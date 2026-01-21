Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

gigante da celulose

Arauco firma parceria para reabilitar animais atropelados em obra de megafábrica em MS

Termo de parceria foi firmado com o Imasul, onde a gigante da celulose se compromete a enviar profissionais para atender os animais em centros de reabilitação

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

21/01/2026 - 13h31
A fábrica de celulose da Arauco, que está em fase de construção em Inocência, firmou parceria com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), para reabilitação dos animais capturados ou atropelados durante as fases de implantação do empreendimento.

A reabilitação será por intermédio do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras) em Campo Grande e do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) em Três Lagoas. Os profissionais serão disponibilizados pela Arauco ao Imasul.

Estas unidades irão receber os animais que venham a ser feridos nas obras, com o objetivo de " mitigar os impactos na malha viária, decorrentes da implantação do empreendimento Fábrica de Celulose Branqueada de Eucalipto".

Conforme o termo de cooperação técnica, não haverá repasse de recursos financeiros estipulados e a execução da parceria será feita por meio da disponibilização de profissionais para atendimento no Cras e Cetas.

A parceria terá vigência de um ano, podendo ser prorrogada através de termo aditivo, pelo período equivalente a data de validade das licenças ambientais emitidas.

Arauco

A construção da megafábrica de celulose em Inocência é um dos maiores investimentos privados do Brasil e da América do Sul em andamento no momento.

A obra integra o Projeto Sucuriú, que inclui a megafábrica de celulose com capacidade para processar 3,5 milhões de toneladas por ano em uma única linha de produção.

A previsão é de que a fábrica, que demandará investimentos de US$ 4,6 bilhões, entre em operação no segundo semestre de 2027. Para ter matéria-prima, cerca de 400 mil hectares de eucaliptos já foram ou serão plantados no entorno. 

Além de celulose, a previsão é de que o Projeto Sucuriú, que ficará às margens do rio como mesmo nome, gere 400 megavats de energia. A metade será consumida pela própria fábrica e o restante será vendido, sendo suficiente para abastecer uma cidade com até 800 mil habitantes. 

Segundo o projeto original, a indústria da Arauco tem previsão de produzir 2,5 milhões de toneladas de celulose por ano, 1,5 milhão de toneladas a mais do que é produzido no Chile.

Isso faria da Arauco a segunda maior planta de Mato Grosso do Sul (e do Brasil), ficando atrás somente da unidade da Suzano de Ribas do Rio Pardo (2,9 milhões de toneladas/ano).

Após a conclusão da primeira parte (edificação) serão cerca de 2 mil postos de trabalho para as operações industrial e florestal.

Antes mesmo de iniciar as obras da primeira etapa a direção da Arauco já fala em dobrar a capacidade de produção em uma segunda fase. 

LOTERIAS

Aposta do interior de MS ganha R$ 30,3 mil na Mega-Sena

Concurso 2962 da Mega-Sena teve outras 71 apostas ganhadoras do mesmo valor

21/01/2026 10h13

Lotérica de Ribas do Rio Pardo

Lotérica de Ribas do Rio Pardo Reprodução/Street Views Google Maps

Na noite de ontem, a Caixa Econômica Federal, responsável por apostas de loterias, realizou o sorteio da Mega-Sena que resultou no prêmio de mais de R$ 30 mil para uma aposta do interior de Mato Grosso do Sul.

O sortudo ou sortuda é de Ribas do Rio Pardo, e conseguiu acertar cinco dos seis números que garantem o prêmio máximo. Com outras 71 apostas, outros ganhadores de cinco acertos levaram R$ 30.333,06 pra casa.

Com uma aposta simples feita presencialmente na Lotérica Águia de Ouro, a quantidade de números apostados foram seis. Os números sorteados no concurso 2962 da Mega-Sena, no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 33 - 38 - 53 - 06 - 56 - 29.

Nenhuma aposta ganhou o prêmio principal, mas 3.954 jogadores conseguiram levar o prêmio mínimo, de R$ 910,46 pelo acerto de 4 números.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2965

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quinta-feira, 22 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2965. O valor da premiação está estimado em R$ 55 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1166, terça-feira (20/01): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

21/01/2026 08h30

Confira o resultado da Dia de Sorte

Confira o resultado da Dia de Sorte Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1166 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 20 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 74 apostas ganhadoras, (R$ 2.178,13)
  • 5 acertos - 2.253 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 28.303 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • ABRIL - 99.632 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1166 são:

  • 24 - 15 - 31 - 07 - 01 - 16 - 08
  • Mês da sorte: 04 - abril

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1167

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 22 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1167. O valor da premiação está estimado em R$ 2,3 milhões.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

