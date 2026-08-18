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APREENSÃO

Polícia prende influencer que fatura milhões com rifas de carro

Eduardo Razuk e o irmão foram presos nesta terça-feira em operação que apura lavagem de dinheiro, associação criminosa e exploração ilegal de loterias

Alicia Miyashiro e João Pedro Flores

Alicia Miyashiro e João Pedro Flores

18/08/2026 - 10h00
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O influenciador digital Eduardo Rezende da Silva Razuk, conhecido nas redes sociais por exibir carros de luxo e promover rifas de veículos, foi preso na manhã desta terça-feira (18), em Campo Grande, durante operação da Polícia Civil. O irmão dele, Rafael Rezende da Silva Razuk, também foi preso. 

A investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro, associação criminosa e exploração ilegal de loterias. A operação é coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC), com cumprimento de mandados em Campo Grande e Dourados.

A dimensão financeira das rifas chama a atenção, de acordo com os carros que aparecem no perfil de Eduardo, estão modelos que ultrapassam R$ 1 milhão, enquanto a participação nos sorteios era oferecida aos seguidores por valores que, em alguns casos, ficam entre R$ 7 e R$ 8.

Razuk reúne mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais e construiu sua presença na internet principalmente em torno do universo automobilístico. Além dos sorteios, publicava vídeos de veículos de alto padrão, viagens e outros registros de uma rotina marcada pela exposição de bens de elevado valor.

Nesta terça-feira, equipes policiais estiveram em endereços ligados aos irmãos na região da Vila Carlota, Vilas Boas e Jardim Cruzeiro, em Campo Grande. Diversos veículos foram apreendidos durante o cumprimento dos mandados e encaminhados para a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Defurv).

Entre os automóveis recolhidos estão modelos de alto valor. Um Volkswagen Arteon, veículo pouco comum no Brasil, tem valor estimado entre R$ 800 mil e R$ 900 mil. Também estão entre os carros relacionados à operação um veículo da BMW avaliado em aproximadamente R$ 1 milhão e uma RAM estimada em mais de R$ 600 mil. 

No endereço onde o irmão do influenciador foi preso, no Vilas Boas, uma Ford Ranger e um Mini Cooper também foram apreendidos.

Nas redes sociais e em página destinada aos sorteios, Razuk divulgava veículos de diferentes faixas de preço. Entre os modelos anunciados estava um Porsche 911, cujas versões podem ultrapassar R$ 1,2 milhão no mercado.

Horas antes da prisão o influenciador estava em Angra dos Reis, mesmo após a prisão, conteúdo relacionado às rifas continuou aparecendo em seu perfil no Instagram. Um vídeo publicado horas depois da operação apresentava um Volkswagen Golf GTI como um dos próximos veículos destinados a sorteio. 

As investigações também miram a movimentação financeira do irmão de Eduardo, uma empresa cuja atividade declarada estaria relacionada à construção civil e à coleta e tratamento de resíduos, teria sido utilizada para receber valores provenientes das rifas, apesar de não possuir atividade regularizada para exploração desse tipo de sorteio.

A suspeita sobre a forma como os recursos circulavam é um dos pontos que integram a investigação policial.

Problemas desde 2020

A prisão desta terça-feira ocorre anos depois de Eduardo Razuk ter sido alvo de questionamentos sobre sorteios realizados pela internet.

Em 2021, o Correio do Estado mostrou que uma rifa promovida pelo influenciador oferecia como prêmio um Ford Mustang Black Shadow que não pertencia a ele, mas a um lojista do Paraná.

Na ocasião, foram colocadas à venda 20 mil cotas por R$ 50 cada, o que representava potencial de arrecadação de R$ 1 milhão. O Mustang era avaliado, à época, em aproximadamente R$ 356,6 mil.

O veículo anunciado acabou não sendo entregue. Razuk afirmou posteriormente que teria oferecido ao vencedor a possibilidade de receber outro automóvel semelhante ou o valor correspondente em dinheiro. Segundo a versão apresentada pelo influenciador naquele momento, o ganhador teria escolhido o pagamento.

A reportagem também revelou naquele ano que Razuk já respondia a procedimentos administrativos relacionados à realização de sorteios sem autorização. Outro caso envolvia uma Volkswagen Amarok, em uma ação que teria movimentado cerca de R$ 500 mil sem que o veículo fosse sorteado conforme inicialmente anunciado.

Apesar das controvérsias, o influenciador voltou a promover rifas e ampliou seu público nos anos seguintes.

 Em abril de 2020, ele chegou a ser preso em Campo Grande por suspeita de receptação de um Toyota Corolla XRS com placas paraguaias.

O veículo havia aparecido em vídeos publicados pelo próprio influenciador e posteriormente foi localizado e apreendido pela Polícia Civil.

Razuk foi liberado no mesmo dia após pagamento de fiança de R$ 20 mil, enquanto o automóvel permaneceu apreendido.

No mesmo período, o influenciador também ganhou repercussão por vídeos em que aparecia dirigindo em alta velocidade pelas ruas de Campo Grande. Em março de 2020, durante as restrições impostas em razão da pandemia de Covid-19, ele publicou imagens circulando pela cidade durante o toque de recolher.

O episódio resultou em investigação sobre condutas como direção perigosa, desobediência e descumprimento das medidas sanitárias então vigentes.

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RODOVIAS

Ponte na MS-345 será interditada por 48 horas

Bloqueio começa às 6h desta terça-feira (18) e segue até a manhã de quinta-feira (20)

18/08/2026 09h00

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Ponte sobre o Rio Miranda, na MS-345, ficará fechada ao tráfego durante 48 horas para serviços de recuperação e reforço da estrutura

Ponte sobre o Rio Miranda, na MS-345, ficará fechada ao tráfego durante 48 horas para serviços de recuperação e reforço da estrutura Divulgação

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Motoristas que utilizam a MS-345 entre Anastácio e Bonito terão de buscar rotas alternativas nesta semana. A ponte sobre o Rio Miranda ficará totalmente interditada por 48 horas para a realização de novos serviçoes de recuperação e reforço da estrutura.

Conforme informado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), a interrupção do tráfego começa às 6h desta terça-feira (18) e está prevista para terminar às 6h de quinta-feira (20).

A medida é necessária para permitir a execução dos trabalhos na ponte e, ao mesmo tempo, preservar a segurança dos usuários da rodovia durante a intervenção. 

A obra é gerenciada pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e entra agora em uma nova etapa, com serviços voltados à recuperação e ao reforço da estrutura.

Durante o período de bloqueio, a orientação é para que quem pretende viajar para Bonito ou deixar o município programe o deslocamento com antecedência, já que será necessário utilizar outros caminhos.

Rotas alternativas

Uma das opções indicadas é seguir pela BR-419. Nesse trajeto, o motorista passa por Aquidauana, segue até Nioaque e Guia Lopes da Laguna e, posteriormente, acessa a MS-382 para continuar a viagem em direção a Bonito.

A segunda alternativa é pela MS-339. Neste caso, o trajeto começa em Miranda, passa por Bodoquena e segue até Bonito.

A recomendação é que os condutores considerem o desvio no planejamento da viagem, principalmente em razão do aumento da distância e do tempo de deslocamento provocado pela interdição.

A previsão é de que o tráfego na ponte sobre o Rio Miranda seja restabelecido a partir das 6h de quinta-feira (20), após o período reservado para execução dos serviços.

Obras

A obra de recuperação estrutural da ponte de concreto sobre o Rio Miranda, no distrito de Águas do Miranda, entre os municípios de Anastácio e Bonito, é executada pela Agesul, integrando as ações do Governo do Estado para a recuperação da estrutura.

Ao todo, a obra tem um investimento de R$ 3,3 milhões e inclui  o recondicionamento de pontos estratégicos, reforço estrutural e adequação técnicas para melhorar a estabilidade da ponte, que foi construída pelo Exército Brasileiro em 1967, antes da rodovia ser pavimentada. 

Após cada interdição total, a ponte volta a operar com as restrições já adotadas no trecho, como sistema pare e siga, tráfego em meia pista e circulação limitada a veículos leves, caminhonetes e caminhões de pequeno porte, com peso máximo de até 10 toneladas e passagem de um veículo por vez.

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Estradas

Violência cresce nas rodovias de MS este ano e mais de 90 pessoas já morreram

Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que de janeiro até sábado foram 92 óbitos, tendo ocorrido mais 4 neste domingo

18/08/2026 08h10

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Aumenta violência nas rodovias de MS neste ano

Aumenta violência nas rodovias de MS neste ano Foto: Reprodução

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As rodovias federais de Mato Grosso do Sul tiveram um aumento no número de acidentes e de mortes neste ano, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De 1º de janeiro até sábado, 92 pessoas morreram em razão de acidentes nas BRs, porém, apenas no domingo, quatro pessoas morreram, o que significa que 96 pessoas já perderam a vida em rodovias federais no Estado este ano.

No ano passado, no mesmo período, foram 90 mortos em 1.016 acidentes, este ano o número de colisões também cresceu, passou para 1.034 acidentes.

De acordo com os dados da PRF, também houve crescimento na quantidade de pessoas que ficaram feridas em acidentes nas rodovias, passando de 1.059, em 2025, para 1.126, neste ano.

CAUSAS

Conforme constatação da polícia rodoviária, a falta de reação do condutor é a principal causa de acidentes graves em Mato Grosso do Sul. Enquanto no ano passado essa foi a causadora de 67 colisões com feridos ou mortos, este ano já são 72 acidentes com a mesma causa.

Entre as outras causas estão acessar a via sem observar a vinda de outro veículo (43 colisões este ano), reação tardia ou ineficiente (42), transitar na contramão (17), realizar uma ultrapassagem indevida (14), ingestão de álcool pelo condutor (12), animais na pista (12) e pedestres na pista (10).

Aumenta violência nas rodovias de MS neste ano

RODOVIA DA MORTE

A BR-163 continua sendo a rodovia com o maior número de acidentes e mortes de Mato Grosso do Sul.

Cortando o Estado de norte a sul, em cerca de 845 quilômetros, a rodovia foi responsável por 445 acidentes de janeiro a julho deste ano, que resultaram em 30 mortes e 483 feridos neste período.

Em relação ao total de acidentes, este dado é inferior ao do ano passado, quando foram 449 colisões, porém, as mortes e os feridos cresceram. Eram 28 mortes e 464 feridos.

Na BR-262, também de janeiro a julho, foram registrados 169 acidentes, dos quais 54 foram graves. Essas colisões resultaram em 183 feridos e 15 mortos. Número menor do que o registrado em 2025, quando foram 170 acidentes e 24 mortes.

ACIDENTE

A rodovia mais violenta também foi o palco de acidente registrado neste domingo, no qual quatro pessoas morreram, outras três pessoas ficaram em estado grave e uma pessoa teve ferimentos moderados.

O acidente aconteceu por volta das 15h, entre os quilômetros 568 e 569 da BR-163, em Bandeirantes. De acordo com apuração da PRF e de imagens de câmeras dos caminhões, o motorista do Chevrolet Onix, Valderlânio Daniel Santos, de 49 anos, tentou uma ultrapassagem em local proibido e acabou colidindo com um caminhão que seguia no sentido contrário.

O motorista do caminhão perdeu o controle do veículo e invadiu a outra pista, batendo de frente com um caminhão-tanque, carregado de óleo diesel, que explodiu com a força do impacto.

Um segundo carro de passeio, que seguia atrás do caminhão-tanque, um Toyota Etios, não conseguiu parar a tempo e acabou atingido pelos veículos e pelo fogo, assim como um quarto carro que seguia depois.

Valderlândio morreu no acidente, assim como os três ocupantes do Toyota Etios.

Os motoristas dos caminhões e os ocupantes do terceiro carro de passeio foram levados ao hospital.

DUPLICAÇÃO

O trecho onde o acidente aconteceu na BR-163 deverá ser duplicado pela concessionária que administra a rodovia, a Motiva Pantanal, antiga CCR MSVia.

De acordo com a empresa, a obra está prevista para ser concluída até o sétimo ano do novo contrato de concessão da rodovia, assinado em agosto, ou seja, só em 2033.

“O novo contrato da BR-163/MS prevê um amplo pacote de investimentos para modernização, ampliação de capacidade e melhoria da segurança viária que deve ultrapassar R$ 9,3 bilhões ao longo dos próximos 29 anos”, diz a Motiva em nota.

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