Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Governo confirma

Com investimento de R$ 5,12 bilhões, MS terá três mega usinas de energia solar

Unidades tem potencial para suprir 63% do consumo atual do Estado e devem ser inauguradas duas no ano que vem e uma em 2027

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

13/11/2025 - 17h16
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Governo de Mato Grosso do Sul confirmou a implantação de três mega usinas de energia solar em Mato Grosso do Sul. Com investimento de R$ 5,12 bilhões, unidades terão potencial para suprir 63% do consumo atual do Estado.

A implantação das usinas será em parceria com a Casa dos Ventos, referência em energias renováveis, e acontecerá simultaneamente em Campo Grande, Paranaíba e Paraíso das Águas, sendo que as duas primeiras unidades entram em operação em junho e julho do ano que vem e a terceira, em setembro de 2027.

Conforme a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), com as inaugurações, Mato Grosso do Sul passará a figurar entre os 10 maiores geradores de energia solar do Brasil.

“Sozinhas, essas três usinas da Casa dos Ventos farão aumentar em 45% a potência instalada do Estado e representa um crescimento de 8% em nível de Brasil", destacou o secretário da Pasta, Jaime Verruck.

"Mato Grosso do Sul tem uma carteira de R$ 105 bilhões em investimentos privados em fase de implantação e planejamento. A oferta de energia é um dos requisitos fundamentais que os empresários procuram antes de investir. Portanto, esse projeto se insere perfeitamente no plano de desenvolvimento que o Governo traça para o Estado”, acrescentou.

Verruck afirmou ainda que Mato Grosso do Sul já é líder nacional na produção de energia a partir da biomassa da cana-de-açúcar e florestas plantadas e o investimento da Casa dos Ventos consolida a geração de energia solar, tornando o Estado referência também nesse segmento.

“Estamos falando de um incremento importante na matriz elétrica do Estado, o que acelera a transição energética brasileira. Contribuímos com esse movimento a partir de um portfólio robusto e buscando sempre o desenvolvimento do País”, afirma Thiago Rezende, Diretor de Implantação e Operação da Casa dos Ventos.

Usinas

A usina Rio Brilhante está sendo implantada na região sul do município de Campo Grande, próximo à divisa com Nova Alvorada do Sul, em uma área de 1.100 hectares com 1.105.920 módulos instalados e capacidade de 491 MW.

O Projeto Solar Seriemas ocupa 940 hectares no município de Paranaíba, e terá instalados 889.200 módulos com capacidade de 400 MW.

Já o Projeto Solar Paraíso, em área de 1.250 hectares de Paraíso das Águas, receberá 1.252.800 módulos com potência instalada de 640 MW.

Juntos, os três projetos empregarão mais de 4 mil trabalhadores no pico durante a fase de construção.

Todos os projetos foram licenciados pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e destinaram mais de R$ 25 milhões em compensação ambiental, além de adotarem todas as medidas necessárias para mitigação, conforme a Semadesc.

LOTERIAS

Resultado da Loteria Federal 6017-8 de ontem, quarta-feira (12/11): veja o rateio

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

13/11/2025 10h08

Compartilhar
Loteria Federal

Loteria Federal Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 6017-8 da Loteria Federal na noite deste quarta-feira, 12 de novembro de 2025, a partir das 19h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Em ordem, os bilhetes vencedores são de:

  1. Itu (SP)- R$ 500.000,00
  2. Campinas (SP) - R$ 35.000,00
  3. Dracena (SP) - R$ 30.000,00
  4. Belo Horizonte (MG)- R$ 25.000,00
  5. Erechim (RS) - R$ 20.363,00

Resultado da extração 06009-7:

  • 5º prêmio: 15039
  • 4º prêmio: 05574
  • 3º prêmio: 74190
  • 2º prêmio: 68536
  • 1º prêmio: 86412

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 302, quarta-feira (12/11); veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

13/11/2025 10h04

Compartilhar
Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 302 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 12 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões. 

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 8 apostas ganhadoras, (R$ 30.143,07 cada); 
  • 4 acertos + 2 trevos - 46 apostas ganhadoras, (R$ 1.728,22 cada); 
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 497 apostas ganhadoras, (R$ 159,95 cada); 
  • 3 acertos + 2 trevos - 912 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada); 
  • 3 acertos + 1 trevo - 5713 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada); 
  • 2 acertos + 2 trevos - 7460 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada); 
  • 2 acertos + 1 trevo - 48106 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 302 são:

  • 48 - 44 - 12 - 43 - 40 - 38
  • Trevos sorteados: 5 - 3

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 303

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 8 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 303. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado antecipa data para pagamento à vista do IPVA 2026
MUDANÇA

/ 1 dia

Estado antecipa data para pagamento à vista do IPVA 2026

2

Prefeita Adriane Lopes reduz pela metade desconto de quem paga IPTU à vista
2026

/ 1 dia

Prefeita Adriane Lopes reduz pela metade desconto de quem paga IPTU à vista

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3536, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3536, terça-feira (11/11)

4

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 302, quarta-feira (12/11)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 302, quarta-feira (12/11)

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2939, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2939, terça-feira (11/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Exclusivo para Assinantes

/ 18 horas

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade