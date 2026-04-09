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Expogrande 2026 deve ser a maior da história

Feira agropecuária movimentará mais de R$ 642 milhões

Súzan Benites

Súzan Benites

09/04/2026 - 08h00
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A Exposição Agropecuária de Campo Grande (Expogrande) foi considerada por muito tempo a segunda maior feira agropecuária do Brasil, ficando atrás apenas da realizada em Uberaba (MG).

Nos últimos anos, conforme já publicado pelo Correio do Estado, a exposição havia perdido a identidade rural e deixado os negócios em segundo plano. Após uma década, no ano passado, a feira voltou a movimentar mais de R$ 600 milhões e, este ano, deve superar a marca do ano anterior.

A 86ª edição da Expogrande começa hoje e vai até o dia 19 no Parque de Exposições Laucídio Coelho. A feira deve movimentar mais de R$ 642 milhões na edição deste ano, o maior volume financeiro já registrado na feira.

“Esperamos superar o valor do ano passado [de R$ 642 milhões], mas acho arriscado chutar um número ou porcentual. Posso falar que temos a expectativa de R$ 700 milhões. O que é certo é que teremos cinco agentes financeiros oferecendo condições especiais”, detalhou o presidente da Associação de Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), Guilherme Bumlai, ao Correio do Estado.

Dados históricos mostram que o volume de negócios da Expogrande apresentou oscilações ao longo da última década, refletindo momentos distintos do agronegócio. Em 2011, a feira movimentou R$ 150 milhões, passando para R$ 123 milhões em 2012 e alcançando R$ 305,7 milhões em 2013.

Em 2014, o montante chegou a R$ 594,5 milhões, seguido de R$ 600 milhões em 2015. Após esse período, houve retração significativa, com R$ 80 milhões em 2017 e apenas R$ 26 milhões em 2019.

A retomada começou a se consolidar nos últimos anos, com R$ 150 milhões, em 2023, R$ 576,8 milhões, em 2024, e R$ 642 milhões, em 2025. Para 2026, a expectativa é superar o resultado do ano anterior, consolidando a feira como uma das principais vitrines de negócios do setor agropecuário no País.

Com a ampliação da programação técnica, maior oferta de crédito e expectativa de crescimento nos leilões, a Expogrande 2026 reforça o movimento de retomada da força econômica da feira e do próprio agronegócio sul-mato-grossense, que volta a utilizar o evento como plataforma estratégica para negócios, difusão de tecnologia e valorização genética dos rebanhos.

PROGRAMAÇÃO

Com 24 leilões de animais de corte e de elite confirmados, a edição deste ano também contará com a participação de cinco instituições financeiras, além de ciclo de palestras, expositores comerciais e de animais, shows, praça de alimentação, pavilhão tecnológico e julgamentos técnicos.

A Acrissul projeta bater novos recordes e consolidar a Expogrande entre as cinco maiores feiras do gênero no Brasil.

Com o tema “O futuro do agro está aqui”, a edição busca integrar tradição e inovação. Um dos destaques será o pavilhão tecnológico com a presença de 40 startups de diversas regiões do País, que apresentarão soluções voltadas à produtividade, gestão e modernização do agronegócio.

Segundo a organização, a expectativa é ampliar os resultados obtidos no ano passado, quando a feira reuniu 250 expositores e mais de 125 mil visitantes. “Para este ano já crescemos pelo menos 20% no segmento dos leilões de animais, com uma previsão de bater os R$ 33 milhões do ano passado”, comparou Bumlai.

Entre os expositores, a Rádio Difusora Pantanal está com stand transmitindo ao vivo os principais acontecimentos da feira agropecuária. A prefeitura de Campo Grande, a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Sistema Famasul) e o governo do Estado também estarão com suas estruturas montadas no Parque. 

Serão realizados 24 leilões de animais de corte e de elite - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A cerimônia oficial de abertura está programada para as 19h, no tatersal de elite 1 do Parque de Exposições Laucídio Coelho. A programação de leilões teve início no dia 28 de março e segue até o dia 19.

Na exposição de animais e julgamentos técnicos, além das raças de corte nelore, tabapuã e angus, a feira contará novamente com a presença das raças girolando e gir leiteiro, que terão exposição ranqueada e o tradicional shopping do leite.

Também está previsto o lançamento da Escola do Leite e o anúncio da segunda etapa do Programa Proleite MS.

No segmento de equinos, estarão presentes as raças quarto de milha, árabe, crioulo e pantaneiro.

A programação da feira conta ainda com extensa lista de shows musicais, palestras e muitas outras atrações.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6996, quarta-feira (08/04): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/04/2026 08h26

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6996 da Quina na noite desta quarta-feira, 8 de abril de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9 milhões.

Confira o resultado da Quina de ontem!

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 36 apostas ganhadoras, (R$ 13.111,81)
  • 3 acertos - 2.788 apostas ganhadoras, (R$ 161,24)
  • 2 acertos - 77.117 apostas ganhadoras, (R$ 5,82)

Os números da Quina 6996 são:

  • 64 - 29 - 53 - 76 - 41

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6997

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 9 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 6997. O valor da premiação está estimado em R$ 10,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2909, quarta-feira (08/04): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/04/2026 08h24

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2909 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 1 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 14 milhões.

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 7 apostas ganhadoras, (R$ 59.900,77)
  • 18 acertos - 147 apostas ganhadoras, (R$ 1.782,76)
  • 17 acertos - 1278 apostas ganhadoras, (R$ 205,05)
  • 16 acertos - 6545 apostas ganhadoras, (R$ 40,04)
  • 15 acertos - 27697 apostas ganhadoras,(R$ 9,46)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Os números da Lotomania 2909 são:

  • 73 - 10 - 87 - 93 - 21 - 45 - 40 - 12 - 77 - 55 - 70 - 14 - 91 - 18 - 69 - 15 - 23 - 31 - 06 - 47

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2910

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 10 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 2910. O valor da premiação está estimado em R$ 15,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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