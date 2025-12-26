Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

ECONOMIA

Franquias movimentam R$ 984 milhões no ano de 2025 em MS

Segmentos com maior rendimento foram serviços automotivos, alimentação e entretenimento/lazer

Naiara Camargo

Naiara Camargo

26/12/2025 - 16h30
De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), franquias movimentaram R$ 984 milhões e alcançaram 2.853 unidades, ao longo do ano de 2025, em Mato Grosso do Sul.

O número é 7,8% e 2% maior, respectivamente, em relação a 2024. Com isso, se tornou uma das praças mais competitivas do Centro-Oeste. Esta região do Brasil somou R$ 6,8 bilhões e cresceu 9,3%.

Os segmentos com maior empenho foram serviços automotivos, alimentação e entretenimento/lazer.

Diretor regional Centro-Oeste da ABF, Eduardo Santinoni, MS é um estado estratégico para marcas que buscam crescimento inteligente alinhado às oportunidades regionais.

“O Mato Grosso do Sul prova sua capacidade de atrair investimentos ao oferecer um ambiente competitivo, consumidor ativo e operações que escalam com velocidade. Mesmo diante das oscilações do cenário nacional, o estado sustentou crescimento, fortaleceu o faturamento e ampliou a presença de marcas consolidadas. O Mato Grosso do Sul se afirma como uma plataforma estratégica para quem busca expansão consistente, inovação e segurança no franchising”, explicou.

Franquias são um modelo de negócio onde o dono de uma marca (franqueador) cede o direito de uso de sua marca, produtos e know-how (conhecimento) para um investidor (franqueado) operar uma unidade, replicando um modelo já estabelecido e bem-sucedido, mediante pagamento de taxas (taxa inicial e royalties) e seguindo os padrões operacionais da rede, o que proporciona ao franqueado uma chance maior de sucesso com o suporte e a força de uma marca já conhecida.

McDonald's (fast-food), O Boticário (cosméticos) e Cacau Show (chocolates) são exemplos de franquias.

LOTERIA

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 789, quarta-feira (24/12): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

25/12/2025 09h04

Confira o concurso da Super Sete

Confira o concurso da Super Sete Foto/ Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 789 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 24 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 100 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 13 apostas ganhadoras, R$ 1.638,41
  • 4 acertos - 274 apostas ganhadoras, R$ 77,73
  • 3 acertos - 2.627 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 789 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 6
  • Coluna 2: 5
  • Coluna 3: 7
  • Coluna 4: 4
  • Coluna 5: 3
  • Coluna 6: 9
  • Coluna 7: 4

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 790

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 26 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 790. O valor da premiação está estimado em R$ 150 mil.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2866, quarta-feira (24/12): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

25/12/2025 08h59

Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2866 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 24 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6,1 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 3 apostas ganhadoras, R$ 71.505,70
  • 18 acertos - 43 apostas ganhadoras, R$ 3.117,98
  • 17 acertos - 388 apostas ganhadoras, R$ 345,54
  • 16 acertos - 2619 apostas ganhadoras, R$ 51,19
  • 15 acertos - 12097 apostas ganhadoras, R$ 11,08
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2866 são:

  • 07 - 76 - 90 - 23 - 75 - 18 - 52 - 66 - 80 - 38 - 45 - 56 - 44 - 16 - 58 - 17 - 41 - 24 - 94 - 50 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2867

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 26 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2867. O valor da premiação está estimado em R$ 7 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

