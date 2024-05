Governador apresenta a deputados resultados do MS Day Internacional, realizado em Nova Iorque - Álvaro Rezende/Governo do Estado

O governador Eduardo Riedel se reuniu na manhã desta quarta-feira com deputados estaduais para apresentar um balanço do MS Day Internacional, evento realizado em Nova Iorque, nos Estados Unidos, entre os dias 12 e 17 de maio.

A proposta do evento, organizado em parceria com a Federação das Indústria de Mato Grosso do Sul (Fiems), era chamar a atenção do mercado através de reuniões com investidores.

Durante o período, a comitiva sul-mato-grossense participou dos encontros oficiais que faziam parte do “Brazilian Week”, entre eles o Fórum Lide Brazil Investment 2024 e o Seminário do Valor Econômico (Summit Valor Econômico Brazil – USA), sendo mais uma oportunidade de apresentar as potencialidades do Estado.

Foram promovidos também eventos específicos para reunir empresários de diferentes setores, incluindo de países como China, Índia e Estados Unidos. Tiveram ainda reuniões particulares com empresas e instituições financeiras importantes, entre elas com Bank of América, BTG Pactual, JP Morgan, Banco J. Safra, XP Investimentos, e Citibank.

Segundo o Governo do Estado, "a agenda foi uma oportunidade de apresentar ao mercado as boas condições de negócio que Mato Grosso do Sul apresenta com bons índices e cenário propício para receber novas empresas".

Somente em 2024 são esperados R$ 33 bilhões em investimento privado.

“Mato Grosso do Sul vive um momento extremamente positivo, um ambiente de negócios e um ambiente institucional de enorme prosperidade”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro.

Além dos parlamentares, participaram hoje do encontro com Eduardo Riedel, o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Jaime Verruck (Semadesc).

