Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

SETEMBRO 2025

Etanol tem leve alta e gasolina, diesel e GNV permanecem estáveis na Capital

Litro do etanol aditivado teve alta de 1,29%, passando de R$ 3,89 para R$ 3,94

Naiara Camargo

Naiara Camargo

08/09/2025 - 12h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

 

Pesquisa realizada pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) aponta que o preço do litro do etanol teve leve alta no início de setembro, enquanto os outros combustíveis permaneceram estáveis.

O litro do etanol aditivado teve alta de 1,29%, passando de R$ 3,89 para R$ 3,94. O preço do diesel S10 aditivado teve variação de 0,49%, passando de R$ 6,13 para R$ 6,16.

Já o valor da gasolina caiu 0,34% nas bombas (-R$0,02), indo de R$ 5,95 para R$ 5,93. O diesel S500 comum também registrou queda de 0,17%, antes custava R$ 6,00 e agora custa R$ 5,99.

O metro cúbico do GNV não teve alteração de valores entre os meses de agosto e setembro, mantendo o valor médio de R$ 4,62.

Preço da gasolina comum/aditivada, etanol comum/aditivado, diesel S500 comum/aditivado, diesel S10 comum/aditivado e GNV foi pesquisado, no dia 1º de setembro, em 23 postos de abastecimento em Campo Grande.

O objetivo da pesquisa é orientar o consumidor sul-mato-grossense para melhor tomada de decisão na hora das compras, incentivando-o a pesquisar o melhor preço.

A gasolina comum (dinheiro/débito) custa R$ 5,59 no Auto Posto Independência e Posto São José. No Auto Posto Ecológico o valor é de R$ 6,19. Portanto, a variação é de R$ 10,73%.

Etanol comum (dinheiro/débito) custa R$ 3,58 no Auto Posto Independência e R$ 4,19 no Auto Posto Ecológico. Com isso, a diferença é de 17,04%.

Diesel S500 comum (crédito) custa R$ 5,69 no Posto Avenida Três Barras e R$ 6,29 no Auto Posto Ecológico. Portanto, a variação é de 10,54%.

Diesel S10 comum (crédito) custa R$ 5,74 no Posto São João e R$ 6,39 no Auto Posto Ecológico. Com isso, a diferença é de 11,32%.

O GNV (dinheiro/débito/crédito) custa R$ 4,69 no Posto Mil e Posto Paulista, enquanto o valor no Posto Jackeline é de R$ 4,49. Portanto, a variação é de 4,45%.

Confira mais valores e variações percentuais aqui.

ETANOL OU GASOLINA?

Para saber qual combustível compensa mais, basta dividir o preço do álcool pelo preço da gasolina.

Se o resultado for maior que 0,7 compensa mais a gasolina. Se o resultado for menor que 0,7 compensa o álcool.

Veja o cálculo na prática:

Etanol / Gasolina

Resultado abaixo de 0,7 = compensa etanol

Resultado acima de 0,7 = compensa gasolina

De acordo com o Procon-MS, os consumidores devem ficar atentos às diferenças de preço e buscar o melhor custo-benefício, optando por promoções e desconfiando de valores muito abaixo da média do mercado.

O abastecimento deve ser feito no início da manhã ou à noite, para evitar perdas por evaporação do produto. Evite trafegar com o tanque na reserva, para não forçar o motor e não prejudicar o sistema de alimentação.

É indicado que os veículos sejam abastecidos em postos com o selo da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2291, sábado (06/09): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/09/2025 08h54

Compartilhar
Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2291 da Timemania na noite deste sábado, 6 de setembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 22 milhões.

Confira o rateio da Timemania de ontem!

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 12 apostas ganhadoras, (R$ 18.261,60 cada); 
  • 5 acertos - 226 apostas ganhadoras, (R$ 1.385,20 cada);
  • 4 acertos - 3.614 apostas ganhadoras, (R$ 10,50 cada);
  • 3 acertos - 34.968 apostas ganhadoras, (R$ 3,50 cada).

Os números da Timemania 2291 são:

  • 08 - 45 - 51 - 56 - 64 - 14 - 32
    Time do Coração: 80 (Ypiranga RS)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2292

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 09 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2292 O valor da premiação está estimado em R$ 22,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1112, sábado (06/09): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/09/2025 08h50

Compartilhar
Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1112 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 6 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil.

Confira o rateio do Dia de Sorte de ontem:

  • 7 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 6 acertos - 78 apostas ganhadoras, (R$ 1.853,65 cada); 
  • 5 acertos - 1.391 apostas ganhadoras, (R$ 25,00 cada);
  • 4 acertos - 17.580 apostas ganhadoras, (R$ 5,00 cada). 

Os números da Dia de Sorte 1112 são:

  • 20, 24, 02, 19, 03, 06, 13
    Mês da sorte: 07 (julho)

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1113

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na  terça-feira, 09 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1113. O valor da premiação está estimado em R$ 150 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil
"SAIIUU!!"

/ 1 dia

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil

2

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande
CIDADE MORENA

/ 1 dia

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande

3

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo
acidente

/ 22 horas

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo

4

Políticos entram em confusão com policiais durante Grito dos Excluídos
ASSISTA

/ 23 horas

Políticos entram em confusão com policiais durante Grito dos Excluídos

5

Confira a previsão do tempo para hoje (8) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul
Previsão do tempo

/ 9 horas

Confira a previsão do tempo para hoje (8) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 4 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 29/08/2025

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?