Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Fiscalização

Governo aperta o cerco contra abusos no preço de gás e diesel

Força-tarefa federal investiga possíveis irregularidades na venda de gás de cozinha e monitora impactos da alta de 21% no diesel no mercado internacional após guerra

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

10/04/2026 - 08h05
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Os governos federal e estadual intensificaram a fiscalização sobre o mercado de combustíveis e gás de cozinha em meio à pressão recente sobre os preços, ampliando o monitoramento de possíveis práticas abusivas contra o consumidor.

Ontem, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), a Polícia Federal (PF)e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) deflagraram a segunda fase da Operação Vem Diesel, voltada à verificação da distribuição e revenda de gás liquefeito de petróleo (GLP), o popular gás de botijão.

As ações ocorreram simultaneamente em 24 cidades, de 15 estados, e no Distrito Federal, alcançando 55 estabelecimentos. As equipes são compostas por agentes da ANP, Procons estaduais e policiais federais. A operação foi realizada nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e no Distrito Federal.

O objetivo da força-tarefa é identificar práticas irregulares relacionadas ao aumento do preço do gás, eventual fixação de valores entre empresas concorrentes para controle de mercado e outras condutas que possam causar prejuízos ao consumidor.

A operação também busca coibir ações que possam configurar infrações à ordem econômica, à economia popular e às relações de consumo.

Caso sejam constatadas irregularidades que indiquem possível prática de crimes contra a ordem tributária ou econômica, os dados coletados poderão ser encaminhados à PF, responsável por conduzir investigações e apurar responsabilidades.

A iniciativa integra um esforço nacional de monitoramento do mercado de combustíveis, diante do cenário de instabilidade internacional e de impactos no preço final ao consumidor.

A ofensiva ocorre em um momento de alta nos preços dos combustíveis. Conforme antecipado pelo Correio do Estado, o diesel já registrou aumento de 21% em MS após a escalada do petróleo no mercado internacional em razão da guerra, o que levou o governo federal a anunciar medidas de subvenção para tentar conter o impacto sobre o consumidor e evitar aumentos ainda mais expressivos no preço final.

O diesel tem efeito direto sobre os custos de transporte e logística, influenciando o valor de diversos produtos e serviços, especialmente alimentos.

Já o GLP, utilizado pela maioria das famílias brasileiras para o preparo de refeições, é considerado item essencial, o que amplia a preocupação das autoridades em relação a possíveis aumentos abusivos.

FISCALIZAÇÃO

No Estado, equipes da Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul (Procon-MS), da ANP e da PF participaram da operação em Campo Grande. No Bairro Carandá Bosque, os fiscais identificaram irregularidades administrativas em um estabelecimento que comercializa GLP.

Entre os problemas constatados estão certificado do Corpo de Bombeiros e alvará de localização e funcionamento vencidos, ainda em processo de regularização.

Também foi verificado o transporte irregular de botijões, a ausência de quadro informativo indicando os preços praticados ao consumidor e a inexistência de balança com profissional capacitado para realizar a pesagem do produto quando solicitada pelo cliente.

Durante a fiscalização, a ANP coletou dados relacionados aos valores praticados pelo estabelecimento, considerando as três últimas aquisições do produto junto à distribuidora.

As informações passarão por análise técnica da agência reguladora, que poderá verificar eventuais distorções ou irregularidades nos preços praticados.

Foram emitidos um auto de infração pela ANP, com prazo de 15 dias para apresentação de defesa, e um auto de constatação do Procon, com prazo de 20 dias para interposição de recurso.

Os procedimentos administrativos seguem os ritos previstos na legislação de defesa do consumidor e na regulação do setor de combustíveis.

A Operação Vem Diesel II é coordenada pela Senacon, Polícia Federal e ANP, dentro de uma força-tarefa especializada para monitorar o mercado de combustíveis em âmbito nacional e garantir o cumprimento das normas de consumo.

Os alvos foram identificados previamente pela agência reguladora, com base em dados de mercado e monitoramento de preços.

Segundo o Procon-MS informou ao Correio do Estado, o acompanhamento do mercado de combustíveis continua em andamento no Estado. “Sobre os combustíveis, estamos monitorando e fiscalizando o mercado. Em breve encaminharemos atualizações”, informou a entidade.

SUBVENÇÃO

O reforço na fiscalização ocorre após o governo federal anunciar medidas para conter a alta do diesel decorrente da guerra no mercado internacional de petróleo.

Conforme já publicado pelo Correio do Estado, o aumento do combustível levou à adoção de subvenção como forma de reduzir os impactos ao consumidor e evitar repasses excessivos ao preço final.

A estratégia combina medidas econômicas para conter a escalada dos preços com o aumento da fiscalização sobre distribuidores e revendedores, buscando evitar distorções no mercado e proteger o consumidor diante da volatilidade internacional dos combustíveis.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2378, quinta-feira (09/04)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/04/2026 20h10

Compartilhar
Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2378 da Timemania na noite desta quinta-feira, 9 de abril de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 17 milhões.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2378 são:

  • 28 - 21 - 10 - 17 - 14 - 36 - 29 
  • Time do Coração: 04: America (MG)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2379

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 11 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2379. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Quina de hoje, concurso 6997, quinta-feira (09/04)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados

09/04/2026 20h05

Compartilhar
Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6997 da Quina na noite desta quinta-feira, 9 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6997 são:

  • 74 - 26 - 22 - 25 - 55

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6998

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 10 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 6998. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2993, terça-feira (07/04): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2993, terça-feira (07/04): veja o rateio

2

Resultado da Loteria Federal 6055-0 de hoje, quarta-feira (08/04)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6055-0 de hoje, quarta-feira (08/04)

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2909, quarta-feira (08/04)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2909, quarta-feira (08/04)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6996, quarta-feira (08/04)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6996, quarta-feira (08/04)

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3655, terça-feira (07/04): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3655, terça-feira (07/04): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

/ 1 dia

Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
Invalidez permanente no seguro de vida
Leandro Provenzano

/ 02/04/2026

Invalidez permanente no seguro de vida
Aposentadorias concedidas após 2019 podem ter revisões previdenciárias
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Aposentadorias concedidas após 2019 podem ter revisões previdenciárias