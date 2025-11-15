Procon aponta variação de quase 15% na gasolina entre postos de Campo Grande

A diferença aparece com clareza na comparação dos postos que operam nas extremidades da tabela - Divulgação

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Em pesquisa de preços divulgada pelo Procon-MS nesta sexta-feira (14), a gasolina comum ganhou destaque como o combustível com maior diferença de valores entre os postos de Campo Grande. O levantamento, realizado no dia 10 de novembro, percorreu 23 estabelecimentos e identificou variação de até 14,87% no pagamento a crédito, valor que continua sendo o mais elevado entre todos os produtos monitorados.

A diferença aparece com clareza na comparação dos postos que operam nas extremidades da tabela. Em alguns casos, a gasolina comum chegou a R$ 6,49 no crédito, como no Auto Posto Ecológico, enquanto estabelecimentos como o Posto São José/ Tork Oil (R$ 5,65) registraram os menores valores. Já no pagamento à vista, a gasolina comum também apresentou oscilação significativa, chegando a 11,52%.

A gasolina aditivada seguiu comportamento semelhante e fechou o mês com variação média de 14%, tanto no débito quanto no crédito.

Demais combustíveis

O etanol comum teve oscilação interna de 8,13% no débito e 11,73% no crédito. Já a versão aditivada registrou variação mais baixa no valor à vista, cerca de 5%, apesar de que apenas dois postos disponibilizaram o produto.

Entre os derivados de diesel, o destaque foi o diesel S10 aditivado, com a menor diferença identificada no mês: 3,34% no pagamento à vista. O diesel comum variou entre 7% e 11% dependendo da forma de pagamento.

O GNV segue estável há quatro meses consecutivos, desta vez com oscilação média de 4,45%, variando entre R$ 4,49 e R$ 4,69, como observado em postos como o Posto Jackeline (R$ 4,49) e o Paulista (R$ 4,69).

Comparativo mensal

Apesar das grandes diferenças entre os postos, o comparativo divulgado pelo Procon-MS mostra que, na média geral, os preços permaneceram praticamente estáveis de um mês para outro.

De acordo com o relatório, a gasolina comum manteve exatamente a mesma média em pagamentos à vista: R$ 5,80 em outubro e R$ 5,80 em novembro. No crédito, houve uma leve queda de 0,34%, passando de R$ 5,95 para R$ 5,93.

A gasolina aditivada apresentou discreto aumento de 0,17% no pagamento em dinheiro, e estabilidade total no crédito. O etanol, tanto comum quanto aditivado, teve variação zero entre os dois meses. A mesma estabilidade se repetiu no diesel S500, diesel S10 e no GNV, todos mantendo exatamente os mesmos valores médios registrados em outubro.

Recomendações do Procon

O Procon-MS orienta que o consumidor privilegie o abastecimento no início da manhã ou no fim da tarde, quando há menor evaporação do combustível devido às temperaturas mais amenas. Também recomenda observar se o posto exibe o selo da ANP, comparar preços no trajeto habitual e desconfiar de valores muito abaixo da média de mercado.

Além disso, o órgão reforça a importância de evitar rodar com o tanque na reserva, comportamento que pode danificar o sistema de alimentação do veículo.

A lista completa de preços por região e por posto está disponível no site oficial do Procon-MS, vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEAD).

Assine o Correio do Estado