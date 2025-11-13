Com investimento de R$ 5,12 bilhões, MS terá três mega usinas de energia solar

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Governo de Mato Grosso do Sul confirmou a implantação de três mega usinas de energia solar em Mato Grosso do Sul. Com investimento de R$ 5,12 bilhões, unidades terão potencial para suprir 63% do consumo atual do Estado.

A implantação das usinas será em parceria com a Casa dos Ventos, referência em energias renováveis, e acontecerá simultaneamente em Campo Grande, Paranaíba e Paraíso das Águas, sendo que as duas primeiras unidades entram em operação em junho e julho do ano que vem e a terceira, em setembro de 2027.

Conforme a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), com as inaugurações, Mato Grosso do Sul passará a figurar entre os 10 maiores geradores de energia solar do Brasil.

“Sozinhas, essas três usinas da Casa dos Ventos farão aumentar em 45% a potência instalada do Estado e representa um crescimento de 8% em nível de Brasil", destacou o secretário da Pasta, Jaime Verruck.

"Mato Grosso do Sul tem uma carteira de R$ 105 bilhões em investimentos privados em fase de implantação e planejamento. A oferta de energia é um dos requisitos fundamentais que os empresários procuram antes de investir. Portanto, esse projeto se insere perfeitamente no plano de desenvolvimento que o Governo traça para o Estado”, acrescentou.

Verruck afirmou ainda que Mato Grosso do Sul já é líder nacional na produção de energia a partir da biomassa da cana-de-açúcar e florestas plantadas e o investimento da Casa dos Ventos consolida a geração de energia solar, tornando o Estado referência também nesse segmento.

“Estamos falando de um incremento importante na matriz elétrica do Estado, o que acelera a transição energética brasileira. Contribuímos com esse movimento a partir de um portfólio robusto e buscando sempre o desenvolvimento do País”, afirma Thiago Rezende, Diretor de Implantação e Operação da Casa dos Ventos.

Usinas

A usina Rio Brilhante está sendo implantada na região sul do município de Campo Grande, próximo à divisa com Nova Alvorada do Sul, em uma área de 1.100 hectares com 1.105.920 módulos instalados e capacidade de 491 MW.

O Projeto Solar Seriemas ocupa 940 hectares no município de Paranaíba, e terá instalados 889.200 módulos com capacidade de 400 MW.

Já o Projeto Solar Paraíso, em área de 1.250 hectares de Paraíso das Águas, receberá 1.252.800 módulos com potência instalada de 640 MW.

Juntos, os três projetos empregarão mais de 4 mil trabalhadores no pico durante a fase de construção.

Todos os projetos foram licenciados pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e destinaram mais de R$ 25 milhões em compensação ambiental, além de adotarem todas as medidas necessárias para mitigação, conforme a Semadesc.