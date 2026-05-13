Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Valores

Fluxo cambial total em 2026 até 8 de maio é positivo em US$ 11,958 bilhões, afirma BC

Canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 4,470 bilhões

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

13/05/2026 - 13h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O fluxo cambial está positivo em US$ 11,958 bilhões em 2026 até o dia 8 de maio, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central (BC) nesta quarta-feira, 13.

O canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 4,470 bilhões. Já o fluxo comercial é positivo, somando US$ 16,428 bilhões no ano.

O segmento financeiro tem compras de US$ 256,030 bilhões e vendas de US$ 260,500 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial tem importações de US$ 84,754 bilhões e exportações de US$ 101,182 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 11,202 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 24,226 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 65,755 bilhões em outras operações.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1212, terça-feira (12/05): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

13/05/2026 08h32

Compartilhar
Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1212 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 12 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 450 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 25 apostas ganhadoras, (R$ 4.345,72)
  • 5 acertos - 987 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 13.593 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Julho - 47.083 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1212 são:

  • 22 - 21 - 08 - 02 - 01 - 23 - 18 
  • Mês da sorte: 07 - julho

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1213

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 14 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 1213. O valor da premiação está estimado em R$ 750 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2390, terça-feira (12/05): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

13/05/2026 08h30

Compartilhar
Confira o rateio da timemania

Confira o rateio da timemania Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2390 da Timemania na noite desta terça-feira, 12 de maio de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 25 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 6 apostas ganhadoras, (R$ 34.672,62)
  • 5 acertos - 193 apostas ganhadoras, (R$ 1.539,86)
  • 4 acertos - 3.690 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 36.676 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

  • SAO PAULO /SP - 27.205 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2390 são:

  •  21 - 36 - 78 - 46 - 58 - 04 - 22
  • Time do Coração: 71 - São Paulo (SP)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2395

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 14 de maio, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2395. O valor da premiação está estimado em R$ 26 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 85 brechós com 21 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Evento reúne 85 brechós com 21 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7023, terça-feira (12/05)
LOTERIAS

/ 20 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7023, terça-feira (12/05)

3

Empreiteiro preso firmou 5 contratos com o Estado e Prefeitura nos últimos 3 meses
BURACOS SEM FIM

/ 1 dia

Empreiteiro preso firmou 5 contratos com o Estado e Prefeitura nos últimos 3 meses

4

"Aqui pra você petista" diz campo-grandense ao 'beber' detergente Ypê
POLÊMICA NAS REDES

/ 1 dia

"Aqui pra você petista" diz campo-grandense ao 'beber' detergente Ypê

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3007, terça-feira (12/05)
Economia

/ 20 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3007, terça-feira (12/05)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas
Imóvel Financiado em Atraso?
Leandro Provenzano

/ 6 dias

Imóvel Financiado em Atraso?
Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30/04/2026

Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta
Leandro Provenzano

/ 30/04/2026

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta