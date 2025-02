Estiagem causou perdas de R$ 10,4 bilhões para agricultura de MS em 2024

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O VBP (Valor Bruto da Produção) de Mato Grosso do Sul atingiu R$ 66,083 bilhões em 2024. O indicador, elaborado pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária), representa o faturamento bruto dos estabelecimentos rurais e leva em consideração os volumes de produção agrícola e pecuária e, a média dos preços recebidos pelos produtores.

A agricultura representa R$ 42,085 bilhões desse total e o resultado poderia ter sido melhor se não fosse a estiagem que afetou a produção agrícola do Estado, que perdeu R$ 10,4 bilhões em relação a 2023 – uma retração de 24,84%.

No ranking nacional do VBP Agropecuário, Mato Grosso do Sul ocupa a 7ª posição entre as 27 Unidades da Federação.

Segundo a Carta de Conjuntura Agropecuária elaborada em janeiro pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento,Ciência, Tecnologia e Inovação), o principal fator para essa queda foi a estiagem, que afetou diretamente o potencial produtivo da safra 2023/2024. As condições climáticas adversas resultaram em baixas produtividades no campo, e em alguns casos, houve perdas totais na produção.

Na distribuição da produção pelas Unidades da Federação, o Mato Grosso lidera como o maior produtor nacional de grãos, com participação de 31,4%, seguido pelo Paraná (12,8%), Rio Grande do Sul 7 (11,8%), Goiás (11,0%), Mato Grosso do Sul (6,7%) e Minas Gerais (5,7%), que, somados, representaram 79,4% do total.

Pecuária salvou a lavoura

A pecuária em 2024 faturou R$ 23,9 bilhões, com uma variação positiva de 14,52% em comparação a 2023. A pecuária representa 36,32% do VBP do setor no Estado. Em geral, os municípios de Corumbá, Campo Grande, Dourados, Aquidauana, Ribas do Rio Pardo e Terenos aparecem entre os quantitativos de rebanho entre os grupos de animais em Mato Grosso do Sul.