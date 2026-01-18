Governo de MS entrega mais de R$ 110 milhões em infraestrutura no interior

O governo de Mato Grosso do Sul entregou, ao longo da última semana, uma série de pacotes de obras nos municípios de Caarapó, Naviraí, Três Lagoas e Água Clara. Juntos, os investimentos somam, aproximadamente, R$ 111,4 milhões.
Entre as entregas, estão reformas de escolas, investimentos em infraestrutura e saneamento, além de abastecimento de água, pavimentação, drenagem urbana e mobilidade.
As solenidades contaram com a presença do governador em exercício de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que assumiu o governo do Estado com a ausência do governador Eduardo Riedel.
Água Clara
Na última terça-feira (13), o governador em exercício inaugurou a reforma da Escola Estadual Chico Mendes, que contou com um investimento de R$ 7,5 milhões. A unidade tem 230 alunos que vão desde o 4º ano do ensino fundamental até o 9º ano, em regime integral.
A obra levou modernização e ampliação do prédio, além de acessibilidade a alunos e funcionários.
“Tivemos aqui a entrega não de uma reforma, mas de uma reconstrução desta escola, para dar melhores condições aos alunos e profissionais. Criar o melhor ambiente para o processo de aprendizagem. Somos o segundo Estado que mais cresceu no índice de alfabetização e menor índice de evasão escolar. Este trabalho está fazendo diferença na vida das pessoas. Eu fui resgatado e sou fruto da educação”, afirmou Barbosinha.
Também foram entregues obras de pavimentação e drenagem aos moradores do Loteamento Morumbi e Jardim Primavera, investimentos de R$ 5,7 milhões.
Na área de saneamento, a rede de distribuição de água foi ampliada em um pacote que dispõe de 170 ligações domiciliares, um reservatório de 50 m³ e o tratamento e urbanização no Distrito de Barra Mansa.
Na cidade, outras obras estão em andamento, como a implantação do aeródromo e o hospital municipal.
Naviraí
Na quarta-feira (14), Barbosinha entregou obras no município de Naviraí que, juntas, somam mais de R$ 39 milhões.
Na área de saneamento, foram entregues novas ligações domiciliares de esgoto, a implantação de uma estação elevatória (esgoto bruto) e outras obras no valor de R$ 21,8 milhões.
As adequações também contaram com a entrega de dois poços tubulares, que ultrapassam R$ 2,4 milhões.
“Antigamente o Estado tinha baixa cobertura de esgoto e problemas no abastecimento, agora tivemos uma transformação significativa. Para cidade são mais de 65 km de rede de esgoto, atendendo 3.437 domicílios. Isto faz a diferença“, afirmou Barbosinha.
O evento, que aconteceu no escritório da Sanesul, contou ainda com a entrega de três pontes de concreto, duas sobre o Rio Laranjai e uma no Córrego Moroti, nas rodovias vicinais de Naviraí e Juti. O investimento chega a R$ 4,4 milhões.
Na educação, foram inauguradas as reformas da Escola Estadual Eurico Gaspar Dutra, com investimento de R$ 6 milhões, e do Centro Estadual de Educação Profissional Senador Ramez Tebet, que custou R$ 4,1 milhões.
Três Lagoas
Também na quarta-feira (14), foram entregues obras de abastecimento de água, pavimentação, drenagem urbana e mobilidade no município de Três Lagoas, com entregas de aportes superiores a R$ 33 milhões.
As entregas incluem a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água e da perfuração e ativação de um poço tubular profundo, além da construção de dois reservatórios de água, com capacidades de 850 m³ e 1.300 m³, além de estação elevatória de água tratada e unidade de tratamento.
Também foram entregues a pavimentação com drenagem no Bairro Parque São Carlos, a construção da ponte em concreto sobre o Ribeirão Campo Triste e obras de saneamento, colocando Três Lagoas com, aproximadamente, 99% de cobertura de esgoto.
“Essas entregas refletem um trabalho conjunto entre o município, o Governo do Estado e a Câmara Municipal, com planejamento e foco em resultados. Três Lagoas avançou de forma consistente, especialmente na segurança hídrica e no saneamento, que hoje alcançam cerca de 99% de cobertura, e com investimentos contínuos em modernização e expansão. Esse esforço integrado garante infraestrutura, desenvolvimento e melhores condições de vida para a população”, declarou o prefeito do município, Cassiano Rojas Maia.
Caarapó
Por fim, na quinta-feira (15), Barbosinha entregou um pacote de obras que contou com a reforma de cinco escolas estaduais, com investimentos que somam R$ 24,7 milhões.
A Escola Estadual Cleusa Aparecida Vargas Galhardo, que atende 1,2 mil alunos, ganhou uma reforma com acessibilidade no valor de R$ 3,8 milhões.
Outras unidades que receberam reformas foram as escolas estaduais Arcênio Rojas (R$ 4,5 milhões), Frei João Damasceno (R$ 7,8 milhões) - que fica no distrito Nova América -, Escola Padre José de Anchieta (R$ 5,9 milhões), no distrito de Crisaltina.
Na Escola Indígena Yvy Poty o investimento de R$ 2,6 milhões contemplou a reforma e construção da quadra de esporte com arquibancada.
Ainda foi entregue a obra de ampliação da rede de esgoto na cidade, com 1.406 ligações domiciliares promovida pela Empresa de Saneamento do Estado (Sanesul), parte do Programa Avançar Cidades 3ª Etapa, garantindo esgoto para 63% da cidade.