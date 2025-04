Expogrande, que começa hoje, é muito mais que leilões e shows

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

De Feira de Amostras em 1933, no pátio do Colégio Oswaldo Cruz, para Expogrande Internacional em 2025, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, a Acrissul promove neste ano uma edição histórica da mais tradicional feira agropecuária de Mato Grosso do Sul e uma das mais longevas do Brasil. A previsão da organização é, pelo menos, repetir o mesmo desempenho do ano passado, que registrou R$ 577 milhões e a presença de 114 mil visitantes.

Historicamente a Expogrande só deixou de ser realizada em dois momentos: durante a Segunda Guerra Mundial e durante a pandemia de Covid-19, entre 2020 e 2022.

Do dia 3 ao dia 13, quem visitar o parque vai se deparar com uma estrutura totalmente revitalizada e moderna – um audacioso projeto da gestão da diretoria presidida pelo pecuarista Guilherme de Barros Bumlai, que começou em 2023. O slogan escolhido para este ano é 85ª Expogrande – Unindo a História do Agro Com a Sua.

A abertura da feira ocorrerá hoje, às 19h, no Tatersal de Elite 1 da Acrissul, com a presença de autoridades, lideranças políticas e ruralistas, além de associados, diretores, expositores, patrocinadores, apoiadores e produtores rurais do Estado.

Neste ano, mais uma vez a Expogrande conta com a participação de diversas instituições ligadas ao agronegócio sul-mato-grossense. Garantiram presença na exposição o Sistema Famasul, o Senar, o Sebrae e o Sistema Fiems, além de associações de produtores.

Leilões devem superar 2024

São 18 leilões de bovinos de corte, matrizes e reprodutores, além de equinos das raças quarto de milha, crioulo e cavalo pantaneiro. Essa última, na Expogrande do ano passado, cravou um recorde nacional durante leilão, com a venda de um garanhão por R$ 165,6 mil. Outro destaque no segmento vai para o 39º Leilão Max QM, considerado um dos principais da raça no País.

“A importância da Expogrande para o mercado pecuário brasileiro é tanta que os leilões da feira ditam o andamento do mercado durante o resto do ano, como uma referência de preços, principalmente do gado de reposição”, analisa o presidente da Acrissul, Guilherme de Barros Bumlai.

Julgamentos

Falando em relevância, neste ano, o julgamento de duas raças – nelore e girolando – contará pontos para o ranking nacional. No ano passado, a raça nelore promoveu avaliação do nelore mocho e do nelore pintado, que estreou sua participação na Expogrande. Juntos, tiveram cerca de 160 animais inscritos. Para este ano, a previsão é de 300 animais.

A entrada dos animais estava prevista para ocorrer entre os dias 31/3 e 2/4. O julgamento ocorre nos dias 3 e 4, a partir das 14h.

A raça girolando promoverá a 23ª Exposição Ranqueada na Expogrande, com entrada de animais no dia 8 e julgamento entre os dias 10 e 11. Paralelo aos julgamentos, ocorrerão as baterias de laço, ranch sorting, tambor e baliza.

Suporte financeiro

Para atender à gigantesca demanda por recursos para aquisição de máquinas, implementos, sementes, insumos agropecuários e de animais, a 85ª Expogrande conta com a participação de quatro instituições financeiras confirmadas, Sicredi, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Banco do Brasil, que trarão linhas de crédito especiais para a feira, com juros competitivos para atender associados da Acrissul e os produtores rurais em geral.

Showpec

Para difundir conhecimentos e criar um ambiente de networking dentro da feira, a Acrissul e os núcleos de criadores vêm preparando uma agenda técnica com palestras e eventos de grande relevância para os produtores rurais.

O principal deles é o Fórum Lide Agro, marcado para o dia 10, a partir das 9h, no Tatersal de Elite 1 do Parque de Exposições. A intenção do fórum é reunir e conectar lideranças para fomentar negócios, contribuindo para o fortalecimento da livre iniciativa e o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Entretenimento

A Expogrande terá mais uma vez o parquinho infantil, repleto de brinquedos e atrações, entre elas a roda gigante, que há tempos não era trazida para o parque.

O Projeto Fazendinha Acrissul, que no ano passado contabilizou a visita de 10 mil crianças durante os 11 dias da feira, volta no mesmo local, com minianimais, biblioteca, brinquedos e atrações educativas para receber as escolas públicas e privadas de Campo Grande, em visitas programadas com a organização do local.

Gastronomia

Nesta edição, a Expogrande contará com três grandes nomes da gastronomia entre seus parceiros: Fazenda Churrascada, Old Sheep Steak Bar e Coco Bambu trarão um menu especial para o evento.

Os melhores shows na cidade

Com shows regionais e nacionais, a Expogrande terá entrada gratuita de domingo a quinta-feira. Na sexta-feira e no sábado, o valor do ingresso é de R$ 20. O ingresso para os shows nesses dias será cobrado à parte.

Na abertura da feira, que ocorre hoje, quem se apresenta é a dupla Matogrosso & Mathias. Neste dia, a entrada ao parque é franca. A pista da arena de shows também será gratuita para o público. As áreas vips serão pagas.

Saiba

Agenda de shows:

3/4: Matogrosso e Mathias.

4/4: Matuê, Teto, Will e Brandão.

5/4: Chitãozinho e Xororó.

6/4: Jota Quest.

11/4: Jorge e Mateus.

12/4: Hugo e Guilherme + VH e Alexandre.

13/4: João Haroldo e Betinho, Alex e Yvan, Marco Aurélio e Paulo Sérgio.

