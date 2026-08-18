Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Barradas

Fazenda suspende 14 bets por riscos a apostadores, ao governo e ao mercado

Punições foram aplicadas por descumprimento de normas regulamentares

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

18/08/2026 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, determinou a suspensão de 14 sites de apostas operados pelas empresas Pixbet, Zeroumbet, Enseada, Select, Nexus e RR Participações. As bets ainda não se manifestaram, ficando o espaço aberto para tal feito.

As punições foram aplicadas por descumprimento de normas regulamentares, como a que exige ferramentas para identificar ludopatas e a que obriga o envio de informações para a fiscalização.

As medidas cautelares foram aplicadas na sexta-feira, 14, com determinação para cumprimento imediato.

Segundo as decisões, as irregularidades encontradas colocam em risco os apostadores, a atuação do governo e o próprio mercado formal de apostas.

Com a suspensão, os sites estão obrigados a parar de oferecer apostas e permitir acesso de apostadores apenas para a retirada de valores depositados nas bets.

A punição é válida até que os processos sancionadores sejam concluídos e que a SPA ateste que as exigências regulatórias estão sendo cumpridas pelas empresas.

A maioria dos processos de sanção da SPA termina com advertências às empresas, como mostrou o Estadão.

Do início do funcionamento do mercado regulado, em janeiro de 2025, até junho deste ano, a SPA concluiu 39 processos administrativos contra bets.

Em 32 foram aplicadas advertências, em sete, multas.

As medidas foram tomadas no âmbito de processos abertos na Fazenda desde agosto de 2025.

Nesse pacote, a Pixbet foi alvo de duas medidas cautelares, por motivos diversos. A empresa foi alvo da Operação Arena, da Polícia Federal, na semana passada, por suspeitas de fazer parte de um esquema bilionário de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão de divisas.

Como mostrou o Estadão, essa empresa de apostas tem forte influência política e econômica no interior da Paraíba, onde controla uma prefeitura.

Para as eleições deste ano, o dono da Pixbet, o empresário Ernildo Junior, apoia pelo menos seis candidatos a cargos eletivos em Brasília e no Estado.

Veja a lista de sites suspensos

1) Empresa: PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA:

Sites suspensos:

- PIXBET (pix.bet.br);

- GANHEIBET (ganhei.bet.br);

- BETDASORTE (betdasorte.bet.br).

Motivo: "Descumpriu as normas regulamentares de jogo responsável ao não possuir e implementar ferramenta analítica e metodologia de classificação e análise de dados para acompanhar e avaliar os apostadores, em especial os que possuem potencial de desenvolver problemas associados ao jogo, colocando em risco os apostadores e o mercado regulado"

2) Empresa: PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA:

Sites suspensos:

- PIXBET (pix.bet.br);

- GANHEIBET (ganhei.bet.br);

- BETDASORTE (betdasorte.bet.br).

Motivo: "Descumpriu as normas regulamentares ao não encaminhar as informações exigíveis e necessárias ao efetivo monitoramento e fiscalização pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, colocando em risco a atuação desta Secretaria, bem como os apostadores e o mercado regulado."

3) Empresa: ZEROUMBET PLATAFORMA DIGITAL LTDA

Sites suspensos:

- ZEROUM (zeroum.bet.br);

- SPORTVIP (sportvip.bet.br);

- ENERGIA (energia.bet.br).

Motivo: "Não encaminhar as informações exigíveis e necessárias ao efetivo monitoramento e fiscalização pela SPA/Fazenda, colocando em risco a atuação desta Secretaria, bem como os apostadores e o mercado regulado."

4) Empresa: ENSEADA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA.

Site suspenso:

- KBET (kbet.bet.br).

Motivo: "Descumpriu as normas regulamentares ao não encaminhar as informações exigíveis e necessárias ao efetivo monitoramento e fiscalização pela SPA."

5) Empresa: SELECT OPERATIONS LTDA

Sites suspensos:

- mma.bet.br;

- betvip.bet.br;

- papigames.bet.br.

Motivo: "Descumpriu as normas regulamentares ao não encaminhar as informações exigíveis e necessárias ao efetivo monitoramento e fiscalização pela SPA, colocando em risco a atuação desta Secretaria."

6) Empresa: NEXUS INTERNATIONAL LTDA.

Site suspenso:

- megaposta.bet.br .

Motivo: "Descumpriu as normas regulamentares ao não encaminhar as informações exigíveis e necessárias ao efetivo monitoramento e fiscalização pela SPA, colocando em risco a atuação desta Secretaria, bem como os apostadores e o mercado regulado."

7) Empresa: RR PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGOCIOS LTDA

Sites suspensos:

- MULTIBET (multi.bet.br);

- RICOBET (rico.bet.br)

- BRXBET (brx.bet.br)

Motivo: "Descumpriu as normas regulamentares ao não apresentar documentação necessária às diligências realizadas acerca do quadro societário real da empresa, prejudicando a avaliação da comprovação dos requisitos relacionados à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à idoneidade, à qualificação econômico-financeira e à qualificação técnica da empresa."

LOTERIAS

Resultado da Quina de hoje, concurso 7095, terça-feira (18/08)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

18/08/2026 20h08

Compartilhar
Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7095 da Quina na noite desta terça-feira, 18 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 12 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 7095 são:

  • 06 - 17 - 19 - 39 - 72 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7096

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 19 de agosto, a partir das 21 horas, pelo concurso 7096. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3765, terça-feira (18/08)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

18/08/2026 20h07

Compartilhar
Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3765 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 18 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Os números da Lotofácil 3765 são:

  •  22 - 25 - 06 - 12 - 10 - 13 - 21 - 17 - 24 - 05 - 01 - 16 - 15 - 11 - 19 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3766

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 19 de agosto, a partir das 21 horas, pelo concurso 3766. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Gado é abandonado em fazenda pivô da Ultima Ratio
Venda de Sentença

/ 17 horas

Gado é abandonado em fazenda pivô da Ultima Ratio

2

Polícia prende influencer que fatura milhões com rifas de carro
APREENSÃO

/ 15 horas

Polícia prende influencer que fatura milhões com rifas de carro

3

Aprenda a fazer um Cookie de Frigideira
Gastronomia Correio B+

/ 2 dias

Aprenda a fazer um Cookie de Frigideira

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 7094, segunda-feira (17/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 7094, segunda-feira (17/08): veja o rateio

5

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2964, segunda-feira (17/08)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2964, segunda-feira (17/08)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Marketing digital não é postar. É construir demanda.
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Marketing digital não é postar. É construir demanda.
O fim da idade mínima na aposentadoria especial dos técnicos de enfermagem
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

O fim da idade mínima na aposentadoria especial dos técnicos de enfermagem
Antes de buscar mais clientes, pare de perder vendas
Arthur Maximilliano

/ 11/08/2026

Antes de buscar mais clientes, pare de perder vendas
Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica
Exclusivo para Assinantes

/ 07/08/2026

Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica