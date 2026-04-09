Expogrande 2026 deve ser a maior da história - Gerson Oliveira / Correio do Estado

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A Exposição Agropecuária de Campo Grande (Expogrande) foi considerada por muito tempo a segunda maior feira agropecuária do Brasil, ficando atrás apenas da realizada em Uberaba (MG).

Nos últimos anos, conforme já publicado pelo Correio do Estado, a exposição havia perdido a identidade rural e deixado os negócios em segundo plano. Após uma década, no ano passado, a feira voltou a movimentar mais de R$ 600 milhões e, este ano, deve superar a marca do ano anterior.

A 86ª edição da Expogrande começa hoje e vai até o dia 19 no Parque de Exposições Laucídio Coelho. A feira deve movimentar mais de R$ 642 milhões na edição deste ano, o maior volume financeiro já registrado na feira.

“Esperamos superar o valor do ano passado [de R$ 642 milhões], mas acho arriscado chutar um número ou porcentual. Posso falar que temos a expectativa de R$ 700 milhões. O que é certo é que teremos cinco agentes financeiros oferecendo condições especiais”, detalhou o presidente da Associação de Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), Guilherme Bumlai, ao Correio do Estado.

Dados históricos mostram que o volume de negócios da Expogrande apresentou oscilações ao longo da última década, refletindo momentos distintos do agronegócio. Em 2011, a feira movimentou R$ 150 milhões, passando para R$ 123 milhões em 2012 e alcançando R$ 305,7 milhões em 2013.

Em 2014, o montante chegou a R$ 594,5 milhões, seguido de R$ 600 milhões em 2015. Após esse período, houve retração significativa, com R$ 80 milhões em 2017 e apenas R$ 26 milhões em 2019.

A retomada começou a se consolidar nos últimos anos, com R$ 150 milhões, em 2023, R$ 576,8 milhões, em 2024, e R$ 642 milhões, em 2025. Para 2026, a expectativa é superar o resultado do ano anterior, consolidando a feira como uma das principais vitrines de negócios do setor agropecuário no País.

Com a ampliação da programação técnica, maior oferta de crédito e expectativa de crescimento nos leilões, a Expogrande 2026 reforça o movimento de retomada da força econômica da feira e do próprio agronegócio sul-mato-grossense, que volta a utilizar o evento como plataforma estratégica para negócios, difusão de tecnologia e valorização genética dos rebanhos.

PROGRAMAÇÃO

Com 24 leilões de animais de corte e de elite confirmados, a edição deste ano também contará com a participação de cinco instituições financeiras, além de ciclo de palestras, expositores comerciais e de animais, shows, praça de alimentação, pavilhão tecnológico e julgamentos técnicos.

A Acrissul projeta bater novos recordes e consolidar a Expogrande entre as cinco maiores feiras do gênero no Brasil.

Com o tema “O futuro do agro está aqui”, a edição busca integrar tradição e inovação. Um dos destaques será o pavilhão tecnológico com a presença de 40 startups de diversas regiões do País, que apresentarão soluções voltadas à produtividade, gestão e modernização do agronegócio.

Segundo a organização, a expectativa é ampliar os resultados obtidos no ano passado, quando a feira reuniu 250 expositores e mais de 125 mil visitantes. “Para este ano já crescemos pelo menos 20% no segmento dos leilões de animais, com uma previsão de bater os R$ 33 milhões do ano passado”, comparou Bumlai.

Entre os expositores, a Rádio Difusora Pantanal está com stand transmitindo ao vivo os principais acontecimentos da feira agropecuária. A prefeitura de Campo Grande, a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Sistema Famasul) e o governo do Estado também estarão com suas estruturas montadas no Parque.

Serão realizados 24 leilões de animais de corte e de elite - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A cerimônia oficial de abertura está programada para as 19h, no tatersal de elite 1 do Parque de Exposições Laucídio Coelho. A programação de leilões teve início no dia 28 de março e segue até o dia 19.

Na exposição de animais e julgamentos técnicos, além das raças de corte nelore, tabapuã e angus, a feira contará novamente com a presença das raças girolando e gir leiteiro, que terão exposição ranqueada e o tradicional shopping do leite.

Também está previsto o lançamento da Escola do Leite e o anúncio da segunda etapa do Programa Proleite MS.

No segmento de equinos, estarão presentes as raças quarto de milha, árabe, crioulo e pantaneiro.

A programação da feira conta ainda com extensa lista de shows musicais, palestras e muitas outras atrações.

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