No primeiro semestre deste ano, as exportações de Mato Grosso do Sul totalizaram US$ 5,28 bilhões, o que representa aumento de 1,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Em volume, foram 13,48 milhões de toneladas, 12,27% a mais do que os seis primeiros meses de 2024.

As informações constam na Carta de Conjuntura do Comércio Exterior do mês de julho, referente ao acumulado de janeiro a junho de 2025, divulgada nesta segunda-feira (7), pela Secretaria Estadual deMeio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Segundo o documento, o acumulado dos primeiros seis meses do anoindicam a permanência das contas externas do Estado em situação de superávit, com saldo de US$ 4 bilhões, uma expansão de 6,06% no comparativo com o ano anterior.

Os principais produtos exportados foram a celulose (32,68%), soja (27,9%) e carne bovina (14,37%).

Com relação a celulose, o valor exportado chega a US$ 1,73 bilhão (32,68% do total), registrando alta de 65,2% no volume, que passou de 2.050.641 toneladas para 3.522.587 toneladas.

A soja, mesmo sendo o segundo item da pauta de exportações sul-mato-grossense, teve queda de 25,6% em volume ( de 4.567.181 para 3.774.673) e de 25,6% em valor exportado, fechando com US$ 1,47 bilhão ante a US$ 1,98 no ano passado.

A carne bovina fresca apresentou avanço de 39% no volume exportado e 14,37% de participação no total.

Também houve destaque para o minério de ferro, que subiu 11,1% em valor e 63,7% em volume.

Setores

No recorte por setores, os melhores desempenhos foram observados nos chamados “Outros Produtos”, como resíduos vegetais, sucata de metais e desperdícios de papel, com aumento de 970,21% no valor exportado e 1.471,46% no volume.

A indústria extrativa cresceu 63,21% em volume e 15,57% em valor, enquanto a indústria de transformação avançou 28,49% em volume e 24,77% em valor. Já a agropecuária retraiu 30,05% no valor exportado e 26,26% no volume.

Compradores e portos

A China segue como principal destino das exportações sul-mato-grossenses, absorvendo 47,05% do total, seguida pelos Estados Unidos (5,97%), Argentina (4,11%), Itália (3,91%) e Holanda (3,81%).

Entre os municípios exportadores, Três Lagoas lidera com 19,43% de participação, à frente de Ribas do Rio Pardo (13,12%) e Dourados (8,58%).

Com relação à logística, os produtos sul-mato-grossenses seguem saindo prioritariamente pelo Porto de Santos, que respondeu por 41,67% das exportações estaduais no semestre, seguido pelos portos de Paranaguá (30,55%) e São Francisco do Sul (10,8%).

Os portos de Corumbá tiveram um crescimento de 39,10% no volume de exportações, passando de 2,212 milhões de toneladas no primeiro semestre de 2024 para 4,051 milhões de toneladas nos primeiros seis meses de 2025.

Em Porto Murtinho, os terminais portuários escoaram 370,1 mil toneladas de janeiro a junho deste ano, volume 180,64% maior em relação às 122,75 mil toneladas escoadas no primeiro semestre de 2024.

Mensal

No comparativo mensal, em junho houve um aumento de 8,62% do valor exportado, em relação ao mês

de maio.

Dessaforma, em junho, o valor total exportado foi de US$ 977,28 milhões, e o importado, US$ 205,99 milhões.

Quanto a quantidade exportada, esses valores fazem referência a 2,608 milhões de toneladas exportadas

e 304 milhões importadas.

