzida para 2% ou 7%

COMBUSTÍVEIS E ENERGIA

  • Gás natural e GLP
  • Biogás e biometano
  • Etanol e biodiesel
  • Aviação: incentivos fiscais ao combustível sustentável de aviação (SAF)

AGROPECUÁRIA

  • Máquinas agrícolas
  • Irrigação
  • Pecuária: produção animal e derivados
  • Agricultura familiar: queijo artesanal

INDÚSTRIA

  • Máquinas industriais
  • Mandioca
  • Derivados
  • Calçados
  • Erva-mate
  • Programas logísticos: PROEXRP

ENERGIA

  • Isenção para consumo residencial de baixa renda; incentivos fiscais para energia solar e eólica

TRANSPORTE:

  • Carga tributária reduzida para transporte intermunicipal; isenção para táxi; Programa Decola MS

TELECOMUNICAÇÕES

  • Incentivo fiscal para empresas de telecomunicação e radiodifusão

SERVIÇOS PORTUÁRIOS

  • Benefícios fiscais para empresas portuárias e logística integrada de transporte de cargas

CESTA BÁSICA

  • Alimentos: carga tributária reduzida para cerca de 7%

LOGÍSTICA REVERSA

  • Reutilização de embalagens e logística reversa: isenção total

DOAÇÕES E ISENÇÕES

  • Isenção em doações para órgãos públicos, medicamentos e aquisição de veículos para educação e PcD

Segundo o presidente do Sindicato Empresarial de hospedagem e alimentação, Juliano Wertheimer, mais de 14 mil empresas, do setor de bares e restaurantes, serão beneficiadas com as medidas.

O papel da política fiscal é induzir o desenvolvimento econômico via tributação, gasto público e incetivos fiscais.

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1194, sábado (28/03): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

29/03/2026 08h50

Compartilhar

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1194 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 28 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 700 mil.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
42 apostas ganhadoras, R$ 2.619,17

5 acertos
1.922 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos
24.356 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Fevereiro - 64.027 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1194 são:

  • 19, 24, 07, 10, 28, 08, 25

  • Mês da sorte: 02

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1195

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 31 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 1195. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 341, sábado (28/03): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

29/03/2026 08h40

Compartilhar

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 341 da + Milionária na noite deste sábado, 28 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 32,5 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos
1 aposta ganhadora, R$ 212.595,00

5 acertos + 1 ou nenhum trevo
20 apostas ganhadoras, R$ 4.724,33

4 acertos + 2 trevos
101 apostas ganhadoras, R$ 1.002,33

4 acertos + 1 ou nenhum trevo
937 apostas ganhadoras, R$ 108,04

3 acertos + 2 trevos
1608 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo
9725 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos
10625 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo
66441 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 341 são:

  • 21, 50, 18, 41, 38, 01

  • Trevos sorteados: 05 e 02

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 342

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 1 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 342. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2990, sábado (28/03): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2990, sábado (28/03): veja o rateio

2

Revendas declaram guerra ao cosumidor e reajustam a gasolina pela 4ª semana
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Revendas declaram guerra ao cosumidor e reajustam a gasolina pela 4ª semana

3

Celulose da 5ª megafábrica de MS pode ser escoada por hidrovia
estudos

/ 1 dia

Celulose da 5ª megafábrica de MS pode ser escoada por hidrovia

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3648, sábado (28/03): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3648, sábado (28/03): veja o rateio

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6988, sábado (28/03): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6988, sábado (28/03): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadorias concedidas após 2019 podem ter revisões previdenciárias
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Aposentadorias concedidas após 2019 podem ter revisões previdenciárias
Seguros: Doença do Trabalho gera Indenização por Acidente?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Seguros: Doença do Trabalho gera Indenização por Acidente?
Rota para o Pacífico: Pesquisas Mapeiam Desafios e Oportunidades do Corredor Bioceânico para MS
Constantino

/ 21/03/2026

Rota para o Pacífico: Pesquisas Mapeiam Desafios e Oportunidades do Corredor Bioceânico para MS
O médico servidor e a aposentadoria especial
Juliane Penteado

/ 20/03/2026

O médico servidor e a aposentadoria especial