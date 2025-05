FCO vai financiar expansão dos pomares de citricultura em MS

Setor se mostra benéfico por contribuir com os princípios da agricultura sustentável e impulsionar uma cadeia exportadora mundial do suco de laranja. - Divulgação/Secom/Álvaro Rezende

Assinado pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, o chamado Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste será usado agora para expandir os pomares de citricultura em Mato Grosso do Sul.

Conforme documento assinado pelo presidente do Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis (CEIF) pelo FCO, a deliberação busca a concessão de financiamentos de investimentos para implantação de pomares.

Cabe ressaltar, como descrito na deliberação, que os financiamentos assistidos com recursos do FCO estão limitados a 500 hectares por proposta, até R$ 20 milhões ao ano.

A citricultura cada vez mais tem integrado esse "portfólio de atividades estratégicas" do Governo do Estado, que busca diversificar sua matriz econômica.

Entre os benefícios do setor, o Governo do Estado ressalta que os pomares se mantêm produtivos por quase duas décadas, fixando a mão de obra no campo e reduzindo o chamado "êxodo rural" já que um posto de trabalho é criado para cada quatro hectares de plantação.

Além disso, o setor se mostra benéfico por contribuir com os princípios da agricultura sustentável e impulsionar uma cadeia exportadora mundial do suco de laranja.

Importante frisar, conforme descrito no Art.2º do documento, que das propostas a serem assistidas com recursos do FCO não não fica incluso a implantação de sistema de irrigação.

Citricultura em MS

Vale lembrar que os benefícios fiscais concedidos pelo Governo do Estado à citricultura atraíram gigantes do setor para o Mato Grosso do Sul, como: a empresa Cambuhy Agropecuária (do Grupo Moreira Salles); Grupo Junqueira Rodas e a Cutrale, por exemplo.

Segundo a Semadesc, a intenção de Mato Grosso do Sul é dobrar a área destinada ao setor, indo dos cerca de 15 mil hectares para 30 mil nos próximos anos.

A Cutrale, por exemplo, vem para Mato Grosso do Sul com a intenção de plantar quase cinco mil hectares em Sidrolândia, sendo que há cerca de dois meses a primeira fase já estava em execução.

No investimento de 500 milhões de reais previsto para esse projeto, com a estimativa de bater uma produção anual de oito milhões de caixas de laranja, há a possibilidade de dobrar o volume e a Cutrale investir até R$ 1 bilhão em MS.

Além disso, ainda em 2024 o Grupo Moreira Sales indicou um investimento de R$ 1,2 bilhão, iniciando neste ano o plantio de laranja em Ribas do Rio Pardo com a meta de colher oito milhões de caixas de laranja.



