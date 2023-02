Estados deixaram de pagar quase R$ 11 bilhão à União

PREVIDÊNCIA

Dados do Instituto Nacional do Seguro Social apontam para 562.440 pedidos que aguardam exame médico pericial, mas fila no Estado é "tranquila"

Mato Grosso do Sul não aparece entre as regiões onde as filas mais preocupam o INSS e Ministério da Previdência Gerson Oliveira

Mato Grosso do Sul encerrou 2022 com 26.760 perícias médicas realizadas - segundo dados da Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev) - e, com mais de 562 mil pedidos nacionais esperando pelo benefício por incapacidade, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) prepara um mutirão para diminuir essa fila.

Conforme o INSS, atualmente há 62.440 pedidos aguardando a realização de exame médico pericial, sendo que o ministro da Previdência, Carlos Lupi já anunciou que o mutirão para tentar diminuir essa fila deve começar em março, naquelas regiões com mais espera, observada em cidades do Norte e Nordeste no Brasil.

"Essa hoje é minha maior fila. São mais de 500 mil que estão aguardando. Vou enquadrar ela. Até dezembro estará em 45 dias. Até dezembro não quero ninguém fora do prazo máximo", afirmou o ministro, durante encontro com sindicalistas na sede da UGT (União Geral dos Trabalhadores).

Segundo o ministro, o plano é alocar esses peritos nas localidades mais necessárias, por um período de 15 dias ou até que a fila seja zerada, sendo essa uma medida de emergência, adotada em casos de extrema necessidade, como frisa o vice-presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP), Francisco Eduardo Cardoso Alves, conforme apurado pela jornalista Cristiane Gercina, da Agência Folhapress.

Por esses exames extras nos mutirões, o governo deve pagar um bônus para os peritos. Ainda com os gastos em estadia, o plano deve sair "mais barato", uma vez que quando há judicialização na tentativa de resolver uma questão, os custos acabam sendo maiores.

Diferente de outros Estados

Balanço da Ageprev mostra que, das perícias médicas realizadas no Estado em 2022, o maior volume de atendimentos ficou concentrado para as concessões de licenças médicas, com menos de 30 dias (8.039).

Procurado, o núcleo regional do INSS apontou não haver um mapeamento de cidades ou regiões de Mato Grosso do Sul quanto à fila de espera, classificada como "tranquila" aqui no Estado, sendo que os agendamentos feitos nesta semana já são marcados para serem atendidos dentro do intervalo de um mês.

Vale ressaltar que a perícia médica não pertence ao INSS, e sim à Secretaria de Previdência, sendo necessária essa decisão vinda "de cima", para o órgão regional possa executar o planejado.

Por lei, o INSS tem até 45 dias para implementar os benefícios, após apresentado os documentos que comprovem o direito, obrigado o pagamento de juros e correção monetária em caso de atraso.

Veja como conseguir auxílio-doença mais rápido

Para o auxílio-doença, o pedido pode ser feito através do site Meu INSS, ou aplicativo (disponível para Iphone e aparelhos Android). Vale lembrar que, sem perícia, o auxílio não vale para benefícios de natureza acidentária, ou seja, ligados a doença ou acidente de trabalho.

Quem já está com perícia marcada também pode optar pela análise documental. Para isso, há certas dicas que podem facilitar para quem passa por esse momento.

Manter o cadastro do INSS atualizado, com endereço, número de telefone, nome e CPF corretos; a falha nesses dados impede a concessão. Envie atestado médico no prazo, sendo que deve ter menos de 30 dias da data de emissão pelo médico. O atestado precisa estar com letra legível e sem rasuras, além de conter a Classificação Internacional de Doenças (CID), nome e registro no conselho de medicina (CRM) do médico, motivo do afastamento e prazo de início e fim do repouso. Peça um laudo que exponha a gravidade da doença e detalhe o motivo do afastamento do trabalho. Se necessário passar por perícia presencial, além do atestado e do laudo médico, tenha exames que comprovem a doença, assim como relatório que mostre não ter condições de voltar a trabalhar.

