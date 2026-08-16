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Exportadores veem motivação eleitoral e criticam abertura do processo de reciprocidade

Líderes de entidades industriais entendem que o acionamento da lei de reciprocidade não deve servir como pressão adicional para forçar o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, a negociar o tarifaço

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16/08/2026 - 23h00
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A abertura do processo de reciprocidade em resposta ao tarifaço do governo norte-americano sobre produtos brasileiros está sendo lamentada por setores exportadores da indústria. A percepção é de que a medida atende mais ao propósito do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de fortalecer o discurso de soberania nacional, visando à reeleição em outubro, do que aos interesses das empresas que tiveram embarques ao mercado americano atingidos por sobretaxas comerciais.

Líderes de entidades industriais consultados pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) entendem que o acionamento da lei de reciprocidade não deve servir como pressão adicional para forçar o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, a negociar o tarifaço.

Também apontam que os efeitos práticos da iniciativa dificilmente ocorrerão em menos de três meses, devido às etapas do processo - aprovação de relatório, consulta pública e deliberações finais - até a eventual aplicação de contramedidas

Por isso, nos bastidores, exportadores avaliam que a abertura do processo decorreu mais de cálculos políticos do que econômicos. "Estamos em ano eleitoral, e a reciprocidade vem ao encontro do discurso de soberania. Pode ser usada nesse aspecto", comentou, em off, um dirigente da indústria.

O presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de Castro, concorda que a medida pode ter sido influenciada pelas eleições. Segundo ele, a decisão do governo tende a gerar mais transtorno do que benefício nas negociações com os Estados Unidos.

"Eu preferiria que essa medida não tivesse sido tomada porque, neste momento, não estamos em condição de igualdade com os Estados Unidos. Pelo contrário, somos coadjuvantes, enquanto o outro lado é protagonista", comenta Castro.

LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 381, domingo (16/08): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

16/08/2026 13h55

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Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 381 da + Milionária na noite deste domingo, 16 de agosto de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 82 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador; 
  • 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 9 apostas ganhadoras, (R$ 58.427,22 cada); 
  • 4 acertos + 2 trevos - 80 apostas ganhadoras, (R$ 2.166,94 cada);
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1116 apostas ganhadoras, (R$ 155,33 cada); 
  • 3 acertos + 2 trevos - 1930 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada); 
  • 3 acertos + 1 trevo - 14290 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada); 
  • 2 acertos + 2 trevos - 16423 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada); 
  • 2 acertos + 1 trevo - 111410 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada); 

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 381 são:

  • 45 - 38 - 46 - 33 - 32 - 23
  • Trevos sorteados: 3 e 5

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 382

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 19 de agosto, a partir das 10 horas, pelo concurso 382. O valor da premiação está estimado em R$ 86 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3045, domingo (16/08): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

16/08/2026 13h48

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Mega Sena

Mega Sena Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3045 da Mega-Sena na noite deste domingo, 16 de agosto de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$36,9 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 22 apostas ganhadoras, R$ 89.393,18 cada); 
  • 4 acertos - 2.912 apostas ganhadoras, R$ 1.113,23 cada); 

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 3045 são:

  • 29 - 57 - 33 - 42 - 43 - 23

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3046

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 18 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 3046. O valor da premiação está estimado em R$ 45 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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