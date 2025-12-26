Franquias movimentam R$ 984 milhões no ano de 2025 em MS

De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), franquias movimentaram R$ 984 milhões e alcançaram 2.853 unidades, ao longo do ano de 2025, em Mato Grosso do Sul.
O número é 7,8% e 2% maior, respectivamente, em relação a 2024. Com isso, se tornou uma das praças mais competitivas do Centro-Oeste. Esta região do Brasil somou R$ 6,8 bilhões e cresceu 9,3%.
Os segmentos com maior empenho foram serviços automotivos, alimentação e entretenimento/lazer.
Diretor regional Centro-Oeste da ABF, Eduardo Santinoni, MS é um estado estratégico para marcas que buscam crescimento inteligente alinhado às oportunidades regionais.
“O Mato Grosso do Sul prova sua capacidade de atrair investimentos ao oferecer um ambiente competitivo, consumidor ativo e operações que escalam com velocidade. Mesmo diante das oscilações do cenário nacional, o estado sustentou crescimento, fortaleceu o faturamento e ampliou a presença de marcas consolidadas. O Mato Grosso do Sul se afirma como uma plataforma estratégica para quem busca expansão consistente, inovação e segurança no franchising”, explicou.
Franquias são um modelo de negócio onde o dono de uma marca (franqueador) cede o direito de uso de sua marca, produtos e know-how (conhecimento) para um investidor (franqueado) operar uma unidade, replicando um modelo já estabelecido e bem-sucedido, mediante pagamento de taxas (taxa inicial e royalties) e seguindo os padrões operacionais da rede, o que proporciona ao franqueado uma chance maior de sucesso com o suporte e a força de uma marca já conhecida.
McDonald's (fast-food), O Boticário (cosméticos) e Cacau Show (chocolates) são exemplos de franquias.