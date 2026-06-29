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Falta de mão de obra deixa cerca de 21 mil vagas sem preencher em MS

Mesmo com o mercado de trabalho aquecido, Estado enfrenta escassez de profissionais qualificados; só a construção civil criou mais de 5 mil empregos formais, mas mantém postos abertos por falta de trabalhadores

BÁRBARA CAVALCANTI

BÁRBARA CAVALCANTI

29/06/2026 - 08h00
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Mesmo com mais de 46 mil vagas intermediadas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) em 2025, Mato Grosso do Sul terminou o ano com cerca de 21 mil oportunidades que não se converteram em contratações, reflexo de um problema que continua travando o mercado de trabalho: a falta de mão de obra qualificada.

O cenário afeta principalmente setores em expansão, como a construção civil, que segue abrindo vagas, mas enfrenta dificuldades para encontrar profissionais com o perfil exigido.

Dados do Observatório do Trabalho da Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) apontam 46.849 oportunidades intermediadas em 2025, resultando em 25.774 trabalhadores colocados no mercado de trabalho.

“É importante destacar que a diferença entre o número de vagas ofertadas e as colocações efetivadas não representa necessariamente vagas não preenchidas. Parte das oportunidades pode permanecer em processo de seleção, enquanto o status de outras vagas pode ter sido alterado pelos empregadores ao longo do processo de recrutamento”, explica o Observatório.

Ou seja, as aproximadamente 21 mil vagas que a conta sugere como não preenchidas podem ser, na prática, um número menor. Ainda assim, o descompasso entre a oferta e a contratação persiste, cenário que os setores produtivos classificam como crítico.

A indústria da construção é um dos segmentos que mais sente o impacto desse cenário. Só nos primeiros quatro meses deste ano, o setor gerou mais de 5.200 contratações formais em MS, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mas o Sinduscon-MS afirma que esse número poderia ser ainda maior. “O setor possui vagas abertas que, infelizmente, não consegue preencher por falta de mão de obra, especialmente a qualificada”, diz o sindicato, em nota. 

Para a entidade, uma das principais causas é a baixa renovação de profissionais. “A entrada de novos trabalhadores na área não acompanha a demanda crescente, enquanto muitos profissionais experientes deixam de atuar, seja por aposentadoria ou mudança de carreira, especialmente em função da idade”, aponta o Sinduscon-MS.

Como resposta, o sindicato tem investido em projetos de qualificação. O Sindicato Qualifica, em parceria com o Senai e a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), oferece cursos gratuitos tanto para quem quer ingressar no setor quanto para trabalhadores que já atuam nele.

QUALIFICAÇÃO

Outro projeto, o Elas Constroem, em parceria com a CBIC e o Senai, foca na qualificação de mulheres para a construção civil.

Atualmente, três turmas estão em andamento e devem disponibilizar ao mercado, em agosto, profissionais formadas como pedreira, operadora de Bobcat e assentadora de revestimento cerâmico.

O sindicato ressalta ainda que o setor é “financeiramente atrativo, com um dos maiores salários médios de entrada em comparação a outras áreas da indústria no Estado”, além de oferecer benefícios e perspectiva de carreira.

Para o economista Eduardo Matos, o gargalo tem três origens distintas. A primeira é o salário, que segue abaixo do custo de vida no Estado, um problema agravado pelo fato de que alguns produtos chegam mais caros ao Estado por conta da logística.

Essa defasagem empurra parte dos trabalhadores para a informalidade, onde a remuneração pode ser semelhante, mas a flexibilidade de horário é maior.

“O salário baixo afasta o trabalhador, e muitos têm preferência por atuar na informalidade, em ocupações com flexibilidade maior. O rendimento é menor ou igual ao desses empregos formais, mas o trabalhador faz o próprio horário e não tem, de fato, um patrão”, explica.

O segundo fator é demográfico e histórico. Mato Grosso do Sul tem uma das menores densidades populacionais do País, com um território extenso e pouca gente para ocupá-lo, detalha o economista.

“Somos um estado pouco povoado, com uma extensão muito grande de território para pouca gente e uma riqueza natural muito grande. É natural que tenhamos uma produção elevada, mas o que impede de consolidar esse potencial é a ausência de fatores de produção, e o principal que nos falta é o recurso humano, o capital humano”, afirma.

Já o terceiro fator é o desencontro entre a qualificação disponível e o que o mercado de fato precisa. As vagas em aberto, em geral, exigem formação técnica ou tecnológica para funções operacionais, como operadores de máquinas industriais, de empilhadeiras ou de equipamentos agrícolas.

Assim, o que sobra no mercado são trabalhadores sem qualificação ou com cursos superiores em áreas com pouca demanda.

“É muito comum ver um jovem formado em administração, contabilidade ou turismo que não tem, por exemplo, um curso em elétrica industrial ou mecânica de máquinas e equipamentos. Há um desencontro entre a qualificação da mão de obra e a demanda do mercado que é um entrave muito visto aqui em Mato Grosso do Sul”, conclui.

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LOTERIAS

Resultado da Loteria Federal 06078-0 de ontem, sábado (27/06); veja o rateio

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

28/06/2026 07h48

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Confira o resultado da Loteria Federal

Confira o resultado da Loteria Federal Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou a extração 06078-0 da Loteria Federal na noite do último sábado, 27 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

  • 5º prêmio: Jundiaí/SP - (R$ 20.503,00)
  • 4º prêmio: São Bernado do Campo/SP - (R$ 25.000,00) 
  • 3º prêmio: Campinas/SP - (R$ 30.000,00)
  • 2º prêmio: Estancia Velha - (R$ 35.000,00)
  • 1º Prêmio: São Carlos/SP - (R$ 500.000;00)

Resultado da extração 06078-0:

5º prêmio: 15020

4º prêmio: 00467

3º prêmio: 07818

2º prêmio: 53888

1º prêmio:  06440

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1231, sábado (27/06); veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/06/2026 07h36

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Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1231 da Dia de Sorte na noite do último sábado, 27 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 186 mil.

Premiação

  • 7 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 186.570,44)
  • 6 acertos - 52 apostas ganhadoras, (R$ 2.196,66)
  • 5 acertos - 1.106 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 13.510 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Fevereiro - 41.529 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Os números da Dia de Sorte 1231 são:

  •  05 - 18 - 17 - 04 - 15 - 29 - 28
  • Mês da sorte: 02 - Fevereiro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1232

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 30 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 1232. 

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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