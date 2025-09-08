Etanol tem leve alta e gasolina, diesel e GNV permanecem estáveis na Capital

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Pesquisa realizada pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) aponta que o preço do litro do etanol teve leve alta no início de setembro, enquanto os outros combustíveis permaneceram estáveis.

O litro do etanol aditivado teve alta de 1,29%, passando de R$ 3,89 para R$ 3,94. O preço do diesel S10 aditivado teve variação de 0,49%, passando de R$ 6,13 para R$ 6,16.

Já o valor da gasolina caiu 0,34% nas bombas (-R$0,02), indo de R$ 5,95 para R$ 5,93. O diesel S500 comum também registrou queda de 0,17%, antes custava R$ 6,00 e agora custa R$ 5,99.

O metro cúbico do GNV não teve alteração de valores entre os meses de agosto e setembro, mantendo o valor médio de R$ 4,62.

Preço da gasolina comum/aditivada, etanol comum/aditivado, diesel S500 comum/aditivado, diesel S10 comum/aditivado e GNV foi pesquisado, no dia 1º de setembro, em 23 postos de abastecimento em Campo Grande.

O objetivo da pesquisa é orientar o consumidor sul-mato-grossense para melhor tomada de decisão na hora das compras, incentivando-o a pesquisar o melhor preço.

A gasolina comum (dinheiro/débito) custa R$ 5,59 no Auto Posto Independência e Posto São José. No Auto Posto Ecológico o valor é de R$ 6,19. Portanto, a variação é de R$ 10,73%.

Etanol comum (dinheiro/débito) custa R$ 3,58 no Auto Posto Independência e R$ 4,19 no Auto Posto Ecológico. Com isso, a diferença é de 17,04%.

Diesel S500 comum (crédito) custa R$ 5,69 no Posto Avenida Três Barras e R$ 6,29 no Auto Posto Ecológico. Portanto, a variação é de 10,54%.

Diesel S10 comum (crédito) custa R$ 5,74 no Posto São João e R$ 6,39 no Auto Posto Ecológico. Com isso, a diferença é de 11,32%.

O GNV (dinheiro/débito/crédito) custa R$ 4,69 no Posto Mil e Posto Paulista, enquanto o valor no Posto Jackeline é de R$ 4,49. Portanto, a variação é de 4,45%.

Confira mais valores e variações percentuais aqui .

ETANOL OU GASOLINA?

Para saber qual combustível compensa mais, basta dividir o preço do álcool pelo preço da gasolina.

Se o resultado for maior que 0,7 compensa mais a gasolina. Se o resultado for menor que 0,7 compensa o álcool.

Veja o cálculo na prática:

Etanol / Gasolina

Resultado abaixo de 0,7 = compensa etanol

Resultado acima de 0,7 = compensa gasolina

De acordo com o Procon-MS, os consumidores devem ficar atentos às diferenças de preço e buscar o melhor custo-benefício, optando por promoções e desconfiando de valores muito abaixo da média do mercado.

O abastecimento deve ser feito no início da manhã ou à noite, para evitar perdas por evaporação do produto. Evite trafegar com o tanque na reserva, para não forçar o motor e não prejudicar o sistema de alimentação.

É indicado que os veículos sejam abastecidos em postos com o selo da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).